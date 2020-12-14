барабашов написав:
В 95м году приватизированных квартир было менее 1% от общей численности, и не факт что даже половина из них сразу после приватизации выставлялась на продажу, поэтому рынка как такового не было, евреи к примеру продавали свои екатерининки или сталинки в центре по прописке, когда вас просто за взятку от 500 до 1000 делали главным квартиросъёмщиком, и цена там была весьма договорная, учитывая неотвратимый капремонт приобретаемой прелести, ибо они там жили как маргиналы в фильме "Брат" в центре Ленинграда, в говне и со стенами со сталинской ещё побелкой, так что параллели с Мюнхена проводить не надо, да и Троя наверняка из тутешних лендлордов мало кому интересна.
Я в 1995 году купил на венике 2к 96 серии за 12 куе, потом продал в 2014 г. за 60 куе. Но в 1995 г. 12 куе были большими деньгами!