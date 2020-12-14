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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1035110352103531035410355>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 142
1. Не вище 500
16%
23
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 18:24

  beee написав:
Вот читаю эту тему, красной линией идет-кто хочет купить,подождите. Вкладывать в бетон сейчас неразумно и т.д. Вроде все логично.
Но не понимаю. У нас в городе в одном из ЖК продает застройщик 73 к.м за 39 тыс.долл. По словам строителей ремонт потянет еще столько же.
На олх есть варианты 2-3 года квартире, с ремонтом хорошим и мебелью- 97 кв.м за 85 тыс.долл отдают. Не спешат.
Не понятно что делать.



мне тут тоже советуют - не трать деньги. отличная перспектива - сидеть с деньгами. в итоге может случиться, что ни денег ни квартиры не окажется

Так ви ж В-ві уже отоварилися, чи ви знову щось продали ?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 18:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

У людей есть деньги на огурцы па 70 и на колбасу па 400, а аренда будет даром. Всем нужны огурцы, а аренда не нужна никому? Аренда точно так же подтянется к ценам на топливо/продукты/строиматериалы, потому что дурных сдавать квартиру ниже уровня рентабельности каждый день будет меньше.

Вы еще о яйцах вспомните. Огурцы тоже сезонный фактор и спрос на них по 70 грн падает. Но их и меньше выращивают. А пустые квартиры некуда деть. Картошка сейчас по 8 грн, от какой щедрости?
Востаннє редагувалось Ромасик в Нед 23 жов, 2022 18:32, всього редагувалось 3 разів.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 18:29

  BIGor написав:
  Frant написав:Цікаво, коли верховна рада розгляне і прийме закон про експропріацію нерухомості у власників,які втекли за кордон без узгодження з військоматом? Вже скоро?

Комуніст-ленініст? "Отобрать і подьєліть"? Хочеш квартиру Ейрмакса забрать?

я щитаю хорошая идея.Бегунам недвига не критична,они её не уберегли.Кому-то будет нужнее.Ой вэй,надо накидать проэкт ЗУ
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 18:32

  Мизантрóп написав:
  BIGor написав:
  Frant написав:Цікаво, коли верховна рада розгляне і прийме закон про експропріацію нерухомості у власників,які втекли за кордон без узгодження з військоматом? Вже скоро?

Комуніст-ленініст? "Отобрать і подьєліть"? Хочеш квартиру Ейрмакса забрать?

я щитаю хорошая идея.Бегунам недвига не критична,они её не уберегли.Кому-то будет нужнее.Ой вэй,надо накидать проэкт ЗУ

Накидайте, в ОП може і приймуть. Хоча ж самі депутани і постраждають.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 18:34

  vitaliian написав:
  Zebra написав:розничный клиент не может ставить условия массовому бизнесу

Причем тут виды бизнеса
Любая цена это стоимость труда людей, материалов и маржа компании. Если вам предложат разгружать вагоны цемента за 2тыс грн в месяц вы согласитесь? Примерно то же самое и с недвижимостью. В краткосрочном периоде цены могут быть любые, но рынок их выровняет мотивацией работать (не работать) за n кг денег.

Недавно снова вызывал сантехника, заплатил ему ×1,5 от довоенной цены. Обзвонил всех остальных сантехников, цены +/- те же или выше. Ну нет у людей мотивации бегать по туалетам за 300 грн.

Касательно инвестиций всё ещё проще. Есть учётная ставка, если инвестиция приносит меньше она неинтересна. Скорее всего перестанут строить, потому что когда колбаса па 400 разнорабочему за 10к грн работать тоже неинтересно. Даже без учёта материалов, себестоимость строительства сильно вырастет. Соответственно все покупатели пойдут пастись на вторичном рынке. Первичный таки давил на цены, особенно на начальном этапе стройки.

А що, зараз хтось будує?
Може хто в Києві робить вигляд.
оКРЖН повний стоп.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 18:38

  Frant написав:Цікаво, коли верховна рада розгляне і прийме закон про експропріацію нерухомості у власників,які втекли за кордон без узгодження з військоматом? Вже скоро?
Такий закон прийняти неможливо тому, він буде діяти у зворотному часі, а це суперечить Конституції України (якщо це погіршує становище особи). Внести зміни у Конституцію під час дії ВС теж неможливо згідно основного закону. Так що такі ідеї, неможливо реалізувати у законний спосіб. І навіть якщо відкинути юридичну сторону цього питання, то для розвитку держави такі рішення принесуть тільки негатив.
Востаннє редагувалось reus в Нед 23 жов, 2022 18:59, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 18:42

  Ромасик написав:
У людей есть деньги на огурцы па 70 и на колбасу па 400, а аренда будет даром. Всем нужны огурцы, а аренда не нужна никому? Аренда точно так же подтянется к ценам на топливо/продукты/строиматериалы, потому что дурных сдавать квартиру ниже уровня рентабельности каждый день будет меньше.

Вы еще о яйцах вспомните. Огурцы тоже сезонный фактор и спрос на них по 70 грн падает. Но их и меньше выращивают. А пустые квартиры некуда деть. Картошка сейчас по 8 грн, от какой щедрости?

Минулої зими огірки були по 100+ грн. 70 поки що дешево.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 18:42

  flyman написав:
  Ромасик написав:
У людей есть деньги на огурцы па 70 и на колбасу па 400, а аренда будет даром. Всем нужны огурцы, а аренда не нужна никому? Аренда точно так же подтянется к ценам на топливо/продукты/строиматериалы, потому что дурных сдавать квартиру ниже уровня рентабельности каждый день будет меньше.

Вы еще о яйцах вспомните. Огурцы тоже сезонный фактор и спрос на них по 70 грн падает. Но их и меньше выращивают. А пустые квартиры некуда деть. Картошка сейчас по 8 грн, от какой щедрости?

Минулої зими огірки були по 100+ грн. 70 поки що дешево.

А ще дешевше буде?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 18:43

  reus написав:
  Frant написав:Цікаво, коли верховна рада розгляне і прийме закон про експропріацію нерухомості у власників,які втекли за кордон без узгодження з військоматом? Вже скоро?
Такий закон прийняти неможливо тому, він буде діяти у зворотному часі, а це суперечить Конституції України. Внести зміни у Конституцію під час дії ВС теж неможливо згідно основного закону. Так що такі ідеї, неможливо реалізувати у законний спосіб. І навіть якщо відкинути юридичну сторону цього питання, то для розвитку держави такі рішення принесуть тільки негатив.

4142
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 18:55

  flyman написав:
  reus написав:
  Frant написав:Цікаво, коли верховна рада розгляне і прийме закон про експропріацію нерухомості у власників,які втекли за кордон без узгодження з військоматом? Вже скоро?
Такий закон прийняти неможливо тому, він буде діяти у зворотному часі, а це суперечить Конституції України. Внести зміни у Конституцію під час дії ВС теж неможливо згідно основного закону. Так що такі ідеї, неможливо реалізувати у законний спосіб. І навіть якщо відкинути юридичну сторону цього питання, то для розвитку держави такі рішення принесуть тільки негатив.

4142

Навіть якщо і, є до цього закону можливі зауваження але він не діє у зворотному часі. А пропонують прийняти закон, який буде діяти у зворотному часі.
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