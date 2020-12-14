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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10345103461034710348>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 142
1. Не вище 500
16%
23
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 17:15

  88998899aleks написав:fox767676 демпинг это цена ниже рынка. если рынок подает это не демпинг это новый уровень цен .рыночная цена это цена по которой реально покупают товар а не цена по которой хотят его продать.

Вы мне еще закон Ома напишите.
Средний уровень цен не опустится ниже 30% по сравнению с февралем в бижайшие три месяца. Возмоджно будут какие-то точечные варианты с минус 40, все остальное зависит от геополитики. Вот сегодняшние маоистские фокусы на пленуме КПК это минус Украине и КРЖН в частности
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 17:15

Куди пропали рили-новобудники?
Раніше тут їх було, як блох на бродячій собаці!
Все рекламували 25-поверхові "неохрущі" в промзонах.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 17:21

  Frant написав:Куди пропали рили-новобудники?
Раніше тут їх було, як блох на бродячій собаці!
Все рекламували 25-поверхові "неохрущі" в промзонах.

А куда делся ботаник Зрадио, писал тут формулы денежной массы и пр. отвлеченные от РН понятия
Когда я писал что дурной КРЖН может опустить разе что новый виток войны, и то, не факт
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 17:38

  fox767676 написав:
  Frant написав:Куди пропали рили-новобудники?
Раніше тут їх було, як блох на бродячій собаці!
Все рекламували 25-поверхові "неохрущі" в промзонах.

А куда делся ботаник Зрадио, писал тут формулы денежной массы и пр. отвлеченные от РН понятия
Когда я писал что дурной КРЖН может опустить разе что новый виток войны, и то, не факт

ну да, ну да) Надеюсь вы обратили внимание на то что спрос на недвигу в Киеве начал падать еще с сентября 2021 года, и войны тогда не было, а покупатели уже перевелись
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 17:43

fox767676 легко улетит и минус 40% . при обвале мировых бирж и минус 50% за счастье будет.
88998899aleks
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 18:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

что нового? квартиры уже раздают бесплатно? или уже доплачивают сверху?

под гул генератора никак не выходит из головы песенка: стоп кипятильник, стоп мобильник, стоп холодильник - итс май лайф
beee
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 18:46

  fox767676 написав:Згідно з опитуваннями в соцмережах більшість вірить що війна закінчиться за рік, з прийнятними для України умовами. Поки панує такий оптимізм ніхто демпінгувати не буде.

В соцмережах сидять жінки і диванні війська ситі і в теплих квартирках.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 18:49

  fox767676 написав:
  88998899aleks написав:fox767676 демпинг это цена ниже рынка. если рынок подает это не демпинг это новый уровень цен .рыночная цена это цена по которой реально покупают товар а не цена по которой хотят его продать.

Вы мне еще закон Ома напишите.
Средний уровень цен не опустится ниже 30% по сравнению с февралем в бижайшие три месяца. Возмоджно будут какие-то точечные варианты с минус 40, все остальное зависит от геополитики. Вот сегодняшние маоистские фокусы на пленуме КПК это минус Украине и КРЖН в частности

В грине или доларе? Пока цены на КРЖН даже не достигли жирнющего 2019 года. Есть еще куда падать.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 18:58

  Феодал написав:
  fox767676 написав:
  Frant написав:Куди пропали рили-новобудники?
Раніше тут їх було, як блох на бродячій собаці!
Все рекламували 25-поверхові "неохрущі" в промзонах.

А куда делся ботаник Зрадио, писал тут формулы денежной массы и пр. отвлеченные от РН понятия
Когда я писал что дурной КРЖН может опустить разе что новый виток войны, и то, не факт

ну да, ну да) Надеюсь вы обратили внимание на то что спрос на недвигу в Киеве начал падать еще с сентября 2021 года, и войны тогда не было, а покупатели уже перевелись

А дурная осень 2021 это сколько % к "тучному" 2019? Те цены наа 25 этажные пенопластовые неохрущи в бывших промзонах, даже в мою голову не влазят. Но обвадишек ведь не устроят и цены 2017-2018 гг. Нет фундамента для компромисса между продпаванами и массовым покупаном, и пока идет война и есть надежда в светлое европейское будущее, рынок умрет, но не сдастся. А вот если вера в светлое европейскоте будующее умрет по окончании вонйы(минск-3), тогда рынок будет валиться
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 19:23

Вот читаю эту тему, красной линией идет-кто хочет купить,подождите. Вкладывать в бетон сейчас неразумно и т.д. Вроде все логично.
Но не понимаю. У нас в городе в одном из ЖК продает застройщик 73 к.м за 39 тыс.долл. По словам строителей ремонт потянет еще столько же.
На олх есть варианты 2-3 года квартире, с ремонтом хорошим и мебелью- 97 кв.м за 85 тыс.долл отдают. Не спешат.
Не понятно что делать.
mann
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