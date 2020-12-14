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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10348103491035010351

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 142
1. Не вище 500
16%
23
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 08:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Новобудні будинки (25-поверхівки) жеруть багато електроенергії (електроплити, кондиціонери, теплі підлоги), тому їх і відключають. Ніхто там не економить е/е.
Проблема в тому, що населення новобудів не бажає жити так,як живе решта України - в холоді, без гарячої води і т.п.
Це ж все та сама укро-бидло-їліта, яка 30+ років керує державою. "Страшно далєкі оні от народа".
Я би цю звіздоту поселив би на місяць в дерев'яну хату в селі, з дров'яний опаленням. Щоб трохи зрозуміли, що до чого


Франте. Який у Вас IQ?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 09:00

  88998899aleks написав:вот именно 25 ти этажки.если лифты встанут???

Ніжки є?
Значить, пішки.
Коли купляли квартири в 25-поверхівці, чимось Ви думали?

Питання не лише в ліфтах. Київська бидло-їліта не бажає в час війни відключати бойлери, кондиціонери, теплі підлоги. Звіздота хоче жити в комфорті, навіть в час війни.

Включіть Держрадіо (105 мГц), почуєте реальні цифри ікономії е/е по Києву. Аж 7%.
Чернігів 20%.
При тому, що населення Чернігова - просто бідняки в порівнянні з киянами, особливо власниками новобудів.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 09:12

  Investor_K написав:
  Frant написав:Новобудні будинки (25-поверхівки) жеруть багато електроенергії (електроплити, кондиціонери, теплі підлоги), тому їх і відключають. Ніхто там не економить е/е.
Проблема в тому, що населення новобудів не бажає жити так,як живе решта України - в холоді, без гарячої води і т.п.
Це ж все та сама укро-бидло-їліта, яка 30+ років керує державою. "Страшно далєкі оні от народа".
Я би цю звіздоту поселив би на місяць в дерев'яну хату в селі, з дров'яний опаленням. Щоб трохи зрозуміли, що до чого


Франте. Який у Вас IQ?

Высокий, примерно 3 или даже 4.
antey1969
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