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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10348103491035010351

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 142
1. Не вище 500
16%
23
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 11:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Zebra написав:
  vitaliian написав: Заедьте на заправку и скажите "я покупаю у вас солярку не по 50 а по 25" и выслушайте ответ


Есть 3 вида коммерческих сделок:
- b2b
- b2p
- p2p

розничный клиент не может ставить условия массовому бизнесу

недвижимость - это инвестиция, бензин - это расходный материал
инвестиция может быть убыточной, если обстоятельства заставляют инвестора зафиксировать убыток
С бензином пример так себе. В начале большой войны, глово развозил по 100 грн литр. Где они все теперь ?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 11:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Пишуть що почались віялові відключення.
Хто згадає, які ціни були на бєтон при віялових відключенях в 90-х ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 11:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хомякоид написав:Пишуть що почались віялові відключення.
Хто згадає, які ціни були на бєтон при віялових відключенях в 90-х ?
Не знаю, как веерные, но в районе Долинской нет электричества со вчерашнего удара.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 11:31

Все буде Україна!©®™

  Ромасик написав:
BIGor написав:
  fox767676 написав:Згідно з опитуваннями в соцмережах більшість вірить що війна закінчиться за рік, з прийнятними для України умовами. Поки панує такий оптимізм ніхто демпінгувати не буде.

В соцмережах сидять жінки і диванні війська ситі і в теплих квартирках.
А Долярчик?

А Долярчик, спочатку думав, майже як Арестович)) Думав, що війна завершиться нашою перемогою вже на початку літа... :roll:
А от Успіх)) на моменті, думає і пише, що якщо війна завершиться до весни - це буде мега щось неймовірно-позитивне!
Просто... вже ближче до літа, можна буде знову тверезо оцінити ситуацію на фронті і горизонт нашої перемоги!
А покищо...
А покищо, запасаємось дровами/газ-горілками і т.п. на зиму... готуємось до періодичних зимових "арт-дуелів"... - так як "працювати на повну"(як нам пояснили) - ні вони, ні ми - не будемо... :roll:
Думаю, що це пов'язано з "масовістю" дронів(при АТО такої їх кількості НЕ було!) Так як буде видно "все і всіх", як на долоні!(особливо вночі через тепловізор, дрони будуть добре бачити, де/звідки виходить тепло...) :roll:
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 23 жов, 2022 11:48, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 11:43

  Хомякоид написав:Пишуть що почались віялові відключення.
Хто згадає, які ціни були на бєтон при віялових відключенях в 90-х ?

5000 баксів однокімнатна на Троєщині
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 11:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Успіх написав:А Долярчик, спочатку думав, майже як Арестович)) Думав, що війна завершиться нашою перемогою вже на початку літа... :roll:
А от Успіх)) на моменті, думає і пише, що якщо війна завершиться до весни - це буде мега щось неймовірно-позитивне!
:

С привязкой к кржн, я тоже думаю, в 2023 на нем нечего ловить.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 11:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Долярчик. Після війни як зароюляти на життя будете?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 12:00

А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Investor_K написав:Долярчик. Після війни як зароюляти на життя будете?

Не знаю, як Долярчик))
А от Успіх, думає, що швидше закриє свій бізнес навесні(якщо там нам дадуть 30, чи більше днів відпустки/може, врешті-решт, якась таки справжня ротація буде/) і, зробивши ремонт у смарті, а потім здавши його в оренду за 7К/міс, як з куща :D (або й дорожче) - піде, швидше за все, працювати/надавати послуги... чим і займався до відкриття свого бізнесу.
А тут вже "привіт" електрикам/сантехнікам/плиточникам/малярам і іншим "фізично-робочим" професіям))
Мабуть, доведеться брати в руки лапатІ і капатІ© :mrgreen:
Але, можливо, я до цього часу щось інше/краще придумаю ;)
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 12:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Успіх написав:Але, можливо, я до цього часу щось інше/краще придумаю ;)

Ще можна зайнятися фінансовим консультуванням або написати книгу )))
foxluck
 
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