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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 22 жов, 2022 17:15
88998899aleks написав:fox767676
демпинг это цена ниже рынка. если рынок подает это не демпинг это новый уровень цен .рыночная цена это цена по которой реально покупают товар а не цена по которой хотят его продать.
Вы мне еще закон Ома напишите.
Средний уровень цен не опустится ниже 30% по сравнению с февралем в бижайшие три месяца. Возмоджно будут какие-то точечные варианты с минус 40, все остальное зависит от геополитики. Вот сегодняшние маоистские фокусы на пленуме КПК это минус Украине и КРЖН в частности
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Додано: Суб 22 жов, 2022 17:15
Куди пропали рили-новобудники?
Раніше тут їх було, як блох на бродячій собаці!
Все рекламували 25-поверхові "неохрущі" в промзонах.
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Додано: Суб 22 жов, 2022 17:21
Frant написав:
Куди пропали рили-новобудники?
Раніше тут їх було, як блох на бродячій собаці!
Все рекламували 25-поверхові "неохрущі" в промзонах.
А куда делся ботаник Зрадио, писал тут формулы денежной массы и пр. отвлеченные от РН понятия
Когда я писал что дурной КРЖН может опустить разе что новый виток войны, и то, не факт
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fox767676
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Додано: Суб 22 жов, 2022 17:38
fox767676 написав: Frant написав:
Куди пропали рили-новобудники?
Раніше тут їх було, як блох на бродячій собаці!
Все рекламували 25-поверхові "неохрущі" в промзонах.
А куда делся ботаник Зрадио, писал тут формулы денежной массы и пр. отвлеченные от РН понятия
Когда я писал что дурной КРЖН может опустить разе что новый виток войны, и то, не факт
ну да, ну да) Надеюсь вы обратили внимание на то что спрос на недвигу в Киеве начал падать еще с сентября 2021 года, и войны тогда не было, а покупатели уже перевелись
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Феодал
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Додано: Суб 22 жов, 2022 17:43
fox767676 легко улетит и минус 40% . при обвале мировых бирж и минус 50% за счастье будет.
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88998899aleks
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Додано: Суб 22 жов, 2022 18:16
что нового? квартиры уже раздают бесплатно? или уже доплачивают сверху?
под гул генератора никак не выходит из головы песенка: стоп кипятильник, стоп мобильник, стоп холодильник - итс май лайф
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Додано: Суб 22 жов, 2022 18:46
fox767676 написав:
Згідно з опитуваннями в соцмережах більшість вірить що війна закінчиться за рік, з прийнятними для України умовами. Поки панує такий оптимізм ніхто демпінгувати не буде.
В соцмережах сидять жінки і диванні війська ситі і в теплих квартирках.
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BIGor
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Додано: Суб 22 жов, 2022 18:49
fox767676 написав: 88998899aleks написав:fox767676
демпинг это цена ниже рынка. если рынок подает это не демпинг это новый уровень цен .рыночная цена это цена по которой реально покупают товар а не цена по которой хотят его продать.
Вы мне еще закон Ома напишите. Средний уровень цен не опустится ниже 30%
по сравнению с февралем в бижайшие три месяца. Возмоджно будут какие-то точечные варианты с минус 40, все остальное зависит от геополитики. Вот сегодняшние маоистские фокусы на пленуме КПК это минус Украине и КРЖН в частности
В грине или доларе? Пока цены на КРЖН даже не достигли жирнющего 2019 года. Есть еще куда падать.
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Додано: Суб 22 жов, 2022 18:58
Феодал написав: fox767676 написав: Frant написав:
Куди пропали рили-новобудники?
Раніше тут їх було, як блох на бродячій собаці!
Все рекламували 25-поверхові "неохрущі" в промзонах.
А куда делся ботаник Зрадио, писал тут формулы денежной массы и пр. отвлеченные от РН понятия
Когда я писал что дурной КРЖН может опустить разе что новый виток войны, и то, не факт
ну да, ну да) Надеюсь вы обратили внимание на то что спрос на недвигу в Киеве начал падать еще с сентября 2021 года, и войны тогда не было, а покупатели уже перевелись
А дурная осень 2021 это сколько % к "тучному" 2019? Те цены наа 25 этажные пенопластовые неохрущи в бывших промзонах, даже в мою голову не влазят. Но обвадишек ведь не устроят и цены 2017-2018 гг. Нет фундамента для компромисса между продпаванами и массовым покупаном, и пока идет война и есть надежда в светлое европейское будущее, рынок умрет, но не сдастся. А вот если вера в светлое европейскоте будующее умрет по окончании вонйы(минск-3), тогда рынок будет валиться
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fox767676
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