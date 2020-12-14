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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 22 жов, 2022 11:25
ihorkyiv Скоро в Києві квартира з євроремонтом буде продаватись за ціною євроремонта. боюсь будет дешевле.
Додано: Суб 22 жов, 2022 11:55
Ну наверно благодаря Вашим прогнозам в частности скоро у нас будет Луанда с Лагосом в одном лице вместо восточного филиала Вены с Прагой
Хрющ с обойками и линолеумом от Меченого будет сдаваться за 5кгрн и при курсе 100, а что нибудь такое, как на картинках в журнале и не на Дарнице и Борщаге - за 1000+ уе и выше
И нормальный ремонт будут делать либо "айтешнеги" что коллцентры контролируют, либо Реусы что к экспорту харчей приклеились.
Додано: Суб 22 жов, 2022 12:06
Вітаю з почином - першим дописом на цю тему. Ймовірно, прагнутимете перевершити рекорд чемпіона Франта?? Успіхів.
Насправді ринок житлової нерухомості в умовах війни ніколи не досягне точки біфуркації, оскільки процес банально зупиниться на попередніх прагненях сторін та цінових позиціях. Верхи не бажатимуть продавати за безцінь, низи і не зможуть, і не бажатимуть купувати в умовах високих ризиків. Умовний наочний приклад налаштувань верхів - позиція щодо своєї "квіточки" нашого колеги Макса із Віденської територіальної оборони.
Додано: Суб 22 жов, 2022 12:53
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Поки не бажають, але як тільки хотєлки більшості продавців просядуть за відсутності покупців, то безцінь вже не буде здаватися такою болючою, а згодом прийде стан прийняття реалій і знижені ціни на 30%-50% будуть нашою буденністю. От Макс не захотів приймати реальність і ціну не хотєлки, а реальної пропозиції 140 000 уо., то на сьогодні йому прийдеться опановувати нову цифру у 126 000 уо. Якщо два тижні буде йому недостатньо, то ціна зміниться ще нижче. А якщо б він був більш розторопним, то заощадив би 14 000 уо.
Додано: Суб 22 жов, 2022 13:08
Абсолютно вірно!
Навіть "безцінь" на дорозі не валяється.
Кому треба продати - той продасть за ринковою ціною.
А ринкова ціна - може бути на рівні вартості єврокорита (в столиці) або ржавого жигуля (в провінції).
До цього треба звикнути.
Лафа закінчилась - 30 років держава не готувалась до війни, а війна прийшла "раптово", як сніг взимку.
Додано: Суб 22 жов, 2022 13:12
Я намагаюсь донести світло істини до темних людей.
Зокрема, австрійських і польських бігунців, які раніше торгували новобудами
Додано: Суб 22 жов, 2022 13:21
Точно. Раптом нахвалювачі всяких Рибальських здриснули з країни, а умовні Сєржики які повелися на загони в вічну цінність та пенсійні фонди віддали заожадження всього життя за бітон, який скоро з великою вірогідністю буде без світла та опалення, тому просто буде покинутий.
Додано: Суб 22 жов, 2022 13:42
Оце так. Є ті у кого франт не заблокований.
Шок контент
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