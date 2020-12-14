Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Хєрня якась, у мене за весь час в будинку не відключали ні на хвилину, у знайомих у більшості теж. Хоча є пара невдах з лівого берега(Троя, Дарница) - там десь по 4 години віялово іноді, але й там не кожен день.
Вуличне освітлення там, де бачив - завжди горить, іноді в заниженому режимі. Світлофори теж завжди при мені працювали, але проміжні пішохідні іноді відключають.
Підтверджую, брехня. У Шевченківському р-ні світло не пропадало. Знаю, що вимикали сьогодні у Вишгородському.[/quote]Вышгородский - то не киявленя А за весь район я бы не ручался, поскольку и по себе и по другим видел, что отключали небольшими кусками территорий. Кому-то повезло, кому-то нет. У меня улица отключена, дом был отключен, а во дворе фонари горели