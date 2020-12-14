Повезло, вот чтоб он у всех так пропадал, а не на 7 часов в день
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:06
Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:36
Ви справді думаєте, що я того не знаю?
Флай написав про Бучу, мабуть теж не в курсі
Потрібно розуміти, що інформація про вимкнення світла/газу/води в районах Київської області так само важлива як і по районах міста Києва, адже у киян є дачі та заміські будинки, а більшість людей, які мешкають в Київській області, працюють в Києві.
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