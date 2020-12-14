Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:55

Negotive написав: Кто мне может обяснить зачем рылованы применяют дивную технологию "продавания": висит обект месяца 2 по "недешевеющих" ценниках, естественно получают нулевой отклик, снимают с продажи на месяца 2-3, опят выставлят на продажу, опять снимут на 2-3 месяца, чуть скинут ценник и опять выставляют. Наблюдаю такое "продавание" уже примерно год.

Кто их этой дуристики научил? Покупатель приходит, не видит обекта и если намерен покупать - то купит другое. Создается видимость "дефисита". Так это делание форы своим конкурентам: пока обекты ихние висят - они получают шанс продать и получить комис. Пока обект отстаивался без рекламы - покупатель реальный "оформился" у другого с другим обектом, и толку потом выставлять. Кто мне может обяснить зачем рылованы применяют дивную технологию "продавания": висит обект месяца 2 по "недешевеющих" ценниках, естественно получают нулевой отклик, снимают с продажи на месяца 2-3, опят выставлят на продажу, опять снимут на 2-3 месяца, чуть скинут ценник и опять выставляют. Наблюдаю такое "продавание" уже примерно год.Кто их этой дуристики научил? Покупатель приходит, не видит обекта и если намерен покупать - то купит другое. Создается видимость "дефисита". Так это делание форы своим конкурентам: пока обекты ихние висят - они получают шанс продать и получить комис. Пока обект отстаивался без рекламы - покупатель реальный "оформился" у другого с другим обектом, и толку потом выставлять.

Лично я применяю при продажах своих квартир более продвинутую технологию.Примерно за квартал до выхода в продажу с нескольких аккаунтов вешаю левые обявы с запредельными хотелками.Звонят только рылы чтобы внести в сови базы.Достигаю две цели1. У неопытного хомячка - покупателя создается иллюзия определенного уровня цен в этом доме.2. Конкуренты продавцы выставляют свои хотелки исходя из ориентира цены указанных в моих обявах - камикадзе.Потом выхожу с обявой с реальными фото и ценой ниже, чем у конкурентов - продавцов.Техник продаж очень много это далеко не самая эффективная и пожалуй самая безобидная.Конкретно ваши наблюдения это может быть элементарно на семейном советеТМ решили продавать, потом решили не продавать , потом опять продавать.Юридически чистых квартир с не мутными хозяевами на рынке недвижимости не так уж и много.