Додано: Нед 23 жов, 2022 02:56

Zebra написав: vitaliian написав: Заедьте на заправку и скажите "я покупаю у вас солярку не по 50 а по 25" и выслушайте ответ Заедьте на заправку и скажите "я покупаю у вас солярку не по 50 а по 25" и выслушайте ответ



Есть 3 вида коммерческих сделок:

- b2b

- b2p

- p2p



розничный клиент не может ставить условия массовому бизнесу



недвижимость - это инвестиция, бензин - это расходный материал

инвестиция может быть убыточной, если обстоятельства заставляют инвестора зафиксировать убыток Есть 3 вида коммерческих сделок:- b2b- b2p- p2pрозничный клиент не может ставить условия массовому бизнесунедвижимость - это инвестиция, бензин - это расходный материалинвестиция может быть убыточной, если обстоятельства заставляют инвестора зафиксировать убыток

Ой вЭй, та шо вИ мене такИ говОрите!ИгрВалерьичч все эти Ваши трЫ вида на своих 25см вертелСейчас в Чернигове почём вообще сделки идут и есть ли они вообще?Бетон не беткоЭн, на флэшку не всунешь и в ЕС с ним не рванёшьНо в ЕС вообще мягко говоря не рванёшь, пока кусочек флешки кому то не подаришьА номерному агрегату отвечу так - хата с приличным ремонтом будет сатилик/киралик(за переводом к Акурту) через злобного рылу, который пролетариат швыряющий палаюче авизо с зажатой каклетой отсеивает лихо ибо часто сам в 90е "магнитофон на канистру А95 для бумера" менял как в известном фильме, и борзограмотных и в позу поставит, и обоснует.