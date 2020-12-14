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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 142
1. Не вище 500
16%
23
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 11:55

  88998899aleks написав:ihorkyiv Скоро в Києві квартира з євроремонтом буде продаватись за ціною євроремонта. боюсь будет дешевле.

Ну наверно благодаря Вашим прогнозам в частности скоро у нас будет Луанда с Лагосом в одном лице вместо восточного филиала Вены с Прагой
Хрющ с обойками и линолеумом от Меченого будет сдаваться за 5кгрн и при курсе 100, а что нибудь такое, как на картинках в журнале и не на Дарнице и Борщаге - за 1000+ уе и выше
И нормальный ремонт будут делать либо "айтешнеги" что коллцентры контролируют, либо Реусы что к экспорту харчей приклеились.
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 12:06

  88998899aleks написав:ihorkyiv Скоро в Києві квартира з євроремонтом буде продаватись за ціною євроремонта. боюсь будет дешевле.

Вітаю з почином - першим дописом на цю тему. Ймовірно, прагнутимете перевершити рекорд чемпіона Франта?? Успіхів.
Насправді ринок житлової нерухомості в умовах війни ніколи не досягне точки біфуркації, оскільки процес банально зупиниться на попередніх прагненях сторін та цінових позиціях. Верхи не бажатимуть продавати за безцінь, низи і не зможуть, і не бажатимуть купувати в умовах високих ризиків. Умовний наочний приклад налаштувань верхів - позиція щодо своєї "квіточки" нашого колеги Макса із Віденської територіальної оборони.
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 12:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  ihorkyiv написав:Верхи не бажатимуть продавати за безцінь
Поки не бажають, але як тільки хотєлки більшості продавців просядуть за відсутності покупців, то безцінь вже не буде здаватися такою болючою, а згодом прийде стан прийняття реалій і знижені ціни на 30%-50% будуть нашою буденністю. От Макс не захотів приймати реальність і ціну не хотєлки, а реальної пропозиції 140 000 уо., то на сьогодні йому прийдеться опановувати нову цифру у 126 000 уо. Якщо два тижні буде йому недостатньо, то ціна зміниться ще нижче. А якщо б він був більш розторопним, то заощадив би 14 000 уо.
reus
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 13:42

  ihorkyiv написав:
  Frant написав:Скоро в Києві квартира з євроремонтом буде продаватись за ціною євроремонта.

Пане Франте !!! Вітаю з ювілеєм. Це Ваше ТИСЯЧНЕ повідомлення на цьому форумі одного й того ж змісту.
Ну, може я трохи прибрехав щодо кількості, але радість свята від того не зменшується.


Оце так. Є ті у кого франт не заблокований.
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 14:28

  reus написав:
  ihorkyiv написав:Верхи не бажатимуть продавати за безцінь
Поки не бажають, але як тільки хотєлки більшості продавців просядуть за відсутності покупців, то безцінь вже не буде здаватися такою болючою, а згодом прийде стан прийняття реалій і знижені ціни на 30%-50% будуть нашою буденністю. От Макс не захотів приймати реальність і ціну не хотєлки, а реальної пропозиції 140 000 уо., то на сьогодні йому прийдеться опановувати нову цифру у 126 000 уо. Якщо два тижні буде йому недостатньо, то ціна зміниться ще нижче. А якщо б він був більш розторопним, то заощадив би 14 000 уо.

Ви, не розібравшись із суттю питання, перейшли на рейки іншої теми. Йшлося про тезу Франта "Скоро в Києві квартира з євроремонтом буде продаватись за ціною євроремонта". Ремонт "квіточки" Макса коштував 140 тисяч доларів ???
Уся ваша переписка-торг з Максом - суцільний жарт. Хто у притомному стані нині купуватиме житло за $126-100-80 тисяч ??
Востаннє редагувалось ihorkyiv в Суб 22 жов, 2022 14:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 14:59

Frant Макс квартиру міг виставити і за мільйон, принаймні на словах для шановного загалу форуму. Питання: скільки коштувала його "квіточка" при купівлі з голими стінами?? Чи варто було вкладати 150 тисяч у ремонт, і який навар буде за цієї умови при продажу за 350 тис.? Ось тут і виникає сумнів щодо реальності зазначеної вами вартості ремонту.
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 15:30

никогда не понимал вырубание дебильных арок и потолки под яичко. никогда не видел такого не в европе не в сша. только в бывшем совке.особо феерично в хрущевках и т.п жилье.
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 16:21

  ihorkyiv написав:Frant Макс квартиру міг виставити і за мільйон, принаймні на словах для шановного загалу форуму. Питання: скільки коштувала його "квіточка" при купівлі з голими стінами?? Чи варто було вкладати 150 тисяч у ремонт, і який навар буде за цієї умови при продажу за 350 тис.? Ось тут і виникає сумнів щодо реальності зазначеної вами вартості ремонту.


Ви сумніваєтесь, що в квартирі вартістю 350 000 - ремонт коштував 150 00???
Скритні МОПИ, сучасні плінтуси і губасті тйолкі на ресепшені - дорого коштують!
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 16:23

Згідно з опитуваннями в соцмережах більшість вірить що війна закінчиться за рік, з прийнятними для України умовами. Поки панує такий оптимізм ніхто демпінгувати не буде.
fox767676
 
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fox767676 демпинг это цена ниже рынка. если рынок подает это не демпинг это новый уровень цен .рыночная цена это цена по которой реально покупают товар а не цена по которой хотят его продать.
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