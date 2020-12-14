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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10346103471034810349

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 142
1. Не вище 500
16%
23
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 21:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:продайте мне вашу квартиру и авто по той цене которую я заплачу.

Коли постане питання зміни машини чи квартири, або продажу цього всього по причині виїзду, воно все і буде продаватись саме по цінам, які складуться на момент. Або, іншими словами, "скільки дадуть". А поки людині нема потреби щось продавати, навіщо у нього Віталіан просить щось продати? Бо живе в хмарах десь?

  vitaliian написав: Заедьте на заправку и скажите "я покупаю у вас солярку не по 50 а по 25" и выслушайте ответ

Нехай якась АЗС поставить зараз цінник по 70-100, бо він пам'ятає, що така ціна була колись вже раніше. Вислухає відповідь.

Якісь дитячі уяви.
Неначе не було вже такого, що ціна в 2015-2016 була нижче на 30-40%, аніж в 2013. Чому не може бути це знову?
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 21:31

  reus написав:
  ihorkyiv написав:Ви, не розібравшись із суттю питання, перейшли на рейки іншої теми. Йшлося про тезу Франта "Скоро в Києві квартира з євроремонтом буде продаватись за ціною євроремонта". Ремонт "квіточки" Макса коштував 140 тисяч доларів ???
Уся ваша переписка-торг з Максом - суцільний жарт. Хто у притомному стані нині купуватиме житло за $126-100-80 тисяч ??

Макс озвучував, що за ремонт він виклав більше ніж 1 куо. за квадрат і це на стадії далекої від завершення. А коли він закінчив, то сказав, що не хоче озвучувати цифру, тому, що вона для нього вийшла не очікувано завеликою і навіть на штори вже не хватило грошей, але все рівно він лишається задоволеним, тому що створив квіточку своєї мрії. Тому цифра ремонту близька до 126 куо, яку я пропоную продавцю і вона мені цікава, за ці кошти на сьогодні тому, що я здатен на ризиковані інвестиції. Якщо ракета чи дрон не влучить, або не замерзне, то вона через десять років буде коштувати 350 куо,на які зараз розраховує продавець.
P.S. Зовсім забув, що Макс вже на сьогодні розраховує на 139500 уо. але нова його пропозиція мене не зацікавила.

Перефразую вислів із безсмертного твору М.Старицького "За двома зайцями": "Макса слухати - гороху наїстися". Зрозумійте, Макс, наймовірніше, - це художній образ героя комедійного жанру, форумчанин з вигаданими життєвими ситуаціями. Ви у його дописах віднайдете хоч одне речення, написане без жарту, іроніЇ, сарказму?? Згадайте лишень його походеньки у взаєминах із орендодавцем, коли Макс перебував у Києві у статусі винаймача шикарного житла і не пускав орендодавця, який прийшов по гроші за оренду, до власної квартири, споглядаючи на бідолаху через дверне вічко, як у приціл снайперської гвинтівки. І так декілька місяців поспіль. Хто читав Макса, читаючи "..Швейка.." Гашека, не сміється. Якщо ви вірите Максу, то маєте вірити й у Санта Клауса, і Натаху Трібєку з її стояком квартир на Круші. Можливо, реальний Макс щось з київської нерухомості і придбав, але його форумне життя - це суцільний тролінг і розвага. Тому не сподівайтеся стати власником його "квіточки" ні за $350 тисяч, ні за надірваний долар. Тож краще закопайте свої $126 тисяч (звісно, якщо ви їх дійсно маєте) під "грушею" до часів відсутності у блакитному небі України чужинських ракет і дронів. Ризик з нерухомістю - це останнє, на що можна покладатися задля прибутку під час високотехнологічної війни.
Востаннє редагувалось ihorkyiv в Суб 22 жов, 2022 22:01, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 21:36

  vitaliian написав:
  beee написав:Очень согласен. В подтверждение- только что заказал стиралку)
эээт вы поспешили, стиралку русня первым делом отбирает. Для них это как видик в 90е годы. Сосед продал Жигули 2101 чтобы его купить. Хоть держите ее где то на польской границе

:lol: :lol: :lol: Висуваю на номінацію "Жарт сезону".
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 21:37

  beee написав:
Вот читаю эту тему, красной линией идет-кто хочет купить,подождите. Вкладывать в бетон сейчас неразумно и т.д. Вроде все логично.
Но не понимаю. У нас в городе в одном из ЖК продает застройщик 73 к.м за 39 тыс.долл. По словам строителей ремонт потянет еще столько же.
На олх есть варианты 2-3 года квартире, с ремонтом хорошим и мебелью- 97 кв.м за 85 тыс.долл отдают. Не спешат.
Не понятно что делать.



мне тут тоже советуют - не трать деньги. отличная перспектива - сидеть с деньгами. в итоге может случиться, что ни денег ни квартиры не окажется


Как-бы уже призрак мировой рецессии виден не только провидцам.
Такие времена лучше встречать с запасом прочности.
Даже Максим, отпетый оптимист, вернется он из Вены, когда ему отвоюют безопасность, или не вернется, всеми правдами и неправдами пытается продать свое единственное (не арендное и не инвестиционное) жилье.
Такую рекламную кампанию тут развернул - закачаешься.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 21:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  ihorkyiv написав:Якщо ви вірите Максу, то маєте вірити й у Санта Клауса і Натаху Трібєку з її стояком квартир на Круші. Можливо, реальний Макс щось з київської нерухомості і придбав, але його форумне життя - це суцільний тролінг і розвага.


