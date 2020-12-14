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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 22 жов, 2022 08:44
Де Барабашов?
Район Тополі - це в м.Дніпро?
Тільки що на Держрадіо була передача про нерухомість і ріелторів.
Квартира,яка перед війною коштувала 36 000, зараз продалась за 26 000.
Все за планом. Скоро в Києві квартира з євроремонтом буде продаватись за ціною євроремонта.
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Frant
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Додано: Суб 22 жов, 2022 08:46
UA написав: BIGor написав:
Cхема конечно прикольная, но рассчитана на покупана-лоха (который при этом сумел как-то заработать сумму денег на квартиру в Киеве).
Лох становится Лохом в тот момент когда уверует что он самый умный.
Ахах. Это шедевр
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Додано: Суб 22 жов, 2022 08:47
Frant написав:
Де Барабашов?
Район Тополі - це в м.Дніпро?
Тільки що на Держрадіо була передача про нерухомість і ріелторів.
Квартира,яка перед війною коштувала 36 000, зараз продалась за 26 000.
Все за планом. Скоро в Києві квартира з євроремонтом буде продаватись за ціною євроремонта.
За умови, що вона буде цілою
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Додано: Суб 22 жов, 2022 09:07
Frant написав:
Де Барабашов?
Район Тополі - це в м.Дніпро?
Тільки що на Держрадіо була передача про нерухомість і ріелторів.
Квартира,яка перед війною коштувала 36 000, зараз продалась за 26 000.
Все за планом. Скоро в Києві квартира з євроремонтом буде продаватись за ціною євроремонта.
Як писав колись відомий приколіст Іхтіандр, квартира у Кийові коштує два мішка картохи, за більше не має що платити.
Про що писалось на різних форумних площадках з часів пузиря 2007 - 2008 років, що нерухомість вКиєві перегріта можливо навіть на порядок, і прибуде з часом до справедливої ціни 1 середня з.п. = 1 кв.м.
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Додано: Суб 22 жов, 2022 09:24
Frant написав:
Скоро в Києві квартира з євроремонтом буде продаватись за ціною євроремонта.
Пане Франте !!! Вітаю з ювілеєм. Це Ваше ТИСЯЧНЕ повідомлення на цьому форумі одного й того ж змісту.Ну, може я трохи прибрехав щодо кількості, але радість свята від того не зменшується.
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_Klim
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