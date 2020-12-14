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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10343103441034510346

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 142
1. Не вище 500
16%
23
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 08:44

Де Барабашов?
Район Тополі - це в м.Дніпро?

Тільки що на Держрадіо була передача про нерухомість і ріелторів.

Квартира,яка перед війною коштувала 36 000, зараз продалась за 26 000.

Все за планом. Скоро в Києві квартира з євроремонтом буде продаватись за ціною євроремонта.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 08:46

  UA написав:
  BIGor написав:Cхема конечно прикольная, но рассчитана на покупана-лоха (который при этом сумел как-то заработать сумму денег на квартиру в Киеве).

Лох становится Лохом в тот момент когда уверует что он самый умный.

Ахах. Это шедевр
beee
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 08:47

  Frant написав:Де Барабашов?
Район Тополі - це в м.Дніпро?

Тільки що на Держрадіо була передача про нерухомість і ріелторів.

Квартира,яка перед війною коштувала 36 000, зараз продалась за 26 000.

Все за планом. Скоро в Києві квартира з євроремонтом буде продаватись за ціною євроремонта.

За умови, що вона буде цілою
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 09:07

  Frant написав:Де Барабашов?
Район Тополі - це в м.Дніпро?

Тільки що на Держрадіо була передача про нерухомість і ріелторів.

Квартира,яка перед війною коштувала 36 000, зараз продалась за 26 000.

Все за планом. Скоро в Києві квартира з євроремонтом буде продаватись за ціною євроремонта.


Як писав колись відомий приколіст Іхтіандр, квартира у Кийові коштує два мішка картохи, за більше не має що платити.

Про що писалось на різних форумних площадках з часів пузиря 2007 - 2008 років, що нерухомість вКиєві перегріта можливо навіть на порядок, і прибуде з часом до справедливої ціни 1 середня з.п. = 1 кв.м.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 09:24

  Frant написав:Скоро в Києві квартира з євроремонтом буде продаватись за ціною євроремонта.

Пане Франте !!! Вітаю з ювілеєм. Це Ваше ТИСЯЧНЕ повідомлення на цьому форумі одного й того ж змісту.
Ну, може я трохи прибрехав щодо кількості, але радість свята від того не зменшується.
ihorkyiv
 
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