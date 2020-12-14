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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10342103431034410345

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 142
1. Не вище 500
16%
23
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:48

Що буде з ринком нерухомості: коли і в яку нерухомість краще інвестувати
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:18

Підготовка до опалювального сезону в умовах війни
Ірина_
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Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3441
З нами з: 14.09.13
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:55

  Negotive написав:Кто мне может обяснить зачем рылованы применяют дивную технологию "продавания": висит обект месяца 2 по "недешевеющих" ценниках, естественно получают нулевой отклик, снимают с продажи на месяца 2-3, опят выставлят на продажу, опять снимут на 2-3 месяца, чуть скинут ценник и опять выставляют. Наблюдаю такое "продавание" уже примерно год.
Кто их этой дуристики научил? Покупатель приходит, не видит обекта и если намерен покупать - то купит другое. Создается видимость "дефисита". Так это делание форы своим конкурентам: пока обекты ихние висят - они получают шанс продать и получить комис. Пока обект отстаивался без рекламы - покупатель реальный "оформился" у другого с другим обектом, и толку потом выставлять.

Лично я применяю при продажах своих квартир более продвинутую технологию.
Примерно за квартал до выхода в продажу с нескольких аккаунтов вешаю левые обявы с запредельными хотелками.
Звонят только рылы чтобы внести в сови базы.
Достигаю две цели
1. У неопытного хомячка - покупателя создается иллюзия определенного уровня цен в этом доме.
2. Конкуренты продавцы выставляют свои хотелки исходя из ориентира цены указанных в моих обявах - камикадзе.
Потом выхожу с обявой с реальными фото и ценой ниже, чем у конкурентов - продавцов.
Техник продаж очень много это далеко не самая эффективная и пожалуй самая безобидная.

Конкретно ваши наблюдения это может быть элементарно на семейном советеТМ решили продавать, потом решили не продавать , потом опять продавать.
Юридически чистых квартир с не мутными хозяевами на рынке недвижимости не так уж и много.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 13:19

  UA написав:
  Negotive написав:Кто мне может обяснить зачем рылованы применяют дивную технологию "продавания": висит обект месяца 2 по "недешевеющих" ценниках, естественно получают нулевой отклик, снимают с продажи на месяца 2-3, опят выставлят на продажу, опять снимут на 2-3 месяца, чуть скинут ценник и опять выставляют. Наблюдаю такое "продавание" уже примерно год.
Кто их этой дуристики научил? Покупатель приходит, не видит обекта и если намерен покупать - то купит другое. Создается видимость "дефисита". Так это делание форы своим конкурентам: пока обекты ихние висят - они получают шанс продать и получить комис. Пока обект отстаивался без рекламы - покупатель реальный "оформился" у другого с другим обектом, и толку потом выставлять.

Лично я применяю при продажах своих квартир более продвинутую технологию.
Примерно за квартал до выхода в продажу с нескольких аккаунтов вешаю левые обявы с запредельными хотелками.
Звонят только рылы чтобы внести в сови базы.
Достигаю две цели
1. У неопытного хомячка - покупателя создается иллюзия определенного уровня цен в этом доме.
2. Конкуренты продавцы выставляют свои хотелки исходя из ориентира цены указанных в моих обявах - камикадзе.
Потом выхожу с обявой с реальными фото и ценой ниже, чем у конкурентов - продавцов.
Техник продаж очень много это далеко не самая эффективная и пожалуй самая безобидная.

Конкретно ваши наблюдения это может быть элементарно на семейном советеТМ решили продавать, потом решили не продавать , потом опять продавать.
Юридически чистых квартир с не мутными хозяевами на рынке недвижимости не так уж и много.

Cхема конечно прикольная, но рассчитана на покупана-лоха (который при этом сумел как-то заработать сумму денег на квартиру в Киеве).
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 13:28

  BIGor написав:
  UA написав:Лично я применяю при продажах своих квартир более продвинутую технологию.
Примерно за квартал до выхода в продажу с нескольких аккаунтов вешаю левые обявы с запредельными хотелками.
Звонят только рылы чтобы внести в сови базы.
Достигаю две цели
1. У неопытного хомячка - покупателя создается иллюзия определенного уровня цен в этом доме.
2. Конкуренты продавцы выставляют свои хотелки исходя из ориентира цены указанных в моих обявах - камикадзе.
Потом выхожу с обявой с реальными фото и ценой ниже, чем у конкурентов - продавцов.
Техник продаж очень много это далеко не самая эффективная и пожалуй самая безобидная.

Конкретно ваши наблюдения это может быть элементарно на семейном советеТМ решили продавать, потом решили не продавать , потом опять продавать.
Юридически чистых квартир с не мутными хозяевами на рынке недвижимости не так уж и много.

Cхема конечно прикольная, но рассчитана на покупана-лоха (который при этом сумел как-то заработать сумму денег на квартиру в Киеве).


еще и в конкретном доме купить только хочет, охота на редкий и вымирающий вид
kbadoo
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 14:20

  kbadoo написав:еще и в конкретном доме купить только хочет, охота на редкий и вымирающий вид

На самом деле нет. В сегменте в котором UA продает - именно конкретный дом/ЖК и ищут.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 14:34

  BIGor написав:Я пропоную закрити цю тему на період війни. Якось вона дуже цинічно виглядає зараз. Тим більше що жінки тут майже нічого не пишуть.
Я серьозно, давайте цю тему заблокуємо.


Боюсь, на этой ветке не все читают ветку про эмиграцию, поэтому юмора не поймут.
rjkz
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