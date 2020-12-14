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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 23 жов, 2022 18:55
flyman написав:
4142
Що порушує 4142?
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BIGor
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Додано: Нед 23 жов, 2022 19:07
BIGor написав:
Комуніст-ленініст? "Отобрать і подьєліть"?
А ви ні?
BIGor написав:
Влада має робити - або квотування експорту, або податок на надприбутковий експорт аграрки - а виручені кошти направляти бідним.
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Ромасик
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Додано: Нед 23 жов, 2022 19:13
Ромасик написав: BIGor написав:
Комуніст-ленініст? "Отобрать і подьєліть"?
А ви ні?
BIGor написав:
Влада має робити - або квотування експорту, або податок на надприбутковий експорт аграрки - а виручені кошти направляти бідним.
Ні, я пропонував додатковий податок на вивезення ресурсів.
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Додано: Нед 23 жов, 2022 19:18
BIGor написав: Ромасик написав: BIGor написав:
Комуніст-ленініст? "Отобрать і подьєліть"?
А ви ні?
BIGor написав:
Влада має робити - або квотування експорту, або податок на надприбутковий експорт аграрки - а виручені кошти направляти бідним.
Ні, я пропонував додатковий податок на вивезення ресурсів.
Забрати дохід підприємців і віддати бездарям.
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Додано: Нед 23 жов, 2022 19:24
reus написав:
А пропонують прийняти закон, який буде діяти у зворотному часі.
Не буде діяти.
Дається місяць повернутися хто виїхав після 24.02.22
Але ефекту не буде, так як перепишуть маєтки на мам, котів, коханок ...
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 23 жов, 2022 19:27, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 23 жов, 2022 19:24
Ромасик написав:
Забрати дохід підприємців і віддати бездарям.
Дико якось називаєте пенсіонерів
бездарями. Подивлюсь я на вас в 65 років як захочете працювати до скону.
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Додано: Нед 23 жов, 2022 19:27
flyman написав: reus написав:
А пропонують прийняти закон, який буде діяти у зворотному часі.
Не буде діяти.
Дається місяць повернутися хто виїхав після 24.02.22
Якось дико у жінок які виїхали відбирати житло, ладно у чоловіків... Взагалі країна скотується в дикунство і середні віки.
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Додано: Нед 23 жов, 2022 19:28
BIGor написав: flyman написав: reus написав:
А пропонують прийняти закон, який буде діяти у зворотному часі.
Не буде діяти.
Дається місяць повернутися хто виїхав після 24.02.22
Якось дико у жінок які виїхали відбирати житло, ладно у чоловіків... Взагалі країна скотується в дикунство і середні віки.
дикунство це робити гендерну нерівність у 21 ст.,
у вас жінки якісь тупі та немічні, ви не мусульманин-шиіт?
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 23 жов, 2022 19:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 23 жов, 2022 19:29
BIGor написав: Ромасик написав:
Забрати дохід підприємців і віддати бездарям.
Дико якось називаєте пенсіонерів
бездарями. Подивлюсь я на вас в 65 років як захочете працювати до скону.
Пенсіонери - то нещасні люли
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Додано: Нед 23 жов, 2022 19:30
BIGor написав: Ромасик написав: BIGor написав:
Комуніст-ленініст? "Отобрать і подьєліть"?
А ви ні?
BIGor написав:
Влада має робити - або квотування експорту, або податок на надприбутковий експорт аграрки - а виручені кошти направляти бідним.
Ні, я пропонував додатковий податок на вивезення ресурсів.
Податки потрібно не добавляти, а зменшувати.
От писали, що була колись біда-біда, тре було князю-експлуататору віддати десятину.
А зараз при свободі і демократії?
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Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
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