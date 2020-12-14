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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 22 жов, 2022 21:02
vitaliian написав:
продайте мне вашу квартиру и авто по той цене которую я заплачу.
Коли постане питання зміни машини чи квартири, або продажу цього всього по причині виїзду, воно все і буде продаватись саме по цінам, які складуться на момент. Або, іншими словами, "скільки дадуть". А поки людині нема потреби щось продавати, навіщо у нього Віталіан просить щось продати? Бо живе в хмарах десь?
vitaliian написав:
Заедьте на заправку и скажите "я покупаю у вас солярку не по 50 а по 25" и выслушайте ответ
Нехай якась АЗС поставить зараз цінник по 70-100, бо він пам'ятає, що така ціна була колись вже раніше. Вислухає відповідь.
Якісь дитячі уяви.
Неначе не було вже такого, що ціна в 2015-2016 була нижче на 30-40%, аніж в 2013. Чому не може бути це знову?
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Додано: Суб 22 жов, 2022 21:31
reus написав:
Макс озвучував, що за ремонт він виклав більше ніж 1 куо.
ihorkyiv написав:
Ви, не розібравшись із суттю питання, перейшли на рейки іншої теми. Йшлося про тезу Франта "Скоро в Києві квартира з євроремонтом буде продаватись за ціною євроремонта". Ремонт "квіточки" Макса коштував 140 тисяч доларів ???
Уся ваша переписка-торг з Максом - суцільний жарт. Хто у притомному стані нині купуватиме житло за $126-100-80 тисяч ??
за квадрат і це на стадії далекої від завершення. А коли він закінчив, то сказав, що не хоче озвучувати цифру
, тому, що вона для нього вийшла не очікувано завеликою і навіть на штори вже не хватило грошей
, але все рівно він лишається задоволеним, тому що створив квіточку своєї мрії
. Тому цифра ремонту близька до 126 куо, яку я пропоную продавцю і вона мені цікава, за ці кошти на сьогодні тому, що я здатен на ризиковані інвестиції. Якщо ракета чи дрон не влучить, або не замерзне, то вона через десять років буде коштувати 350 куо,на які зараз розраховує продавець.
P.S. Зовсім забув, що Макс вже на сьогодні розраховує на 139500 уо. але нова його пропозиція мене не зацікавила.
Перефразую вислів із безсмертного твору М.Старицького "За двома зайцями": "Макса слухати - гороху наїстися". Зрозумійте, Макс, наймовірніше, - це художній образ героя комедійного жанру, форумчанин з вигаданими життєвими ситуаціями. Ви у його дописах віднайдете хоч одне речення, написане без жарту, іроніЇ, сарказму?? Згадайте лишень його походеньки у взаєминах із орендодавцем, коли Макс перебував у Києві у статусі винаймача шикарного житла і не пускав орендодавця, який прийшов по гроші за оренду, до власної квартири, споглядаючи на бідолаху через дверне вічко, як у приціл снайперської гвинтівки. І так декілька місяців поспіль. Хто читав Макса, читаючи "..Швейка.." Гашека, не сміється. Якщо ви вірите Максу, то маєте вірити й у Санта Клауса, і Натаху Трібєку з її стояком квартир на Круші. Можливо, реальний Макс щось з київської нерухомості і придбав, але його форумне життя - це суцільний тролінг і розвага. Тому не сподівайтеся стати власником його "квіточки" ні за $350 тисяч, ні за надірваний долар. Тож краще закопайте свої $126 тисяч (звісно, якщо ви їх дійсно маєте) під "грушею" до часів відсутності у блакитному небі України чужинських ракет і дронів. Ризик з нерухомістю - це останнє, на що можна покладатися задля прибутку під час високотехнологічної війни.
Востаннє редагувалось ihorkyiv
в Суб 22 жов, 2022 22:01, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 22 жов, 2022 21:36
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Додано: Суб 22 жов, 2022 21:37
beee написав:
Вот читаю эту тему, красной линией идет-кто хочет купить,подождите. Вкладывать в бетон сейчас неразумно и т.д. Вроде все логично.
Но не понимаю. У нас в городе в одном из ЖК продает застройщик 73 к.м за 39 тыс.долл. По словам строителей ремонт потянет еще столько же.
На олх есть варианты 2-3 года квартире, с ремонтом хорошим и мебелью- 97 кв.м за 85 тыс.долл отдают. Не спешат.
Не понятно что делать.
мне тут тоже советуют - не трать деньги. отличная перспектива - сидеть с деньгами. в итоге может случиться, что ни денег ни квартиры не окажется
Как-бы уже призрак мировой рецессии виден не только провидцам.
Такие времена лучше встречать с запасом прочности.
Даже Максим, отпетый оптимист, вернется он из Вены, когда ему отвоюют безопасность, или не вернется, всеми правдами и неправдами пытается продать свое единственное (не арендное и не инвестиционное) жилье.
Такую рекламную кампанию тут развернул - закачаешься.
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Додано: Суб 22 жов, 2022 21:53
ihorkyiv написав:
Якщо ви вірите Максу, то маєте вірити й у Санта Клауса і Натаху Трібєку з її стояком квартир на Круші. Можливо, реальний Макс щось з київської нерухомості і придбав, але його форумне життя - це суцільний тролінг і розвага.
Слава Богу хоть здесь есть адекватные мыслящие люди.Я на крипто ветке уже устал объяснять людям, что это тролль сотого левела.Хотя как просто чел, не вызывает антипатии.
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Додано: Суб 22 жов, 2022 21:56
rjkz написав: beee написав:
Вот читаю эту тему, красной линией идет-кто хочет купить,подождите. Вкладывать в бетон сейчас неразумно и т.д. Вроде все логично.
Но не понимаю. У нас в городе в одном из ЖК продает застройщик 73 к.м за 39 тыс.долл. По словам строителей ремонт потянет еще столько же.
На олх есть варианты 2-3 года квартире, с ремонтом хорошим и мебелью- 97 кв.м за 85 тыс.долл отдают. Не спешат.
Не понятно что делать.
мне тут тоже советуют - не трать деньги. отличная перспектива - сидеть с деньгами. в итоге может случиться, что ни денег ни квартиры не окажется
Как-бы уже призрак мировой рецессии виден не только провидцам.
Такие времена лучше встречать с запасом прочности.
Даже Максим, отпетый оптимист, вернется он из Вены, когда ему отвоюют безопасность, или не вернется, всеми правдами и неправдами пытается продать свое единственное (не арендное и не инвестиционное) жилье.
Такую рекламную кампанию тут развернул - закачаешься.
Ви вірите тому, що тут пише одеський юморист????
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Додано: Суб 22 жов, 2022 21:56
rjkz написав:
Как-бы уже призрак мировой рецессии виден не только провидцам.
Такие времена лучше встречать с запасом прочности.
Рецессия - это падение ВВП в 2х кварталах. Ее имеем по факту. В ближайшее время уже включат печатный станок. Сейчас народ уже закупается/начинает закупаться. А у вас призрак кризиса...
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