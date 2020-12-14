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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:48
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Ірина_
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:18
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 3440
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 879 раз.
- Подякували: 1884 раз.
-
- Профіль
-
-
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Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim