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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 23 жов, 2022 08:30
Zebra написав:
розничный клиент не может ставить условия массовому бизнесу
Причем тут виды бизнеса
Любая цена это стоимость труда людей, материалов и маржа компании. Если вам предложат разгружать вагоны цемента за 2тыс грн в месяц вы согласитесь? Примерно то же самое и с недвижимостью. В краткосрочном периоде цены могут быть любые, но рынок их выровняет мотивацией работать (не работать) за n кг денег.
Недавно снова вызывал сантехника, заплатил ему ×1,5 от довоенной цены. Обзвонил всех остальных сантехников, цены +/- те же или выше. Ну нет у людей мотивации бегать по туалетам за 300 грн.
Касательно инвестиций всё ещё проще. Есть учётная ставка, если инвестиция приносит меньше она неинтересна. Скорее всего перестанут строить, потому что когда колбаса па 400 разнорабочему за 10к грн работать тоже неинтересно. Даже без учёта материалов, себестоимость строительства сильно вырастет. Соответственно все покупатели пойдут пастись на вторичном рынке. Первичный таки давил на цены, особенно на начальном этапе стройки.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 23 жов, 2022 09:03, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Нед 23 жов, 2022 08:37
vitaliian
Не благодарите, из википедии, если есть знакомые оценщики - могут подробнее растолковать.
Ры́ночная сто́имость — наиболее вероятная цена, по которой товар или услуга могут быть проданы на свободном рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на цену сделки не влияют какие-либо существенные обстоятельства, то есть когда:
одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана принимать исполнение;
стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют каждая в своих интересах;
объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов оценки;
цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было;
платёж за объект оценки предполагается в денежной форме.
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Додано: Нед 23 жов, 2022 08:41
vitaliian написав:
Скорее всего перестанут строить, потому что когда колбаса па 400 разнорабочему за 10к грн работать тоже неинтересно.
Помню сразу после девала 2014 года у нас в офисе практически у всех стала ЗП 250-300 долл. в мес. Безвиза тогда небыло, и все продолжали работать.
Если твой сантехник не может выехать забугор - то придется ему работать за сколько скажут.
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Додано: Нед 23 жов, 2022 09:13
Ірпіньска флудьорша-самокатчиця (яка пише від чоловічого імені) продовжує дивувати форумчан своїм інтелехтом.
І строчить не за темою.
Може, варто її трохи приструнити?
Кляті сантехніки, втридорога деруть з ірпіньських бізнес-вумєн за заміну крана-змішувача!
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Додано: Нед 23 жов, 2022 09:36
Frant написав:
Ірпіньска флудьорша-самокатчиця (яка пише від чоловічого імені
дрочер-фантазер пытается сменить тему форума с недвижимости на обсуждение его сексуальных девиаций, вдобавок указывает модерации что надо делать. Про его шизофрению я не пишу, она очевидна даже первоклашкам.
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Додано: Нед 23 жов, 2022 10:22
BIGor написав: fox767676 написав:
Згідно з опитуваннями в соцмережах більшість вірить що війна закінчиться за рік, з прийнятними для України умовами. Поки панує такий оптимізм ніхто демпінгувати не буде.
В соцмережах сидять жінки і диванні війська ситі і в теплих квартирках.
А Долярчик?
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Додано: Нед 23 жов, 2022 10:25
fox767676 написав:Средний уровень цен не опустится ниже 30% по сравнению с февралем в бижайшие три месяца. Возмоджно будут какие-то точечные варианты с минус 40, все остальное зависит от геополитики. Вот сегодняшние маоистские фокусы на пленуме КПК это минус Украине и КРЖН в частности
Почему именно 3 мес? Что за сакральная дата?
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Додано: Нед 23 жов, 2022 10:28
fox767676 написав:Когда я писал что дурной КРЖН может опустить разе что новый виток войны, и то, не факт
Почему нет? Всю стагнацию, рецессию, провалы в экономике США и ЕС списали на войну. Впрочем как и рашка.
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