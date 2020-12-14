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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10345103461034710348

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 142
1. Не вище 500
16%
23
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 19:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  mann написав:Не понятно что делать.

Так сильно котлета жжет ляжки?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 19:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Вот читаю эту тему, красной линией идет-кто хочет купить,подождите. Вкладывать в бетон сейчас неразумно и т.д. Вроде все логично.
Но не понимаю. У нас в городе в одном из ЖК продает застройщик 73 к.м за 39 тыс.долл. По словам строителей ремонт потянет еще столько же.
На олх есть варианты 2-3 года квартире, с ремонтом хорошим и мебелью- 97 кв.м за 85 тыс.долл отдают. Не спешат.
Не понятно что делать.



мне тут тоже советуют - не трать деньги. отличная перспектива - сидеть с деньгами. в итоге может случиться, что ни денег ни квартиры не окажется
beee
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 19:36

Кто не слышал

  beee написав:стоп кипятильник, стоп мобильник, стоп холодильник - итс май лайф

https://youtu.be/yh_8pCMVWBY
  beee написав:сидеть с деньгами. в итоге может случиться, что ни денег ни квартиры не окажется
выскажу своё имхо. Деньги в оккупации отберут гораздо быстрее, чем квартиру, нафига оккупанту ваша квартира, разве что это совсем бомж и готовый переехать за 3 тыс км ради нее. Но что он будет тут делать.

Первым почистят банковские ячейки. Причем свои же, охранники банка. Форс мажор - никто ни за что не отвечает. При оккупации искать кто почистил вашу ячейку не будут, они сами будут их дочищать. Если не брать оккупацию, в стране 5 млн внутренне перемещённых лиц, у большинства которых своё жилье разрушено. Пока война никто ничего не покупает, бояться чтобы новое жилье не оказалось в оккупации, мне несколько человек об этом открыто говорили. После войны спрос на жилье выстрелит не хуже хаймарса. По каким ценам оно будет продаваться не знает никто, зависит от объемов помощи которое вольет государство и доноры. У людей конечно, сбережений на весь РН не останется. И ещё один нюанс. Цены в эпицентре сделали ×1,5 и ×2 по многим ходовым позициям. Жильё с ремонтом будет стоить в разы дороже. Сейчас делать ремонт может только обеспеченный человек. Туда же аренда. С ремонтом цена будет ×2 как минимум, при прочих равных.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 22 жов, 2022 19:59, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 19:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  ihorkyiv написав:Ви, не розібравшись із суттю питання, перейшли на рейки іншої теми. Йшлося про тезу Франта "Скоро в Києві квартира з євроремонтом буде продаватись за ціною євроремонта". Ремонт "квіточки" Макса коштував 140 тисяч доларів ???
Уся ваша переписка-торг з Максом - суцільний жарт. Хто у притомному стані нині купуватиме житло за $126-100-80 тисяч ??

Макс озвучував, що за ремонт він виклав більше ніж 1 куо. за квадрат і це на стадії далекої від завершення. А коли він закінчив, то сказав, що не хоче озвучувати цифру, тому, що вона для нього вийшла не очікувано завеликою і навіть на штори вже не хватило грошей, але все рівно він лишається задоволеним, тому що створив квіточку своєї мрії. Тому цифра ремонту близька до 126 куо, яку я пропоную продавцю і вона мені цікава, за ці кошти на сьогодні тому, що я здатен на ризиковані інвестиції. Якщо ракета чи дрон не влучить, або не замерзне, то вона через десять років буде коштувати 350 куо,на які зараз розраховує продавець.
P.S. Зовсім забув, що Макс вже на сьогодні розраховує на 139500 уо. але нова його пропозиція мене не зацікавила.
Востаннє редагувалось reus в Суб 22 жов, 2022 20:07, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 19:58

  vitaliian написав:
  beee написав:стоп кипятильник, стоп мобильник, стоп холодильник - итс май лайф

https://youtu.be/yh_8pCMVWBY
  beee написав:сидеть с деньгами. в итоге может случиться, что ни денег ни квартиры не окажется
выскажу своё имхо. Деньги в оккупации отберут гораздо быстрее, чем квартиру, нафига оккупанту ваша квартира, разве что это совсем бомж и готовый переехать за 3 тыс км ради нее. Первым почистят банковские ячейки. Причем свои же, охранники банка. Форс мажор - никто ни за что не отвечает. При оккупации искать кто почистил вашу ячейку не будут, они сами будут их дочищать. Если не брать оккупацию, в стране 5 млн внутренне перемещённых лиц, у большинства которых своё жилье разрушено. Пока война никто ничего не покупает, бояться чтобы новое жилье не оказалось в оккупации, мне несколько человек об этом открыто говорили. После войны спрос на жилье выстрелит не хуже хаймарса. По каким ценам оно будет продаваться не знает никто, зависит от объемов помощи которое вольет государство и доноры. У людей конечно, сбережений на весь РН не останется. И ещё один нюанс. Цены в эпицентре сделали ×1,5 и ×2 по многим ходовым позициям. Жильё с ремонтом будет стоить в разы дороже. Сейчас делать ремонт может только обеспеченный человек. Туда же аренда. С ремонтом цена будет ×2 как минимум, при прочих равных.

Очень согласен. В подтверждение- только что заказал стиралку))
beee
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 20:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  beee написав:отличная перспектива - сидеть с деньгами

Что мешает перекинуть их забугор?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 20:30

  beee написав:Очень согласен. В подтверждение- только что заказал стиралку)
эээт вы поспешили, стиралку русня первым делом отбирает. Для них это как видик в 90е годы. Сосед продал Жигули 2101 чтобы его купить. Хоть держите ее где то на польской границе
vitaliian
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