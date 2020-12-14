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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10348103491035010351>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 142
1. Не вище 500
16%
23
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 02:56

  Zebra написав:
  vitaliian написав: Заедьте на заправку и скажите "я покупаю у вас солярку не по 50 а по 25" и выслушайте ответ


Есть 3 вида коммерческих сделок:
- b2b
- b2p
- p2p

розничный клиент не может ставить условия массовому бизнесу

недвижимость - это инвестиция, бензин - это расходный материал
инвестиция может быть убыточной, если обстоятельства заставляют инвестора зафиксировать убыток

Ой вЭй, та шо вИ мене такИ говОрите!
ИгрВалерьичч все эти Ваши трЫ вида на своих 25см вертел
Сейчас в Чернигове почём вообще сделки идут и есть ли они вообще?
Бетон не беткоЭн, на флэшку не всунешь и в ЕС с ним не рванёшь
Но в ЕС вообще мягко говоря не рванёшь, пока кусочек флешки кому то не подаришь
А номерному агрегату отвечу так - хата с приличным ремонтом будет сатилик/киралик(за переводом к Акурту) через злобного рылу, который пролетариат швыряющий палаюче авизо с зажатой каклетой отсеивает лихо ибо часто сам в 90е "магнитофон на канистру А95 для бумера" менял как в известном фильме, и борзограмотных и в позу поставит, и обоснует.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 04:10

  барабашов написав:Бетон не беткоЭн, на флэшку не всунешь и в ЕС с ним не рванёшь

Смотря какой и смотря где. К примеру один из самых богатых людей мира,Jeff Bezos, как раз инвестирует активно в проект, который позволяет "на флешку всунуть и на пенсию в дешовые страны". :)
Советую ознакомится как с альтернативой REITs
https://investorjunkie.com/reviews/arrived-homes-review/
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 04:44

  Понаехал написав:
  rjkz написав:Как-бы уже призрак мировой рецессии виден не только провидцам.
Такие времена лучше встречать с запасом прочности.

Рецессия - это падение ВВП в 2х кварталах. Ее имеем по факту. В ближайшее время уже включат печатный станок. Сейчас народ уже закупается/начинает закупаться. А у вас призрак кризиса... :mrgreen:
Бери TLT на всю котлету. Не пожалеешь


Да, я знаю. Но назвать депрессией то что происходит тоже вроде как рано.
Я слышал версию, что перед промежуточными выборами включат станок и понизят ставку.
Может так и будет. Но пока не уверен.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 04:57

  Понаехал написав:
  rjkz написав:Как-бы уже призрак мировой рецессии виден не только провидцам.
Такие времена лучше встречать с запасом прочности.

Рецессия - это падение ВВП в 2х кварталах. Ее имеем по факту. В ближайшее время уже включат печатный станок. Сейчас народ уже закупается/начинает закупаться. А у вас призрак кризиса... :mrgreen:
Бери TLT на всю котлету. Не пожалеешь


лс
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 04:58

  барабашов написав:А номерному агрегату отвечу так - хата с приличным ремонтом будет сатилик/киралик (за переводом к Акурту)

Переведу, так как очень - невероятно очень - интересно читать мнения людей на этой ветке.
- satilik - продают;
- kiralik - сдают в аренду.
Реально обидно и досадно, что на этом форуме люди ГОДАМИ (!!!) слушали голопопых безработных и не могут на сегодня ни kiralik, ни satilik...
Для меня лично удивительно, как умные (вроде как) и успешные (вроде как) могли годами слушать реальных неудачников по всем позициям...
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 05:17

  rjkz написав:
Да, я знаю. Но назвать депрессией то что происходит тоже вроде как рано.
Я слышал версию, что перед промежуточными выборами включат станок и понизят ставку.
Может так и будет. Но пока не уверен.

Отвечу в лс чуть позже или завтра. Есть у меня пару мыслей по этому поводу.
Понаехал
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vitaliian мания величия? покупатель один?только виталька?
88998899aleks
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 08:22

vitaliian виталька повелитель рынка? примите таблетку.
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 08:24

  88998899aleks написав:vitaliian виталька повелитель рынка? примите таблетку.

У вас понос?
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 08:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Прохожий написав:расскажи сколько реально перекинул "за бугор" и что там купил?

Ты реально думаешь что проблема перекинуть деньги за бугор? Прокурор - тупак :mrgreen:
ПС Я вижу что у местных рыл обострение.
Востаннє редагувалось BIGor в Нед 23 жов, 2022 08:30, всього редагувалось 1 раз.
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