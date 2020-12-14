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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 23 жов, 2022 11:15
Zebra написав: vitaliian написав:
Заедьте на заправку и скажите "я покупаю у вас солярку не по 50 а по 25" и выслушайте ответ
Есть 3 вида коммерческих сделок:
- b2b
- b2p
- p2p
розничный клиент не может ставить условия массовому бизнесу
недвижимость - это инвестиция, бензин - это расходный материал
инвестиция может быть убыточной, если обстоятельства заставляют инвестора зафиксировать убыток
С бензином пример так себе. В начале большой войны, глово развозил по 100 грн литр. Где они все теперь ?
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Ромасик
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Додано: Нед 23 жов, 2022 11:18
Пишуть що почались віялові відключення.
Хто згадає, які ціни були на бєтон при віялових відключенях в 90-х ?
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Хомякоид
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Додано: Нед 23 жов, 2022 11:21
Хомякоид написав:Пишуть що почались віялові відключення.
Хто згадає, які ціни були на бєтон при віялових відключенях в 90-х ?
Не знаю, как веерные, но в районе Долинской нет электричества со вчерашнего удара.
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Ромасик
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Додано: Нед 23 жов, 2022 11:31
Ромасик написав: BIGor написав: fox767676 написав:
Згідно з опитуваннями в соцмережах більшість вірить що війна закінчиться за рік, з прийнятними для України умовами. Поки панує такий оптимізм ніхто демпінгувати не буде.
В соцмережах сидять жінки і диванні війська ситі і в теплих квартирках.
А Долярчик?
А Долярчик, спочатку думав, майже як Арестович)) Думав, що війна завершиться нашою перемогою вже на початку літа...
А от Успіх)) на моменті, думає і пише, що якщо війна завершиться до весни - це буде мега щось неймовірно-позитивне!
Просто... вже ближче до літа, можна буде знову тверезо оцінити ситуацію на фронті і горизонт нашої перемоги!
А покищо...
А покищо, запасаємось дровами/газ-горілками і т.п. на зиму... готуємось до періодичних зимових "арт-дуелів"... - так як "працювати на повну"(як нам пояснили) - ні вони, ні ми - не будемо...
Думаю, що це пов'язано з "масовістю" дронів(при АТО такої їх кількості НЕ було!) Так як буде видно "все і всіх", як на долоні!(особливо вночі через тепловізор, дрони будуть добре бачити, де/звідки виходить тепло...)
Востаннє редагувалось Успіх
в Нед 23 жов, 2022 11:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 23 жов, 2022 11:43
Хомякоид написав:
Пишуть що почались віялові відключення.
Хто згадає, які ціни були на бєтон при віялових відключенях в 90-х ?
5000 баксів однокімнатна на Троєщині
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Investor_K
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Додано: Нед 23 жов, 2022 11:44
Успіх написав:
А Долярчик, спочатку думав, майже як Арестович)) Думав, що війна завершиться нашою перемогою вже на початку літа...
А от Успіх)) на моменті, думає і пише, що якщо війна завершиться до весни - це буде мега щось неймовірно-позитивне!
:
С привязкой к кржн, я тоже думаю, в 2023 на нем нечего ловить.
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Ромасик
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Додано: Нед 23 жов, 2022 11:45
Долярчик. Після війни як зароюляти на життя будете?
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Investor_K
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Додано: Нед 23 жов, 2022 12:00
Investor_K написав:
Долярчик. Після війни як зароюляти на життя будете?
Не знаю, як Долярчик))
А от Успіх, думає, що швидше закриє свій бізнес навесні(якщо там нам дадуть 30, чи більше днів відпустки/може, врешті-решт, якась таки справжня ротація буде/) і, зробивши ремонт у смарті, а потім здавши його в оренду за 7К/міс, як з куща
(або й дорожче) - піде, швидше за все, працювати/надавати послуги... чим і займався до відкриття свого бізнесу.
А тут вже "привіт" електрикам/сантехнікам/плиточникам/малярам і іншим "фізично-робочим" професіям))
Мабуть, доведеться брати в руки лапатІ і капатІ©
Але, можливо, я до цього часу щось інше/краще придумаю
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Успіх
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Додано: Нед 23 жов, 2022 12:03
Успіх написав:
Але, можливо, я до цього часу щось інше/краще придумаю
Ще можна зайнятися фінансовим консультуванням або написати книгу )))
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foxluck
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