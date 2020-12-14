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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10349103501035110352

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 142
1. Не вище 500
16%
23
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 14:56

  барабашов написав:
  Investor_K написав:
  Хомякоид написав:Пишуть що почались віялові відключення.
Хто згадає, які ціни були на бєтон при віялових відключенях в 90-х ?

5000 баксів однокімнатна на Троєщині

В 95м году приватизированных квартир было менее 1% от общей численности, и не факт что даже половина из них сразу после приватизации выставлялась на продажу, поэтому рынка как такового не было, евреи к примеру продавали свои екатерининки или сталинки в центре по прописке, когда вас просто за взятку от 500 до 1000 делали главным квартиросъёмщиком, и цена там была весьма договорная, учитывая неотвратимый капремонт приобретаемой прелести, ибо они там жили как маргиналы в фильме "Брат" в центре Ленинграда, в говне и со стенами со сталинской ещё побелкой, так что параллели с Мюнхена проводить не надо, да и Троя наверняка из тутешних лендлордов мало кому интересна.

Я в 1995 году купил на венике 2к 96 серии за 12 куе, потом продал в 2014 г. за 60 куе. Но в 1995 г. 12 куе были большими деньгами!
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 15:31

Вся статья по ссылке, даю отрывок кому интересно

https://zn.ua/ukr/internal/zrujnovane-v ... tisja.html
Нагадаємо, що на початок вересня (до масованих обстрілів із 10 жовтня, коли страждають переважно об'єкти критичної інфраструктури), за інформацією наших джерел у Мінрегіоні, було зруйновано 129 тисяч об'єктів житлового фонду. З них 114 тисячі — приватні будинки, 15 166 — багатоквартирні. Якщо зануритись у структуру, то 17 тисяч будинків потребують поточного ремонту, 23 тисячі — капітального, а 73 тисячі будинків зруйновані повністю.

Жаль нет статистики по квартирам или по домохозяйствам. Чтобы можно было оценить спрос в каких то осязаемых единицах.
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 15:50

  BIGor написав:
  vladimir07 написав:На olx наткнулся на профиль с объявами-торпедами на 1ком по космическим ценам в разных районах Киева.
Это таким способом неизвестно кто пытается цены удерживать ?

https://www.olx.ua/d/list/user/Zwy1F/

98 куе за 1к на окраине Киева - мир сошел с ума.


Так это рыловская показуха. Если действующий рыл имеет в аккаунте несколько активных объявлений, то он бывает онлайн несколько раз в день и даже в выходные.
Здесь просто сделали новый аккаунт 08.2022 , разместили фейки и не появляются.
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  #<1 ... 10349103501035110352
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