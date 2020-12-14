Додано: Нед 23 жов, 2022 08:30

Zebra написав: розничный клиент не может ставить условия массовому бизнесу розничный клиент не может ставить условия массовому бизнесу

Причем тут виды бизнесаЛюбая цена это стоимость труда людей, материалов и маржа компании. Если вам предложат разгружать вагоны цемента за 2тыс грн в месяц вы согласитесь? Примерно то же самое и с недвижимостью. В краткосрочном периоде цены могут быть любые, но рынок их выровняет мотивацией работать (не работать) за n кг денег.Недавно снова вызывал сантехника, заплатил ему ×1,5 от довоенной цены. Обзвонил всех остальных сантехников, цены +/- те же или выше. Ну нет у людей мотивации бегать по туалетам за 300 грн.Касательно инвестиций всё ещё проще. Есть учётная ставка, если инвестиция приносит меньше она неинтересна. Скорее всего перестанут строить, потому что когда колбаса па 400 разнорабочему за 10к грн работать тоже неинтересно. Даже без учёта материалов, себестоимость строительства сильно вырастет. Соответственно все покупатели пойдут пастись на вторичном рынке. Первичный таки давил на цены, особенно на начальном этапе стройки.