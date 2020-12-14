Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хомякоид написав:Пишуть що почались віялові відключення. Хто згадає, які ціни були на бєтон при віялових відключенях в 90-х ?
5000 баксів однокімнатна на Троєщині
В 95м году приватизированных квартир было менее 1% от общей численности, и не факт что даже половина из них сразу после приватизации выставлялась на продажу, поэтому рынка как такового не было, евреи к примеру продавали свои екатерининки или сталинки в центре по прописке, когда вас просто за взятку от 500 до 1000 делали главным квартиросъёмщиком, и цена там была весьма договорная, учитывая неотвратимый капремонт приобретаемой прелести, ибо они там жили как маргиналы в фильме "Брат" в центре Ленинграда, в говне и со стенами со сталинской ещё побелкой, так что параллели с Мюнхена проводить не надо, да и Троя наверняка из тутешних лендлордов мало кому интересна.
Я в 1995 году купил на венике 2к 96 серии за 12 куе, потом продал в 2014 г. за 60 куе. Но в 1995 г. 12 куе были большими деньгами!
https://zn.ua/ukr/internal/zrujnovane-v ... tisja.html Нагадаємо, що на початок вересня (до масованих обстрілів із 10 жовтня, коли страждають переважно об'єкти критичної інфраструктури), за інформацією наших джерел у Мінрегіоні, було зруйновано 129 тисяч об'єктів житлового фонду. З них 114 тисячі — приватні будинки, 15 166 — багатоквартирні. Якщо зануритись у структуру, то 17 тисяч будинків потребують поточного ремонту, 23 тисячі — капітального, а 73 тисячі будинків зруйновані повністю.
Жаль нет статистики по квартирам или по домохозяйствам. Чтобы можно было оценить спрос в каких то осязаемых единицах.
Так это рыловская показуха. Если действующий рыл имеет в аккаунте несколько активных объявлений, то он бывает онлайн несколько раз в день и даже в выходные. Здесь просто сделали новый аккаунт 08.2022 , разместили фейки и не появляются.
Зміни вже відбулись. Начальство рилів-новобудівців дружно втекло в Австрію та Польщу, І намагається звідти отримувати доходи з падаючого КРЖН. Гов-нюки((( Цікаво, коли верховна рада розгляне і прийме закон про експропріацію нерухомості у власників,які втекли за кордон без узгодження з військоматом? Вже скоро?
88998899aleks написав:ihorkyiv Скоро в Києві квартира з євроремонтом буде продаватись за ціною євроремонта. боюсь будет дешевле.
Вітаю з почином - першим дописом на цю тему. Ймовірно, прагнутимете перевершити рекорд чемпіона Франта?? Успіхів. Насправді ринок житлової нерухомості в умовах війни ніколи не досягне точки біфуркації, оскільки процес банально зупиниться на попередніх прагненях сторін та цінових позиціях. Верхи не бажатимуть продавати за безцінь, низи і не зможуть, і не бажатимуть купувати в умовах високих ризиків. Умовний наочний приклад налаштувань верхів - позиція щодо своєї "квіточки" нашого колеги Макса із Віденської територіальної оборони.
а бил лі мальчік?
та й 95% КРЖН то "шлак" (хрущі, панельки і т.п.), а ЦА із кількома сотнями уе 1%, від того що лишилося від 95%.
88998899aleks написав:fox767676 демпинг это цена ниже рынка. если рынок подает это не демпинг это новый уровень цен .рыночная цена это цена по которой реально покупают товар а не цена по которой хотят его продать.
Вы мне еще закон Ома напишите. Средний уровень цен не опустится ниже 30% по сравнению с февралем в бижайшие три месяца. Возмоджно будут какие-то точечные варианты с минус 40, все остальное зависит от геополитики. Вот сегодняшние маоистские фокусы на пленуме КПК это минус Украине и КРЖН в частности
Ну да, ФРС піднімає ставки, нерухомість падає в США, ЄЦБ піднімає ставки, нерухомість падає в ЄС, в UK аналогічно. І тільки в UA бетонокоїн стабільний як ніде в світі.