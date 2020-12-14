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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 21 жов, 2022 08:47
Frant написав:
Новобудні будинки (25-поверхівки) жеруть багато електроенергії (електроплити, кондиціонери, теплі підлоги), тому їх і відключають. Ніхто там не економить е/е.
Проблема в тому, що населення новобудів не бажає жити так,як живе решта України - в холоді, без гарячої води і т.п.
Це ж все та сама укро-бидло-їліта, яка 30+ років керує державою. "Страшно далєкі оні от народа".
Я би цю звіздоту поселив би на місяць в дерев'яну хату в селі, з дров'яний опаленням. Щоб трохи зрозуміли, що до чого
Франте. Який у Вас IQ?
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 09:00
88998899aleks написав:
вот именно 25 ти этажки.если лифты встанут???
Ніжки є?
Значить, пішки.
Коли купляли квартири в 25-поверхівці, чимось Ви думали?
Питання не лише в ліфтах. Київська бидло-їліта не бажає в час війни відключати бойлери, кондиціонери, теплі підлоги. Звіздота хоче жити в комфорті, навіть в час війни.
Включіть Держрадіо (105 мГц), почуєте реальні цифри ікономії е/е по Києву. Аж 7%.
Чернігів 20%.
При тому, що населення Чернігова - просто бідняки в порівнянні з киянами, особливо власниками новобудів.
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Frant
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 09:12
Investor_K написав: Frant написав:
Новобудні будинки (25-поверхівки) жеруть багато електроенергії (електроплити, кондиціонери, теплі підлоги), тому їх і відключають. Ніхто там не економить е/е.
Проблема в тому, що населення новобудів не бажає жити так,як живе решта України - в холоді, без гарячої води і т.п.
Це ж все та сама укро-бидло-їліта, яка 30+ років керує державою. "Страшно далєкі оні от народа".
Я би цю звіздоту поселив би на місяць в дерев'яну хату в селі, з дров'яний опаленням. Щоб трохи зрозуміли, що до чого
Франте. Який у Вас IQ?
Высокий, примерно 3 или даже 4.
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 09:24
vitaliian написав:
Киевляне отпишитесь правда или ИПСО?
Бучу два рази на день лишали без е.е. 2 год. вдень і 4 год. ввечері.
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flyman
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 09:32
88998899aleks написав:
вот именно 25 ти этажки.если лифты встанут???
Современные лифты при обесточивании автоматически опускаются на 1 этаж и открывают двери. Свет в кабине даже есть.
Так что отключение электричества районов с застройкой 25 этажками решение рациональное и обоснованное.
Пешком на 25 этаж это как мини поход в спорт Лайф. Контингент 25 этажек на 90% молодой. Тут даже польза от физ. нагрузок.
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UA
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 09:34
flyman написав:
Бучу два рази на день лишали без е.е. 2 год. вдень і 4 год. ввечері.
"2 год. вдень і 5 год. ввечері." - с 6 до 11 Я считаю что главное что в Киеве так не выключают, область то такое, в области люди привыкшие
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Феодал
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 09:34
UA написав: 88998899aleks написав:
вот именно 25 ти этажки.если лифты встанут???
Современные лифты при обесточивании автоматически опускаются на 1 этаж и открывают двери. Свет в кабине даже есть.
Так что отключение электричества районов с застройкой 25 этажками решение рациональное и обоснованное.
Мешканці 25-поверхівок не бажають економити е/е і списують все на ліфти.
Вони, кляті, споживають масу електроенергії))) як бойлери, теплі підлоги і кондиціонери)))
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Frant
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 09:37
Феодал написав: flyman написав:
Бучу два рази на день лишали без е.е. 2 год. вдень і 4 год. ввечері.
"2 год. вдень і 5 год. ввечері." - с 6 до 11 Я считаю что главное что в Киеве так не выключают, область то такое, в области люди привыкшие
Київському паньству електроенергія потрібна більше, ніж мешканцям провінції? Це де таке написано?)))
Може, киянам варто урізати осетра і зменшити споживання е/е?
Війна на дворі,все таки!
На Київщині розпочались тимчасові відключення електроенергії
"Мешканці Київщини! В області спостерігається зростання споживання електроенергії. У зв’язку з цим у регіоні з 9:20 вимушено розпочалися тимчасові відключення! Звертаюся до всіх! Необхідно тотально економити електроенергію. Це стосується всіх. Вимикаємо зайві електроприлади. Від чайників до електрообігрівачів. Від прасок до пральних машин. Не вмикаємо жодного енергоємного приладу", – закликав керівник Київської ОВА Олексій Кулеба"
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 09:52
Frant написав: Феодал написав:
Бучу два рази на день лишали без е.е. 2 год. вдень і 4 год. ввечері.
"2 год. вдень і 5 год. ввечері." - с 6 до 11 Я считаю что главное что в Киеве так не выключают, область то такое, в области люди привыкшие
Київському паньству електроенергія потрібна більше, ніж мешканцям провінції? Це де таке написано?)))
Може, киянам варто урізати осетра і зменшити споживання е/е?
Війна на дворі,все таки!
На Київщині розпочались тимчасові відключення електроенергії
"Мешканці Київщини! В області спостерігається зростання споживання електроенергії. У зв’язку з цим у регіоні з 9:20 вимушено розпочалися тимчасові відключення! Звертаюся до всіх! Необхідно тотально економити електроенергію. Це стосується всіх. Вимикаємо зайві електроприлади. Від чайників до електрообігрівачів. Від прасок до пральних машин. Не вмикаємо жодного енергоємного приладу", – закликав керівник Київської ОВА Олексій Кулеба"[/quote]
друже, це був сарказм, я взагалі вважаю що можна вимикати у всіх якось порівну, бо треба працювати всім.
Ще під час бойових дій у березні помітив що владі якось начхати на область
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Феодал
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:03
Феодал написав:
в области люди привыкшие
в области гена без проблем выручит.Сегодня пропадал свет с 10:02 до 10:06.Для города же ИБП не помешает
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Мизантрóп
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