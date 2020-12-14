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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10348103491035010351

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 142
1. Не вище 500
16%
23
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 11:31

Все буде Україна!©®™

  Ромасик написав:
BIGor написав:
  fox767676 написав:Згідно з опитуваннями в соцмережах більшість вірить що війна закінчиться за рік, з прийнятними для України умовами. Поки панує такий оптимізм ніхто демпінгувати не буде.

В соцмережах сидять жінки і диванні війська ситі і в теплих квартирках.
А Долярчик?

А Долярчик, спочатку думав, майже як Арестович)) Думав, що війна завершиться нашою перемогою вже на початку літа... :roll:
А от Успіх)) на моменті, думає і пише, що якщо війна завершиться до весни - це буде мега щось неймовірно-позитивне!
Просто... вже ближче до літа, можна буде знову тверезо оцінити ситуацію на фронті і горизонт нашої перемоги!
А покищо...
А покищо, запасаємось дровами/газ-горілками і т.п. на зиму... готуємось до періодичних зимових "арт-дуелів"... - так як "працювати на повну"(як нам пояснили) - ні вони, ні ми - не будемо... :roll:
Думаю, що це пов'язано з "масовістю" дронів(при АТО такої їх кількості НЕ було!) Так як буде видно "все і всіх", як на долоні!(особливо вночі через тепловізор, дрони будуть добре бачити, де/звідки виходить тепло...) :roll:
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 23 жов, 2022 11:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 11:43

  Хомякоид написав:Пишуть що почались віялові відключення.
Хто згадає, які ціни були на бєтон при віялових відключенях в 90-х ?

5000 баксів однокімнатна на Троєщині
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 11:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Успіх написав:А Долярчик, спочатку думав, майже як Арестович)) Думав, що війна завершиться нашою перемогою вже на початку літа... :roll:
А от Успіх)) на моменті, думає і пише, що якщо війна завершиться до весни - це буде мега щось неймовірно-позитивне!
:

С привязкой к кржн, я тоже думаю, в 2023 на нем нечего ловить.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 12:00

А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Investor_K написав:Долярчик. Після війни як зароюляти на життя будете?

Не знаю, як Долярчик))
А от Успіх, думає, що швидше закриє свій бізнес навесні(якщо там нам дадуть 30, чи більше днів відпустки/може, врешті-решт, якась таки справжня ротація буде/) і, зробивши ремонт у смарті, а потім здавши його в оренду за 7К/міс, як з куща :D (або й дорожче) - піде, швидше за все, працювати/надавати послуги... чим і займався до відкриття свого бізнесу.
А тут вже "привіт" електрикам/сантехнікам/плиточникам/малярам і іншим "фізично-робочим" професіям))
Мабуть, доведеться брати в руки лапатІ і капатІ© :mrgreen:
Але, можливо, я до цього часу щось інше/краще придумаю ;)
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 12:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Успіх написав:Але, можливо, я до цього часу щось інше/краще придумаю ;)

Ще можна зайнятися фінансовим консультуванням або написати книгу )))
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 12:41

  Investor_K написав:
  Хомякоид написав:Пишуть що почались віялові відключення.
Хто згадає, які ціни були на бєтон при віялових відключенях в 90-х ?

5000 баксів однокімнатна на Троєщині

В 95м году приватизированных квартир было менее 1% от общей численности, и не факт что даже половина из них сразу после приватизации выставлялась на продажу, поэтому рынка как такового не было, евреи к примеру продавали свои екатерининки или сталинки в центре по прописке, когда вас просто за взятку от 500 до 1000 делали главным квартиросъёмщиком, и цена там была весьма договорная, учитывая неотвратимый капремонт приобретаемой прелести, ибо они там жили как маргиналы в фильме "Брат" в центре Ленинграда, в говне и со стенами со сталинской ещё побелкой, так что параллели с Мюнхена проводить не надо, да и Троя наверняка из тутешних лендлордов мало кому интересна.
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 12:57

  Ромасик написав:С бензином пример так себе. В начале большой войны, глово развозил по 100 грн литр. Где они все теперь ?
Я же написал что на краткосроке цены могут быть любые
  vitaliian написав:В краткосрочном периоде цены могут быть любые, но рынок их выровняет мотивацией работать (не работать) за n кг денег.

У людей есть деньги на огурцы па 70 и на колбасу па 400, а аренда будет даром. Всем нужны огурцы, а аренда не нужна никому? Аренда точно так же подтянется к ценам на топливо/продукты/строиматериалы, потому что дурных сдавать квартиру ниже уровня рентабельности каждый день будет меньше.

От аренды будет формироваться и цена продажи, они взаимосвязаны. Если цена <= 100 арендных плат то выгоднее купить чем арендовать, от 100 и выше (по тем объектам которые у меня примерно 150) уже выгоднее - арендовать, что увеличивает рынок аренды и соответственно привлекает на него игроков и капитал. Все взаимосвязано как шестерни часов.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 13:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

На olx наткнулся на профиль с объявами-торпедами на 1ком по космическим ценам в разных районах Киева.
Это таким способом неизвестно кто пытается цены удерживать ?

https://www.olx.ua/d/list/user/Zwy1F/
vladimir07
 
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