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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 20 жов, 2022 10:42
antey1969 написав: UA написав:
Ну да, мода на интерьеры быстротечна.
Кому в голову придёт повторять устаревший интерьер трехлетней давности.
Норм, можно будет продвигать как винтаж.
Типа, последний писк довоенной эпохи.
Капсула времени и прямой путь на аукцион Sothbey's International Realty. Description of the lot: luxury apartment in Kyiv where HE was living during the Russian-Ukraine war. Start bidding at US$1,000,000.00
PS Я сдал картиру Арестовичу.
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Додано: Чет 20 жов, 2022 10:55
airmax78 написав: antey1969 написав: UA написав:
Ну да, мода на интерьеры быстротечна.
Кому в голову придёт повторять устаревший интерьер трехлетней давности.
Норм, можно будет продвигать как винтаж.
Типа, последний писк довоенной эпохи.
Капсула времени и прямой путь на аукцион Sothbey's International Realty. Description of the lot: luxury apartment in Kyiv where HE was living during the Russian-Ukraine war. Start bidding at US$1,000,000.00
PS Я сдал картиру Арестовичу.
лучше Шуфричу
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Додано: Чет 20 жов, 2022 11:10
BIGor написав:
Конечно незаконно, ограничения права в использовании своего
имущества - только через суд. Но видно что чуваки заплатившие за квартиры по 200-400 куе могут и это стерпеть.
С чего вы взяли, что своего? Там явно написан Утримувач, обтекайте.
И с чего вы взяли, что кто-то будет недоволен?
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Додано: Чет 20 жов, 2022 11:11
rjkz написав: airmax78 написав: UA написав:
Интересно, мода на закладку кирпичом панорамных окон войдет в моду?
Ни ког да!
Только овноблок.
Дуже популярний матеріал в Австрії для будівництва житлових будинків.
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airmax78
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Додано: Чет 20 жов, 2022 11:13
Ромасик написав: BIGor написав:
Конечно незаконно, ограничения права в использовании своего
имущества - только через суд. Но видно что чуваки заплатившие за квартиры по 200-400 куе могут и это стерпеть.
С чего вы взяли, что своего? Там явно написан Утримувач, обтекайте.
И с чего вы взяли, что кто-то будет недоволен?
Могут быть эксцессы с арендаторами, арендующими у собственников, если цель УК сдать в аренду непроданные м/м.
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Додано: Чет 20 жов, 2022 11:17
airmax78 не вижу проблем вообще, владелец передал право пользования арендатору. Как и жетон от домофона в подъезд. Вероятно же тоже будут электронные пропуска.
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Ромасик
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Додано: Чет 20 жов, 2022 11:28
Ромасик написав:airmax78
не вижу проблем вообще, владелец передал право пользования арендатору. Как и жетон от домофона в подъезд. Вероятно же тоже будут электронные пропуска.
Ну, посмотрим - я за то, чтобы туда муха не проскользнула.
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airmax78
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Додано: Чет 20 жов, 2022 11:34
airmax78 написав: Ромасик написав:airmax78
не вижу проблем вообще, владелец передал право пользования арендатору. Как и жетон от домофона в подъезд. Вероятно же тоже будут электронные пропуска.
Ну, посмотрим - я за то, чтобы туда муха не проскользнула.
Я тоже
и беее.
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Ромасик
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:58
Кто мне может обяснить зачем рылованы применяют дивную технологию "продавания": висит обект месяца 2 по "недешевеющих" ценниках, естественно получают нулевой отклик, снимают с продажи на месяца 2-3, опят выставлят на продажу, опять снимут на 2-3 месяца, чуть скинут ценник и опять выставляют. Наблюдаю такое "продавание" уже примерно год.
Кто их этой дуристики научил? Покупатель приходит, не видит обекта и если намерен покупать - то купит другое. Создается видимость "дефисита". Так это делание форы своим конкурентам: пока обекты ихние висят - они получают шанс продать и получить комис. Пока обект отстаивался без рекламы - покупатель реальный "оформился" у другого с другим обектом, и толку потом выставлять.
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Negotive
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:07
Negotive написав:
Кто мне может обяснить зачем рылованы применяют дивную технологию "продавания": висит обект месяца 2 по "недешевеющих" ценниках, естественно получают нулевой отклик, снимают с продажи на месяца 2-3, опят выставлят на продажу, опять снимут на 2-3 месяца, чуть скинут ценник и опять выставляют. Наблюдаю такое "продавание" уже примерно год.
Кто их этой дуристики научил? Покупатель приходит, не видит обекта и если намерен покупать - то купит другое. Создается видимость "дефисита". Так это делание форы своим конкурентам: пока обекты ихние висят - они получают шанс продать и получить комис. Пока обект отстаивался без рекламы - покупатель реальный "оформился" у другого с другим обектом, и толку потом выставлять.
за два тижні об"єкт приїдається, і на нього не звертають уваги,
тому через деякий знімають, а попізже появляється як новий
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flyman
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