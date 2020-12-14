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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10352103531035410355>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 142
1. Не вище 500
16%
23
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 18:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  flyman написав:4142

Що порушує 4142?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 19:07

  BIGor написав:Комуніст-ленініст? "Отобрать і подьєліть"?

А ви ні?
  BIGor написав:Влада має робити - або квотування експорту, або податок на надприбутковий експорт аграрки - а виручені кошти направляти бідним.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 19:13

  Ромасик написав:
  BIGor написав:Комуніст-ленініст? "Отобрать і подьєліть"?

А ви ні?
  BIGor написав:Влада має робити - або квотування експорту, або податок на надприбутковий експорт аграрки - а виручені кошти направляти бідним.

Ні, я пропонував додатковий податок на вивезення ресурсів.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 19:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

BIGor написав:
  Ромасик написав:
  BIGor написав:Комуніст-ленініст? "Отобрать і подьєліть"?

А ви ні?
  BIGor написав:Влада має робити - або квотування експорту, або податок на надприбутковий експорт аграрки - а виручені кошти направляти бідним.

Ні, я пропонував додатковий податок на вивезення ресурсів.
Забрати дохід підприємців і віддати бездарям.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 19:24

  reus написав:А пропонують прийняти закон, який буде діяти у зворотному часі.

Не буде діяти.
Дається місяць повернутися хто виїхав після 24.02.22
Але ефекту не буде, так як перепишуть маєтки на мам, котів, коханок ...
Востаннє редагувалось flyman в Нед 23 жов, 2022 19:27, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 19:24

  Ромасик написав:Забрати дохід підприємців і віддати бездарям.

Дико якось називаєте пенсіонерів бездарями. Подивлюсь я на вас в 65 років як захочете працювати до скону.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 19:27

  flyman написав:
  reus написав:А пропонують прийняти закон, який буде діяти у зворотному часі.

Не буде діяти.
Дається місяць повернутися хто виїхав після 24.02.22

Якось дико у жінок які виїхали відбирати житло, ладно у чоловіків... Взагалі країна скотується в дикунство і середні віки.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 19:28

  BIGor написав:
  flyman написав:
  reus написав:А пропонують прийняти закон, який буде діяти у зворотному часі.

Не буде діяти.
Дається місяць повернутися хто виїхав після 24.02.22

Якось дико у жінок які виїхали відбирати житло, ладно у чоловіків... Взагалі країна скотується в дикунство і середні віки.

дикунство це робити гендерну нерівність у 21 ст.,
у вас жінки якісь тупі та немічні, ви не мусульманин-шиіт?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 23 жов, 2022 19:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 19:29

  BIGor написав:
  Ромасик написав:Забрати дохід підприємців і віддати бездарям.

Дико якось називаєте пенсіонерів бездарями. Подивлюсь я на вас в 65 років як захочете працювати до скону.

Пенсіонери - то нещасні люли
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 19:30

  BIGor написав:
  Ромасик написав:
  BIGor написав:Комуніст-ленініст? "Отобрать і подьєліть"?

А ви ні?
  BIGor написав:Влада має робити - або квотування експорту, або податок на надприбутковий експорт аграрки - а виручені кошти направляти бідним.

Ні, я пропонував додатковий податок на вивезення ресурсів.

Податки потрібно не добавляти, а зменшувати.
От писали, що була колись біда-біда, тре було князю-експлуататору віддати десятину.
А зараз при свободі і демократії?
flyman
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