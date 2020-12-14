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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 20 жов, 2022 21:58
На улицах тьма. На русановке в домах ни разу свет не пропадал, а вот в соседних КТ и Галактике народ здорово мучается
Додано: Чет 20 жов, 2022 22:01
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Брехня
Додано: Чет 20 жов, 2022 22:11
На Русановке местами тоже пропадал и по разному. И на Печерске пропадал в прошлый раз, как бы кто не писал от ЛБ. На Лукяше вчера не было. И непонятно чего Ирпень так сильно волнуется за Киев?
Додано: Чет 20 жов, 2022 22:19
Підтверджую, брехня. У Шевченківському р-ні світло не пропадало. Знаю, що вимикали сьогодні у Вишгородському.
Додано: Чет 20 жов, 2022 22:37
Додано: Чет 20 жов, 2022 22:55
Частина Києва та Дніпро занурились у пітьму, а в Одесі електрики не шкодують: яка ситуація зі світлом у регіонах.
Додано: П'ят 21 жов, 2022 07:29
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Підтверджую, брехня. У Шевченківському р-ні світло не пропадало. Знаю, що вимикали сьогодні у Вишгородському.[/quote]Вышгородский - то не киявленя
А за весь район я бы не ручался, поскольку и по себе и по другим видел, что отключали небольшими кусками территорий. Кому-то повезло, кому-то нет. У меня улица отключена, дом был отключен, а во дворе фонари горели
Додано: П'ят 21 жов, 2022 07:45
Новобудні будинки (25-поверхівки) жеруть багато електроенергії (електроплити, кондиціонери, теплі підлоги), тому їх і відключають. Ніхто там не економить е/е.
Проблема в тому, що населення новобудів не бажає жити так,як живе решта України - в холоді, без гарячої води і т.п.
Це ж все та сама укро-бидло-їліта, яка 30+ років керує державою. "Страшно далєкі оні от народа".
Я би цю звіздоту поселив би на місяць в дерев'яну хату в селі, з дров'яний опаленням. Щоб трохи зрозуміли, що до чого.
Додано: П'ят 21 жов, 2022 08:41
Чому не банять ватну ірпіньську бухгалтершу-самокатчицю, яки пише від чоловічого імені? Нікчема працює на московитську пропаганду, розносить плітки і проросійські слухи по всім форумам .
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