Додано: Нед 23 жов, 2022 20:03

flyman написав: reus написав: А пропонують прийняти закон, який буде діяти у зворотному часі. А пропонують прийняти закон, який буде діяти у зворотному часі.

Не буде діяти.

Дається місяць повернутися хто виїхав після 24.02.22

Але ефекту не буде, так як перепишуть маєтки на мам, котів, коханок ... Не буде діяти.Дається місяць повернутися хто виїхав після 24.02.22Але ефекту не буде, так як перепишуть маєтки на мам, котів, коханок ...

Ви трішки не розумієте що таке дія у зворотному часі. Особа, яка виїхала після 24.02.22 максимум що могла порушити, це правила перетину кордону, а це адмін. порушення, і санкції передбачені тільки штраф і то якщо не пройшов термін давності, тобто, якщо я не помиляюся, то 2 міс. А ви пропонуєте змінити санкції у вигляді позбавлення майна, за адмінпорушення термін давності якого вже вийшов, та ще й у зворотному часі. І якщо ви пропонуєте законом примусити повернутися громадянину, який колись скоїв адмінпорушення і вже термін санкції сплив, і позбавити за це його майна то це взагалі абсурд повний, це суперечить і Конституції України та міжнародним зобов’язанням які підписала наша держава. Тобто навіть якщо припустити що держава все таки забрала майно за новим "законом", то громадянин без проблем у ЄС з прав людини відсудить все назад, та й ще отримає веклику компенсацію за моральну шкоду. Краще я вам пропоную отримати консультацію у профільного юриста, щоб ви зрозуміли всю глибину глибин і не писали популістичні гасла лівих політиків.