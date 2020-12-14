RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10349103501035110352

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 142
1. Не вище 500
16%
23
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 14:56

  барабашов написав:
  Investor_K написав:
  Хомякоид написав:Пишуть що почались віялові відключення.
Хто згадає, які ціни були на бєтон при віялових відключенях в 90-х ?

5000 баксів однокімнатна на Троєщині

В 95м году приватизированных квартир было менее 1% от общей численности, и не факт что даже половина из них сразу после приватизации выставлялась на продажу, поэтому рынка как такового не было, евреи к примеру продавали свои екатерининки или сталинки в центре по прописке, когда вас просто за взятку от 500 до 1000 делали главным квартиросъёмщиком, и цена там была весьма договорная, учитывая неотвратимый капремонт приобретаемой прелести, ибо они там жили как маргиналы в фильме "Брат" в центре Ленинграда, в говне и со стенами со сталинской ещё побелкой, так что параллели с Мюнхена проводить не надо, да и Троя наверняка из тутешних лендлордов мало кому интересна.

Я в 1995 году купил на венике 2к 96 серии за 12 куе, потом продал в 2014 г. за 60 куе. Но в 1995 г. 12 куе были большими деньгами!
reus
 
Повідомлень: 3887
З нами з: 21.03.12
Подякував: 336 раз.
Подякували: 1124 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10349103501035110352
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2313, 2314, 2315
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23141 13755118
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 жов, 2022 22:58
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1111 4900391
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 13:34
mazurkevych
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4576
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (2273)
23.10.2022 15:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.