Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
fox767676 написав:Згідно з опитуваннями в соцмережах більшість вірить що війна закінчиться за рік, з прийнятними для України умовами. Поки панує такий оптимізм ніхто демпінгувати не буде.
В соцмережах сидять жінки і диванні війська ситі і в теплих квартирках.
А Долярчик?
А Долярчик, спочатку думав, майже як Арестович)) Думав, що війна завершиться нашою перемогою вже на початку літа... А от Успіх)) на моменті, думає і пише, що якщо війна завершиться до весни - це буде мега щось неймовірно-позитивне! Просто... вже ближче до літа, можна буде знову тверезо оцінити ситуацію на фронті і горизонт нашої перемоги! А покищо... А покищо, запасаємось дровами/газ-горілками і т.п. на зиму... готуємось до періодичних зимових "арт-дуелів"... - так як "працювати на повну"(як нам пояснили) - ні вони, ні ми - не будемо... Думаю, що це пов'язано з "масовістю" дронів(при АТО такої їх кількості НЕ було!) Так як буде видно "все і всіх", як на долоні!(особливо вночі через тепловізор, дрони будуть добре бачити, де/звідки виходить тепло...)
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 23 жов, 2022 11:48, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:А Долярчик, спочатку думав, майже як Арестович)) Думав, що війна завершиться нашою перемогою вже на початку літа... А от Успіх)) на моменті, думає і пише, що якщо війна завершиться до весни - це буде мега щось неймовірно-позитивне! :
С привязкой к кржн, я тоже думаю, в 2023 на нем нечего ловить.
Хомякоид написав:Пишуть що почались віялові відключення. Хто згадає, які ціни були на бєтон при віялових відключенях в 90-х ?
5000 баксів однокімнатна на Троєщині
В 95м году приватизированных квартир было менее 1% от общей численности, и не факт что даже половина из них сразу после приватизации выставлялась на продажу, поэтому рынка как такового не было, евреи к примеру продавали свои екатерининки или сталинки в центре по прописке, когда вас просто за взятку от 500 до 1000 делали главным квартиросъёмщиком, и цена там была весьма договорная, учитывая неотвратимый капремонт приобретаемой прелести, ибо они там жили как маргиналы в фильме "Брат" в центре Ленинграда, в говне и со стенами со сталинской ещё побелкой, так что параллели с Мюнхена проводить не надо, да и Троя наверняка из тутешних лендлордов мало кому интересна.
Ромасик написав:С бензином пример так себе. В начале большой войны, глово развозил по 100 грн литр. Где они все теперь ?
Я же написал что на краткосроке цены могут быть любые
vitaliian написав:В краткосрочном периоде цены могут быть любые, но рынок их выровняет мотивацией работать (не работать) за n кг денег.
У людей есть деньги на огурцы па 70 и на колбасу па 400, а аренда будет даром. Всем нужны огурцы, а аренда не нужна никому? Аренда точно так же подтянется к ценам на топливо/продукты/строиматериалы, потому что дурных сдавать квартиру ниже уровня рентабельности каждый день будет меньше.
От аренды будет формироваться и цена продажи, они взаимосвязаны. Если цена <= 100 арендных плат то выгоднее купить чем арендовать, от 100 и выше (по тем объектам которые у меня примерно 150) уже выгоднее - арендовать, что увеличивает рынок аренды и соответственно привлекает на него игроков и капитал. Все взаимосвязано как шестерни часов.