Додано: Суб 22 жов, 2022 19:36

beee написав: стоп кипятильник, стоп мобильник, стоп холодильник - итс май лайф стоп кипятильник, стоп мобильник, стоп холодильник - итс май лайф

beee написав: сидеть с деньгами. в итоге может случиться, что ни денег ни квартиры не окажется сидеть с деньгами. в итоге может случиться, что ни денег ни квартиры не окажется

выскажу своё имхо. Деньги в оккупации отберут гораздо быстрее, чем квартиру, нафига оккупанту ваша квартира, разве что это совсем бомж и готовый переехать за 3 тыс км ради нее. Но что он будет тут делать.Первым почистят банковские ячейки. Причем свои же, охранники банка. Форс мажор - никто ни за что не отвечает. При оккупации искать кто почистил вашу ячейку не будут, они сами будут их дочищать. Если не брать оккупацию, в стране 5 млн внутренне перемещённых лиц, у большинства которых своё жилье разрушено. Пока война никто ничего не покупает, бояться чтобы новое жилье не оказалось в оккупации, мне несколько человек об этом открыто говорили. После войны спрос на жилье выстрелит не хуже хаймарса. По каким ценам оно будет продаваться не знает никто, зависит от объемов помощи которое вольет государство и доноры. У людей конечно, сбережений на весь РН не останется. И ещё один нюанс. Цены в эпицентре сделали ×1,5 и ×2 по многим ходовым позициям. Жильё с ремонтом будет стоить в разы дороже. Сейчас делать ремонт может только обеспеченный человек. Туда же аренда. С ремонтом цена будет ×2 как минимум, при прочих равных.