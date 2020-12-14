Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 20 жов, 2022 21:00
zerocool написав: vitaliian написав:
Киевляне отпишитесь правда или ИПСО?
Хєрня якась, у мене за весь час в будинку не відключали ні на хвилину, у знайомих у більшості теж. Хоча є пара невдах з лівого берега(Троя, Дарница) - там десь по 4 години віялово іноді, але й там не кожен день.
Вуличне освітлення там, де бачив - завжди горить, іноді в заниженому режимі. Світлофори теж завжди при мені працювали, але проміжні пішохідні іноді відключають.
теж саме,але пишуть автобуси замість тролейбусів.
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Додано: Чет 20 жов, 2022 21:58
На улицах тьма. На русановке в домах ни разу свет не пропадал, а вот в соседних КТ и Галактике народ здорово мучается
fox767676
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Додано: Чет 20 жов, 2022 22:01
vitaliian написав:
Киевляне отпишитесь правда или ИПСО?
Брехня
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Додано: Чет 20 жов, 2022 22:11
fox767676 написав:
На улицах тьма. На русановке в домах ни разу свет не пропадал, а вот в соседних КТ и Галактике народ здорово мучается
На Русановке местами тоже пропадал и по разному. И на Печерске пропадал в прошлый раз, как бы кто не писал от ЛБ. На Лукяше вчера не было. И непонятно чего Ирпень так сильно волнуется за Киев?
Ромасик
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Додано: Чет 20 жов, 2022 22:19
Faceless написав: vitaliian написав:
Киевляне отпишитесь правда или ИПСО?
Брехня
Підтверджую, брехня. У Шевченківському р-ні світло не пропадало. Знаю, що вимикали сьогодні у Вишгородському.
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Додано: Чет 20 жов, 2022 22:37
Ромасик написав:
И непонятно чего Ирпень так сильно волнуется за Киев?
я не Ирпень а vitaliian и не волнуюсь, а интересуюсь насколько масштабная / локальная эта проблема.
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Додано: Чет 20 жов, 2022 22:55
Частина Києва та Дніпро занурились у пітьму, а в Одесі електрики не шкодують: яка ситуація зі світлом у регіонах.
https://news.obozrevatel.com/ukr/societ ... C41Mi4wLjA
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ihorkyiv
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