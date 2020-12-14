RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10347103481034910350

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 142
1. Не вище 500
16%
23
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 21:00

  zerocool написав:
  vitaliian написав:
Сообщается, что так сейчас выглядит правый берег Киева

В городе выключили даже светофоры.
https://t.me/astrapress/14470

Киевляне отпишитесь правда или ИПСО?

Хєрня якась, у мене за весь час в будинку не відключали ні на хвилину, у знайомих у більшості теж. Хоча є пара невдах з лівого берега(Троя, Дарница) - там десь по 4 години віялово іноді, але й там не кожен день.

Вуличне освітлення там, де бачив - завжди горить, іноді в заниженому режимі. Світлофори теж завжди при мені працювали, але проміжні пішохідні іноді відключають.

теж саме,але пишуть автобуси замість тролейбусів.
Зображення
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7146
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1478 раз.
Подякували: 1401 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 21:58

На улицах тьма. На русановке в домах ни разу свет не пропадал, а вот в соседних КТ и Галактике народ здорово мучается
fox767676
 
Повідомлень: 435
З нами з: 13.06.20
Подякував: 212 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 22:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliian написав:
Сообщается, что так сейчас выглядит правый берег Киева

В городе выключили даже светофоры.
https://t.me/astrapress/14470

Киевляне отпишитесь правда или ИПСО?
Брехня
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32160
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1357 раз.
Подякували: 7601 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 22:11

  fox767676 написав:На улицах тьма. На русановке в домах ни разу свет не пропадал, а вот в соседних КТ и Галактике народ здорово мучается

На Русановке местами тоже пропадал и по разному. И на Печерске пропадал в прошлый раз, как бы кто не писал от ЛБ. На Лукяше вчера не было. И непонятно чего Ирпень так сильно волнуется за Киев?
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5174
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1282 раз.
Подякували: 758 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 22:19

  Faceless написав:
vitaliian написав:
Сообщается, что так сейчас выглядит правый берег Киева

В городе выключили даже светофоры.
https://t.me/astrapress/14470

Киевляне отпишитесь правда или ИПСО?
Брехня


Підтверджую, брехня. У Шевченківському р-ні світло не пропадало. Знаю, що вимикали сьогодні у Вишгородському.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3306
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1082 раз.
Подякували: 1220 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 22:37

  Ромасик написав:И непонятно чего Ирпень так сильно волнуется за Киев?
я не Ирпень а vitaliian и не волнуюсь, а интересуюсь насколько масштабная / локальная эта проблема.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14739
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2076 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 22:55

Частина Києва та Дніпро занурились у пітьму, а в Одесі електрики не шкодують: яка ситуація зі світлом у регіонах. https://news.obozrevatel.com/ukr/societ ... C41Mi4wLjA.
ihorkyiv
 
Повідомлень: 727
З нами з: 01.05.17
Подякував: 133 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10347103481034910350
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fox767676, Google Adsense [Bot], stm і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2313, 2314, 2315
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23141 13688543
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 жов, 2022 22:58
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1111 4900177
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 13:34
mazurkevych
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4553
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.