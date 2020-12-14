ihorkyiv написав:

Frant написав: Скоро в Києві квартира з євроремонтом буде продаватись за ціною євроремонта. Скоро в Києві квартира з євроремонтом буде продаватись за ціною євроремонта.

Ну, може я трохи прибрехав щодо кількості, але радість свята від того не зменшується.

Пане Франте !!! Вітаю з ювілеєм. Це Ваше ТИСЯЧНЕ повідомлення на цьому форумі одного й того ж змісту.