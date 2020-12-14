Zebra написав:
Есть 3 вида коммерческих сделок:
- b2b
- b2p
- p2p
розничный клиент не может ставить условия массовому бизнесу
недвижимость - это инвестиция, бензин - это расходный материал
инвестиция может быть убыточной, если обстоятельства заставляют инвестора зафиксировать убыток
Ой вЭй, та шо вИ мене такИ говОрите!
ИгрВалерьичч все эти Ваши трЫ вида на своих 25см вертел
Сейчас в Чернигове почём вообще сделки идут и есть ли они вообще?
Бетон не беткоЭн, на флэшку не всунешь и в ЕС с ним не рванёшь
Но в ЕС вообще мягко говоря не рванёшь, пока кусочек флешки кому то не подаришь
А номерному агрегату отвечу так - хата с приличным ремонтом будет сатилик/киралик(за переводом к Акурту) через злобного рылу, который пролетариат швыряющий палаюче авизо с зажатой каклетой отсеивает лихо ибо часто сам в 90е "магнитофон на канистру А95 для бумера" менял как в известном фильме, и борзограмотных и в позу поставит, и обоснует.