Слава Богу хоть здесь есть адекватные мыслящие люди.Я на крипто ветке уже устал объяснять людям, что это тролль сотого левела.Хотя как просто чел, не вызывает антипатии.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 21:56

  rjkz написав:
  beee написав:
Вот читаю эту тему, красной линией идет-кто хочет купить,подождите. Вкладывать в бетон сейчас неразумно и т.д. Вроде все логично.
Но не понимаю. У нас в городе в одном из ЖК продает застройщик 73 к.м за 39 тыс.долл. По словам строителей ремонт потянет еще столько же.
На олх есть варианты 2-3 года квартире, с ремонтом хорошим и мебелью- 97 кв.м за 85 тыс.долл отдают. Не спешат.
Не понятно что делать.



мне тут тоже советуют - не трать деньги. отличная перспектива - сидеть с деньгами. в итоге может случиться, что ни денег ни квартиры не окажется


Как-бы уже призрак мировой рецессии виден не только провидцам.
Такие времена лучше встречать с запасом прочности.
Даже Максим, отпетый оптимист, вернется он из Вены, когда ему отвоюют безопасность, или не вернется, всеми правдами и неправдами пытается продать свое единственное (не арендное и не инвестиционное) жилье.
Такую рекламную кампанию тут развернул - закачаешься.

Ви вірите тому, що тут пише одеський юморист????
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 21:56

  rjkz написав:Как-бы уже призрак мировой рецессии виден не только провидцам.
Такие времена лучше встречать с запасом прочности.

Рецессия - это падение ВВП в 2х кварталах. Ее имеем по факту. В ближайшее время уже включат печатный станок. Сейчас народ уже закупается/начинает закупаться. А у вас призрак кризиса... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 22:24

  BIGor написав:
  beee написав:отличная перспектива - сидеть с деньгами

Что мешает перекинуть их забугор?

зеленоносый
расскажи сколько реально перекинул "за бугор" и что там купил?
не ну реально рассмеши в контексте ветки как ты улучшил свои условия жилищные :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 22:41

  vitaliian написав: Заедьте на заправку и скажите "я покупаю у вас солярку не по 50 а по 25" и выслушайте ответ


Есть 3 вида коммерческих сделок:
- b2b
- b2p
- p2p

розничный клиент не может ставить условия массовому бизнесу

недвижимость - это инвестиция, бензин - это расходный материал
инвестиция может быть убыточной, если обстоятельства заставляют инвестора зафиксировать убыток
Востаннє редагувалось Zebra в Суб 22 жов, 2022 22:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 22:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  ihorkyiv написав:Перефразую вислів із безсмертного твору М.Старицького "За двома зайцями": "Макса слухати - гороху наїстися". Зрозумійте, Макс, наймовірніше, - це художній образ героя комедійного жанру, форумчанин з вигаданими життєвими ситуаціями. Ви у його дописах віднайдете хоч одне речення, написане без жарту, іроніЇ, сарказму?? Згадайте лишень його походеньки у взаєминах із орендодавцем, коли Макс перебував у Києві у статусі винаймача шикарного житла і не пускав орендодавця, який прийшов по гроші за оренду, до власної квартири, споглядаючи на бідолаху через дверне вічко, як у приціл снайперської гвинтівки. І так декілька місяців поспіль. Хто читав Макса, читаючи "..Швейка.." Гашека, не сміється. Якщо ви вірите Максу, то маєте вірити й у Санта Клауса, і Натаху Трібєку з її стояком квартир на Круші. Можливо, реальний Макс щось з київської нерухомості і придбав, але його форумне життя - це суцільний тролінг і розвага. Тому не сподівайтеся стати власником його "квіточки" ні за $350 тисяч, ні за надірваний долар. Тож краще закопайте свої $126 тисяч (звісно, якщо ви їх дійсно маєте) під "грушею" до часів відсутності у блакитному небі України чужинських ракет і дронів. Ризик з нерухомістю - це останнє, на що можна покладатися задля прибутку під час високотехнологічної війни.

Дякую за пораду, але я вже давно закопав певну суму за кордоном і можу собі дозволити ризикувати невеличкою частиною свого капіталу і вкласти у нерухомість, яка через деякий час зросте в ціні. Я до цієї інвестиції ставлюся як до розваги, це як гра у казино отримаєш ризик з адреналіном, а в кінці ще можливий прибуток, якщо ставка зіграє. А у Макса дійсно є квартира, яку він хоче продати, та хотєлки у нього поки що завеликі, але я вмію чекати, поки продавець усвідомить всю глибину глибин. Але звичайному пересічному, рекомендував би дочекатися покращення безпекової ситуації й не ризикувати останніми коштами та й ціни пізніше будуть більш привабливими.
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