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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:48
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Ірина_
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:18
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Ірина_
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:55
Negotive написав:
Кто мне может обяснить зачем рылованы применяют дивную технологию "продавания": висит обект месяца 2 по "недешевеющих" ценниках, естественно получают нулевой отклик, снимают с продажи на месяца 2-3, опят выставлят на продажу, опять снимут на 2-3 месяца, чуть скинут ценник и опять выставляют. Наблюдаю такое "продавание" уже примерно год.
Кто их этой дуристики научил? Покупатель приходит, не видит обекта и если намерен покупать - то купит другое. Создается видимость "дефисита". Так это делание форы своим конкурентам: пока обекты ихние висят - они получают шанс продать и получить комис. Пока обект отстаивался без рекламы - покупатель реальный "оформился" у другого с другим обектом, и толку потом выставлять.
Лично я применяю при продажах своих квартир более продвинутую технологию.
Примерно за квартал до выхода в продажу с нескольких аккаунтов вешаю левые обявы с запредельными хотелками.
Звонят только рылы чтобы внести в сови базы.
Достигаю две цели
1. У неопытного хомячка - покупателя создается иллюзия определенного уровня цен в этом доме.
2. Конкуренты продавцы выставляют свои хотелки исходя из ориентира цены указанных в моих обявах - камикадзе.
Потом выхожу с обявой с реальными фото и ценой ниже, чем у конкурентов - продавцов.
Техник продаж очень много это далеко не самая эффективная и пожалуй самая безобидная.
Конкретно ваши наблюдения это может быть элементарно на семейном советеТМ решили продавать, потом решили не продавать , потом опять продавать.
Юридически чистых квартир с не мутными хозяевами на рынке недвижимости не так уж и много.
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UA
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 13:19
UA написав: Negotive написав:
Кто мне может обяснить зачем рылованы применяют дивную технологию "продавания": висит обект месяца 2 по "недешевеющих" ценниках, естественно получают нулевой отклик, снимают с продажи на месяца 2-3, опят выставлят на продажу, опять снимут на 2-3 месяца, чуть скинут ценник и опять выставляют. Наблюдаю такое "продавание" уже примерно год.
Кто их этой дуристики научил? Покупатель приходит, не видит обекта и если намерен покупать - то купит другое. Создается видимость "дефисита". Так это делание форы своим конкурентам: пока обекты ихние висят - они получают шанс продать и получить комис. Пока обект отстаивался без рекламы - покупатель реальный "оформился" у другого с другим обектом, и толку потом выставлять.
Лично я применяю при продажах своих квартир более продвинутую технологию.
Примерно за квартал до выхода в продажу с нескольких аккаунтов вешаю левые обявы с запредельными хотелками.
Звонят только рылы чтобы внести в сови базы.
Достигаю две цели
1. У неопытного хомячка - покупателя создается иллюзия определенного уровня цен в этом доме.
2. Конкуренты продавцы выставляют свои хотелки исходя из ориентира цены указанных в моих обявах - камикадзе.
Потом выхожу с обявой с реальными фото и ценой ниже, чем у конкурентов - продавцов.
Техник продаж очень много это далеко не самая эффективная и пожалуй самая безобидная.
Конкретно ваши наблюдения это может быть элементарно на семейном советеТМ решили продавать, потом решили не продавать , потом опять продавать.
Юридически чистых квартир с не мутными хозяевами на рынке недвижимости не так уж и много.
Cхема конечно прикольная, но рассчитана на покупана-лоха (который при этом сумел как-то заработать сумму денег на квартиру в Киеве).
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BIGor
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 13:28
BIGor написав: UA написав:
Лично я применяю при продажах своих квартир более продвинутую технологию.
Примерно за квартал до выхода в продажу с нескольких аккаунтов вешаю левые обявы с запредельными хотелками.
Звонят только рылы чтобы внести в сови базы.
Достигаю две цели
1. У неопытного хомячка - покупателя создается иллюзия определенного уровня цен в этом доме.
2. Конкуренты продавцы выставляют свои хотелки исходя из ориентира цены указанных в моих обявах - камикадзе.
Потом выхожу с обявой с реальными фото и ценой ниже, чем у конкурентов - продавцов.
Техник продаж очень много это далеко не самая эффективная и пожалуй самая безобидная.
Конкретно ваши наблюдения это может быть элементарно на семейном советеТМ решили продавать, потом решили не продавать , потом опять продавать.
Юридически чистых квартир с не мутными хозяевами на рынке недвижимости не так уж и много.
Cхема конечно прикольная, но рассчитана на покупана-лоха (который при этом сумел как-то заработать сумму денег на квартиру в Киеве).
еще и в конкретном доме купить только хочет, охота на редкий и вымирающий вид
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kbadoo
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 14:20
kbadoo написав:
еще и в конкретном доме купить только хочет, охота на редкий и вымирающий вид
На самом деле нет. В сегменте в котором UA продает - именно конкретный дом/ЖК и ищут.
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airmax78
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 14:34
BIGor написав:
Я пропоную закрити цю тему на період війни. Якось вона дуже цинічно виглядає зараз. Тим більше що жінки тут майже нічого не пишуть.
Я серьозно, давайте цю тему заблокуємо.
Боюсь, на этой ветке не все читают ветку про эмиграцию, поэтому юмора не поймут.
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rjkz
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