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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 22 жов, 2022 11:55
88998899aleks написав:ihorkyiv
Скоро в Києві квартира з євроремонтом буде продаватись за ціною євроремонта. боюсь будет дешевле.
Ну наверно благодаря Вашим прогнозам в частности скоро у нас будет Луанда с Лагосом в одном лице вместо восточного филиала Вены с Прагой
Хрющ с обойками и линолеумом от Меченого будет сдаваться за 5кгрн и при курсе 100, а что нибудь такое, как на картинках в журнале и не на Дарнице и Борщаге - за 1000+ уе и выше
И нормальный ремонт будут делать либо "айтешнеги" что коллцентры контролируют, либо Реусы что к экспорту харчей приклеились.
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Додано: Суб 22 жов, 2022 12:06
88998899aleks написав:ihorkyiv
Скоро в Києві квартира з євроремонтом буде продаватись за ціною євроремонта. боюсь будет дешевле.
Вітаю з почином - першим дописом на цю тему. Ймовірно, прагнутимете перевершити рекорд чемпіона Франта?? Успіхів.
Насправді ринок житлової нерухомості в умовах війни ніколи не досягне точки біфуркації, оскільки процес банально зупиниться на попередніх прагненях сторін та цінових позиціях. Верхи не бажатимуть продавати за безцінь, низи і не зможуть, і не бажатимуть купувати в умовах високих ризиків. Умовний наочний приклад налаштувань верхів - позиція щодо своєї "квіточки" нашого колеги Макса із Віденської територіальної оборони.
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Додано: Суб 22 жов, 2022 12:53
ihorkyiv написав:
Верхи не бажатимуть продавати за безцінь
Поки не бажають, але як тільки хотєлки більшості продавців просядуть за відсутності покупців, то безцінь вже не буде здаватися такою болючою, а згодом прийде стан прийняття реалій і знижені ціни на 30%-50% будуть нашою буденністю. От Макс не захотів приймати реальність і ціну не хотєлки, а реальної пропозиції 140 000 уо., то на сьогодні йому прийдеться опановувати нову цифру у 126 000 уо. Якщо два тижні буде йому недостатньо, то ціна зміниться ще нижче. А якщо б він був більш розторопним, то заощадив би 14 000 уо.
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Додано: Суб 22 жов, 2022 13:42
ihorkyiv написав: Frant написав:
Скоро в Києві квартира з євроремонтом буде продаватись за ціною євроремонта.
Пане Франте !!! Вітаю з ювілеєм. Це Ваше ТИСЯЧНЕ повідомлення на цьому форумі одного й того ж змісту.Ну, може я трохи прибрехав щодо кількості, але радість свята від того не зменшується.
Оце так. Є ті у кого франт не заблокований.
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Додано: Суб 22 жов, 2022 14:28
reus написав: ihorkyiv написав:
Верхи не бажатимуть продавати за безцінь
Поки не бажають, але як тільки хотєлки більшості продавців просядуть за відсутності покупців, то безцінь вже не буде здаватися такою болючою, а згодом прийде стан прийняття реалій і знижені ціни на 30%-50% будуть нашою буденністю. От Макс не захотів приймати реальність і ціну не хотєлки, а реальної пропозиції 140 000 уо., то на сьогодні йому прийдеться опановувати нову цифру у 126 000 уо. Якщо два тижні буде йому недостатньо, то ціна зміниться ще нижче. А якщо б він був більш розторопним, то заощадив би 14 000 уо.
Ви, не розібравшись із суттю питання, перейшли на рейки іншої теми. Йшлося про тезу Франта "Скоро в Києві квартира з євроремонтом буде продаватись за ціною євроремонта". Ремонт "квіточки" Макса коштував 140 тисяч доларів ???
Уся ваша переписка-торг з Максом - суцільний жарт. Хто у притомному стані нині купуватиме житло за $126-100-80 тисяч ??
Востаннє редагувалось ihorkyiv
в Суб 22 жов, 2022 14:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 22 жов, 2022 14:59
Frant Макс квартиру міг виставити і за мільйон, принаймні на словах для шановного загалу форуму. Питання: скільки коштувала його "квіточка" при купівлі з голими стінами?? Чи варто було вкладати 150 тисяч у ремонт, і який навар буде за цієї умови при продажу за 350 тис.? Ось тут і виникає сумнів щодо реальності зазначеної вами вартості ремонту.
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Додано: Суб 22 жов, 2022 15:30
никогда не понимал вырубание дебильных арок и потолки под яичко. никогда не видел такого не в европе не в сша. только в бывшем совке.особо феерично в хрущевках и т.п жилье.
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Додано: Суб 22 жов, 2022 16:21
ihorkyiv написав:Frant
Макс квартиру міг виставити і за мільйон, принаймні на словах для шановного загалу форуму. Питання: скільки коштувала його "квіточка" при купівлі з голими стінами?? Чи варто було вкладати 150 тисяч у ремонт, і який навар буде за цієї умови при продажу за 350 тис.? Ось тут і виникає сумнів щодо реальності зазначеної вами вартості ремонту.
Ви сумніваєтесь, що в квартирі вартістю 350 000 - ремонт коштував 150 00???
Скритні МОПИ, сучасні плінтуси і губасті тйолкі на ресепшені - дорого коштують!
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Додано: Суб 22 жов, 2022 16:23
Згідно з опитуваннями в соцмережах більшість вірить що війна закінчиться за рік, з прийнятними для України умовами. Поки панує такий оптимізм ніхто демпінгувати не буде.
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Додано: Суб 22 жов, 2022 16:46
fox767676 демпинг это цена ниже рынка. если рынок подает это не демпинг это новый уровень цен .рыночная цена это цена по которой реально покупают товар а не цена по которой хотят его продать.
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