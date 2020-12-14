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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10342103431034410345>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 142
1. Не вище 500
16%
23
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 10:42

  antey1969 написав:
  UA написав:Ну да, мода на интерьеры быстротечна.
Кому в голову придёт повторять устаревший интерьер трехлетней давности.

Норм, можно будет продвигать как винтаж.
Типа, последний писк довоенной эпохи.

Капсула времени и прямой путь на аукцион Sothbey's International Realty. Description of the lot: luxury apartment in Kyiv where HE was living during the Russian-Ukraine war. Start bidding at US$1,000,000.00

PS Я сдал картиру Арестовичу.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 10:55

  airmax78 написав:
  antey1969 написав:
  UA написав:Ну да, мода на интерьеры быстротечна.
Кому в голову придёт повторять устаревший интерьер трехлетней давности.

Норм, можно будет продвигать как винтаж.
Типа, последний писк довоенной эпохи.

Капсула времени и прямой путь на аукцион Sothbey's International Realty. Description of the lot: luxury apartment in Kyiv where HE was living during the Russian-Ukraine war. Start bidding at US$1,000,000.00

PS Я сдал картиру Арестовичу.

лучше Шуфричу
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 11:10

  BIGor написав:Конечно незаконно, ограничения права в использовании своего имущества - только через суд. Но видно что чуваки заплатившие за квартиры по 200-400 куе могут и это стерпеть.

С чего вы взяли, что своего? Там явно написан Утримувач, обтекайте.
И с чего вы взяли, что кто-то будет недоволен?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 11:11

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Интересно, мода на закладку кирпичом панорамных окон войдет в моду?

Ни ког да!


Только овноблок. :mrgreen:

Дуже популярний матеріал в Австрії для будівництва житлових будинків.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 11:13

  Ромасик написав:
  BIGor написав:Конечно незаконно, ограничения права в использовании своего имущества - только через суд. Но видно что чуваки заплатившие за квартиры по 200-400 куе могут и это стерпеть.

С чего вы взяли, что своего? Там явно написан Утримувач, обтекайте.
И с чего вы взяли, что кто-то будет недоволен?

Могут быть эксцессы с арендаторами, арендующими у собственников, если цель УК сдать в аренду непроданные м/м.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 11:17

airmax78 не вижу проблем вообще, владелец передал право пользования арендатору. Как и жетон от домофона в подъезд. Вероятно же тоже будут электронные пропуска.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 11:28

  Ромасик написав:airmax78 не вижу проблем вообще, владелец передал право пользования арендатору. Как и жетон от домофона в подъезд. Вероятно же тоже будут электронные пропуска.

Ну, посмотрим - я за то, чтобы туда муха не проскользнула.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 11:34

  airmax78 написав:
  Ромасик написав:airmax78 не вижу проблем вообще, владелец передал право пользования арендатору. Как и жетон от домофона в подъезд. Вероятно же тоже будут электронные пропуска.

Ну, посмотрим - я за то, чтобы туда муха не проскользнула.

Я тоже :D и беее.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:58

Кто мне может обяснить зачем рылованы применяют дивную технологию "продавания": висит обект месяца 2 по "недешевеющих" ценниках, естественно получают нулевой отклик, снимают с продажи на месяца 2-3, опят выставлят на продажу, опять снимут на 2-3 месяца, чуть скинут ценник и опять выставляют. Наблюдаю такое "продавание" уже примерно год.
Кто их этой дуристики научил? Покупатель приходит, не видит обекта и если намерен покупать - то купит другое. Создается видимость "дефисита". Так это делание форы своим конкурентам: пока обекты ихние висят - они получают шанс продать и получить комис. Пока обект отстаивался без рекламы - покупатель реальный "оформился" у другого с другим обектом, и толку потом выставлять.
Negotive
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:07

  Negotive написав:Кто мне может обяснить зачем рылованы применяют дивную технологию "продавания": висит обект месяца 2 по "недешевеющих" ценниках, естественно получают нулевой отклик, снимают с продажи на месяца 2-3, опят выставлят на продажу, опять снимут на 2-3 месяца, чуть скинут ценник и опять выставляют. Наблюдаю такое "продавание" уже примерно год.
Кто их этой дуристики научил? Покупатель приходит, не видит обекта и если намерен покупать - то купит другое. Создается видимость "дефисита". Так это делание форы своим конкурентам: пока обекты ихние висят - они получают шанс продать и получить комис. Пока обект отстаивался без рекламы - покупатель реальный "оформился" у другого с другим обектом, и толку потом выставлять.

за два тижні об"єкт приїдається, і на нього не звертають уваги,
тому через деякий знімають, а попізже появляється як новий
flyman
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