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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 23 жов, 2022 19:33
flyman написав: BIGor написав:
Якось дико у жінок які виїхали відбирати житло, ладно у чоловіків... Взагалі країна скотується в дикунство і середні віки.
дикунство це робити гендерну нерівність у 21 ст.,
у вас жінки якісь тупі та немічні, ви не мусульманин-шиіт?
Що я писав про жінок паганого? Наговорюєте на мене.
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Додано: Нед 23 жов, 2022 19:43
BIGor написав: flyman написав: BIGor написав:
Якось дико у жінок які виїхали відбирати житло, ладно у чоловіків.
.. Взагалі країна скотується в дикунство і середні віки.
дикунство це робити гендерну нерівність у 21 ст.,
у вас жінки якісь тупі та немічні, ви не мусульманин-шиіт?
Що я писав про жінок паганого? Наговорюєте на мене.
виділив,
по легенді, у вас нічого нема, то чого переживаєте так в батальйоні Краків?
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