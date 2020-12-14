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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10343103441034510346

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 142
1. Не вище 500
16%
23
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 11:25

ihorkyiv Скоро в Києві квартира з євроремонтом буде продаватись за ціною євроремонта. боюсь будет дешевле.
88998899aleks
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Повідомлень: 11
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 11:55

  88998899aleks написав:ihorkyiv Скоро в Києві квартира з євроремонтом буде продаватись за ціною євроремонта. боюсь будет дешевле.

Ну наверно благодаря Вашим прогнозам в частности скоро у нас будет Луанда с Лагосом в одном лице вместо восточного филиала Вены с Прагой
Хрющ с обойками и линолеумом от Меченого будет сдаваться за 5кгрн и при курсе 100, а что нибудь такое, как на картинках в журнале и не на Дарнице и Борщаге - за 1000+ уе и выше
И нормальный ремонт будут делать либо "айтешнеги" что коллцентры контролируют, либо Реусы что к экспорту харчей приклеились.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 12:06

  88998899aleks написав:ihorkyiv Скоро в Києві квартира з євроремонтом буде продаватись за ціною євроремонта. боюсь будет дешевле.

Вітаю з почином - першим дописом на цю тему. Ймовірно, прагнутимете перевершити рекорд чемпіона Франта?? Успіхів.
Насправді ринок житлової нерухомості в умовах війни ніколи не досягне точки біфуркації, оскільки процес банально зупиниться на попередніх прагненях сторін та цінових позиціях. Верхи не бажатимуть продавати за безцінь, низи і не зможуть, і не бажатимуть купувати в умовах високих ризиків. Умовний наочний приклад налаштувань верхів - позиція щодо своєї "квіточки" нашого колеги Макса із Віденської територіальної оборони.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 12:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  ihorkyiv написав:Верхи не бажатимуть продавати за безцінь
Поки не бажають, але як тільки хотєлки більшості продавців просядуть за відсутності покупців, то безцінь вже не буде здаватися такою болючою, а згодом прийде стан прийняття реалій і знижені ціни на 30%-50% будуть нашою буденністю. От Макс не захотів приймати реальність і ціну не хотєлки, а реальної пропозиції 140 000 уо., то на сьогодні йому прийдеться опановувати нову цифру у 126 000 уо. Якщо два тижні буде йому недостатньо, то ціна зміниться ще нижче. А якщо б він був більш розторопним, то заощадив би 14 000 уо.
reus
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 13:08

  reus написав:
  ihorkyiv написав:Верхи не бажатимуть продавати за безцінь
Поки не бажають, але як тільки хотєлки більшості продавців просядуть за відсутності покупців, то безцінь вже не буде здаватися такою болючою, а згодом прийде стан прийняття реалій і знижені ціни на 30%-50% будуть нашою буденністю. От Макс не захотів приймати реальність і ціну не хотєлки, а реальної пропозиції 140 000 уо., то на сьогодні йому прийдеться опановувати нову цифру у 126 000 уо. Якщо два тижні буде йому недостатньо, то ціна зміниться ще нижче. А якщо б він був більш розторопним, то заощадив би 14 000 уо.

Абсолютно вірно!
Навіть "безцінь" на дорозі не валяється.
Кому треба продати - той продасть за ринковою ціною.
А ринкова ціна - може бути на рівні вартості єврокорита (в столиці) або ржавого жигуля (в провінції).
До цього треба звикнути.
Лафа закінчилась - 30 років держава не готувалась до війни, а війна прийшла "раптово", як сніг взимку.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 13:12

  ihorkyiv написав:
  Frant написав:Скоро в Києві квартира з євроремонтом буде продаватись за ціною євроремонта.

Пане Франте !!! Вітаю з ювілеєм. Це Ваше ТИСЯЧНЕ повідомлення на цьому форумі одного й того ж змісту.
Ну, може я трохи прибрехав щодо кількості, але радість свята від того не зменшується.

Я намагаюсь донести світло істини до темних людей.
Зокрема, австрійських і польських бігунців, які раніше торгували новобудами
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 13:21

  Frant написав:
  ihorkyiv написав:
  Frant написав:Скоро в Києві квартира з євроремонтом буде продаватись за ціною євроремонта.

Пане Франте !!! Вітаю з ювілеєм. Це Ваше ТИСЯЧНЕ повідомлення на цьому форумі одного й того ж змісту.
Ну, може я трохи прибрехав щодо кількості, але радість свята від того не зменшується.

Я намагаюсь донести світло істини до темних людей.
Зокрема, австрійських і польських бігунців, які раніше торгували новобудами


Точно. Раптом нахвалювачі всяких Рибальських здриснули з країни, а умовні Сєржики які повелися на загони в вічну цінність та пенсійні фонди віддали заожадження всього життя за бітон, який скоро з великою вірогідністю буде без світла та опалення, тому просто буде покинутий. :shock:
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 13:42

  ihorkyiv написав:
  Frant написав:Скоро в Києві квартира з євроремонтом буде продаватись за ціною євроремонта.

Пане Франте !!! Вітаю з ювілеєм. Це Ваше ТИСЯЧНЕ повідомлення на цьому форумі одного й того ж змісту.
Ну, може я трохи прибрехав щодо кількості, але радість свята від того не зменшується.


Оце так. Є ті у кого франт не заблокований.
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Первый
 
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