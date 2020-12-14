|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 22 жов, 2022 11:55
88998899aleks написав:ihorkyiv
Скоро в Києві квартира з євроремонтом буде продаватись за ціною євроремонта. боюсь будет дешевле.
Ну наверно благодаря Вашим прогнозам в частности скоро у нас будет Луанда с Лагосом в одном лице вместо восточного филиала Вены с Прагой
Хрющ с обойками и линолеумом от Меченого будет сдаваться за 5кгрн и при курсе 100, а что нибудь такое, как на картинках в журнале и не на Дарнице и Борщаге - за 1000+ уе и выше
И нормальный ремонт будут делать либо "айтешнеги" что коллцентры контролируют, либо Реусы что к экспорту харчей приклеились.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 2613
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 235 раз.
- Подякували: 256 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
Додано: Суб 22 жов, 2022 12:06
88998899aleks написав:ihorkyiv
Скоро в Києві квартира з євроремонтом буде продаватись за ціною євроремонта. боюсь будет дешевле.
Вітаю з почином - першим дописом на цю тему. Ймовірно, прагнутимете перевершити рекорд чемпіона Франта?? Успіхів.
Насправді ринок житлової нерухомості в умовах війни ніколи не досягне точки біфуркації, оскільки процес банально зупиниться на попередніх прагненях сторін та цінових позиціях. Верхи не бажатимуть продавати за безцінь, низи і не зможуть, і не бажатимуть купувати в умовах високих ризиків. Умовний наочний приклад налаштувань верхів - позиція щодо своєї "квіточки" нашого колеги Макса із Віденської територіальної оборони.
-
ihorkyiv
-
-
- Повідомлень: 731
- З нами з: 01.05.17
- Подякував: 133 раз.
- Подякували: 241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 22 жов, 2022 12:53
ihorkyiv написав:
Верхи не бажатимуть продавати за безцінь
Поки не бажають, але як тільки хотєлки більшості продавців просядуть за відсутності покупців, то безцінь вже не буде здаватися такою болючою, а згодом прийде стан прийняття реалій і знижені ціни на 30%-50% будуть нашою буденністю. От Макс не захотів приймати реальність і ціну не хотєлки, а реальної пропозиції 140 000 уо., то на сьогодні йому прийдеться опановувати нову цифру у 126 000 уо. Якщо два тижні буде йому недостатньо, то ціна зміниться ще нижче. А якщо б він був більш розторопним, то заощадив би 14 000 уо.
-
reus
-
-
- Повідомлень: 3884
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 336 раз.
- Подякували: 1122 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 22 жов, 2022 13:42
ihorkyiv написав: Frant написав:
Скоро в Києві квартира з євроремонтом буде продаватись за ціною євроремонта.
Пане Франте !!! Вітаю з ювілеєм. Це Ваше ТИСЯЧНЕ повідомлення на цьому форумі одного й того ж змісту.Ну, може я трохи прибрехав щодо кількості, але радість свята від того не зменшується.
Оце так. Є ті у кого франт не заблокований.
Шок контент
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 16766
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 235 раз.
- Подякували: 2368 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 22 жов, 2022 14:28
reus написав: ihorkyiv написав:
Верхи не бажатимуть продавати за безцінь
Поки не бажають, але як тільки хотєлки більшості продавців просядуть за відсутності покупців, то безцінь вже не буде здаватися такою болючою, а згодом прийде стан прийняття реалій і знижені ціни на 30%-50% будуть нашою буденністю. От Макс не захотів приймати реальність і ціну не хотєлки, а реальної пропозиції 140 000 уо., то на сьогодні йому прийдеться опановувати нову цифру у 126 000 уо. Якщо два тижні буде йому недостатньо, то ціна зміниться ще нижче. А якщо б він був більш розторопним, то заощадив би 14 000 уо.
Ви, не розібравшись із суттю питання, перейшли на рейки іншої теми. Йшлося про тезу Франта "Скоро в Києві квартира з євроремонтом буде продаватись за ціною євроремонта". Ремонт "квіточки" Макса коштував 140 тисяч доларів ???
Уся ваша переписка-торг з Максом - суцільний жарт. Хто у притомному стані нині купуватиме житло за $126-100-80 тисяч ??
Востаннє редагувалось ihorkyiv
в Суб 22 жов, 2022 14:43, всього редагувалось 1 раз.
-
ihorkyiv
-
-
- Повідомлень: 731
- З нами з: 01.05.17
- Подякував: 133 раз.
- Подякували: 241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 22 жов, 2022 14:42
ihorkyiv написав: reus написав: ihorkyiv написав:
Верхи не бажатимуть продавати за безцінь
Поки не бажають, але як тільки хотєлки більшості продавців просядуть за відсутності покупців, то безцінь вже не буде здаватися такою болючою, а згодом прийде стан прийняття реалій і знижені ціни на 30%-50% будуть нашою буденністю. От Макс не захотів приймати реальність і ціну не хотєлки, а реальної пропозиції 140 000 уо., то на сьогодні йому прийдеться опановувати нову цифру у 126 000 уо. Якщо два тижні буде йому недостатньо, то ціна зміниться ще нижче. А якщо б він був більш розторопним, то заощадив би 14 000 уо.
Ви, не розібравшись із суттю питання, перейшли на рейки іншої теми. Йшлося про тезу Франта "Скоро в Києві квартира з євроремонтом буде продаватись за ціною євроремонта". Ремонт "квіточки" Макса коштував 140 тисяч доларів ???
Австрійський бігунець виставив свою "прєлесць" за 350 000.
Значить, ремонт коштував 150 000.
Нині це справедлива ціна для квартири.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23027
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1465 раз.
- Подякували: 2426 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 22 жов, 2022 14:47
Первый написав: ihorkyiv написав: Frant написав:
Скоро в Києві квартира з євроремонтом буде продаватись за ціною євроремонта.
Пане Франте !!! Вітаю з ювілеєм. Це Ваше ТИСЯЧНЕ повідомлення на цьому форумі одного й того ж змісту.Ну, може я трохи прибрехав щодо кількості, але радість свята від того не зменшується.
Оце так. Є ті у кого франт не заблокований.
Шок контент
Як продаж новобудів в Києві?
Черга бажаючих - стоїть під дверима відділу продаж?
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23027
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1465 раз.
- Подякували: 2426 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 22 жов, 2022 14:59
Frant Макс квартиру міг виставити і за мільйон, принаймні на словах для шановного загалу форуму. Питання: скільки коштувала його "квіточка" при купівлі з голими стінами?? Чи варто було вкладати 150 тисяч у ремонт, і який навар буде за цієї умови при продажу за 350 тис.? Ось тут і виникає сумнів щодо реальності зазначеної вами вартості ремонту.
-
ihorkyiv
-
-
- Повідомлень: 731
- З нами з: 01.05.17
- Подякував: 133 раз.
- Подякували: 241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 22 жов, 2022 15:30
никогда не понимал вырубание дебильных арок и потолки под яичко. никогда не видел такого не в европе не в сша. только в бывшем совке.особо феерично в хрущевках и т.п жилье.
-
88998899aleks
-
-
- Повідомлень: 11
- З нами з: 03.10.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23141
|13754258
|
|
|1111
|4900324
|
|
|3
|4571
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|