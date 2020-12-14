Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хомякоид написав:Пишуть що почались віялові відключення. Хто згадає, які ціни були на бєтон при віялових відключенях в 90-х ?
5000 баксів однокімнатна на Троєщині
В 95м году приватизированных квартир было менее 1% от общей численности, и не факт что даже половина из них сразу после приватизации выставлялась на продажу, поэтому рынка как такового не было, евреи к примеру продавали свои екатерининки или сталинки в центре по прописке, когда вас просто за взятку от 500 до 1000 делали главным квартиросъёмщиком, и цена там была весьма договорная, учитывая неотвратимый капремонт приобретаемой прелести, ибо они там жили как маргиналы в фильме "Брат" в центре Ленинграда, в говне и со стенами со сталинской ещё побелкой, так что параллели с Мюнхена проводить не надо, да и Троя наверняка из тутешних лендлордов мало кому интересна.
Я в 1995 году купил на венике 2к 96 серии за 12 куе, потом продал в 2014 г. за 60 куе. Но в 1995 г. 12 куе были большими деньгами!
https://zn.ua/ukr/internal/zrujnovane-v ... tisja.html Нагадаємо, що на початок вересня (до масованих обстрілів із 10 жовтня, коли страждають переважно об'єкти критичної інфраструктури), за інформацією наших джерел у Мінрегіоні, було зруйновано 129 тисяч об'єктів житлового фонду. З них 114 тисячі — приватні будинки, 15 166 — багатоквартирні. Якщо зануритись у структуру, то 17 тисяч будинків потребують поточного ремонту, 23 тисячі — капітального, а 73 тисячі будинків зруйновані повністю.
Жаль нет статистики по квартирам или по домохозяйствам. Чтобы можно было оценить спрос в каких то осязаемых единицах.
Так это рыловская показуха. Если действующий рыл имеет в аккаунте несколько активных объявлений, то он бывает онлайн несколько раз в день и даже в выходные. Здесь просто сделали новый аккаунт 08.2022 , разместили фейки и не появляются.