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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10350103511035210353>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 142
1. Не вище 500
16%
23
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 14:56

  барабашов написав:
  Investor_K написав:
  Хомякоид написав:Пишуть що почались віялові відключення.
Хто згадає, які ціни були на бєтон при віялових відключенях в 90-х ?

5000 баксів однокімнатна на Троєщині

В 95м году приватизированных квартир было менее 1% от общей численности, и не факт что даже половина из них сразу после приватизации выставлялась на продажу, поэтому рынка как такового не было, евреи к примеру продавали свои екатерининки или сталинки в центре по прописке, когда вас просто за взятку от 500 до 1000 делали главным квартиросъёмщиком, и цена там была весьма договорная, учитывая неотвратимый капремонт приобретаемой прелести, ибо они там жили как маргиналы в фильме "Брат" в центре Ленинграда, в говне и со стенами со сталинской ещё побелкой, так что параллели с Мюнхена проводить не надо, да и Троя наверняка из тутешних лендлордов мало кому интересна.

Я в 1995 году купил на венике 2к 96 серии за 12 куе, потом продал в 2014 г. за 60 куе. Но в 1995 г. 12 куе были большими деньгами!
reus
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 15:31

Вся статья по ссылке, даю отрывок кому интересно

https://zn.ua/ukr/internal/zrujnovane-v ... tisja.html
Нагадаємо, що на початок вересня (до масованих обстрілів із 10 жовтня, коли страждають переважно об'єкти критичної інфраструктури), за інформацією наших джерел у Мінрегіоні, було зруйновано 129 тисяч об'єктів житлового фонду. З них 114 тисячі — приватні будинки, 15 166 — багатоквартирні. Якщо зануритись у структуру, то 17 тисяч будинків потребують поточного ремонту, 23 тисячі — капітального, а 73 тисячі будинків зруйновані повністю.

Жаль нет статистики по квартирам или по домохозяйствам. Чтобы можно было оценить спрос в каких то осязаемых единицах.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 15:50

  BIGor написав:
  vladimir07 написав:На olx наткнулся на профиль с объявами-торпедами на 1ком по космическим ценам в разных районах Киева.
Это таким способом неизвестно кто пытается цены удерживать ?

https://www.olx.ua/d/list/user/Zwy1F/

98 куе за 1к на окраине Киева - мир сошел с ума.


Так это рыловская показуха. Если действующий рыл имеет в аккаунте несколько активных объявлений, то он бывает онлайн несколько раз в день и даже в выходные.
Здесь просто сделали новый аккаунт 08.2022 , разместили фейки и не появляются.
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 17:52

Стало відомо, що буде з цінами на житло з 1 листопада: українцям слід готуватися до великих змін https://biz.today.ua/stalo-vidomo-shho- ... ykyh-zmin/
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 18:14

  ihorkyiv написав:Стало відомо, що буде з цінами на житло з 1 листопада: українцям слід готуватися до великих змін https://biz.today.ua/stalo-vidomo-shho- ... ykyh-zmin/

Где деньги брать?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 18:16

  ihorkyiv написав:Стало відомо, що буде з цінами на житло з 1 листопада: українцям слід готуватися до великих змін https://biz.today.ua/stalo-vidomo-shho- ... ykyh-zmin/

Написано що постраждають забудовники і спекулі. Прийдеться їм заплатити певні податки. Хто купляє для себе - нічого не зміниться.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 18:38

  Frant написав:Цікаво, коли верховна рада розгляне і прийме закон про експропріацію нерухомості у власників,які втекли за кордон без узгодження з військоматом? Вже скоро?
Такий закон прийняти неможливо тому, він буде діяти у зворотному часі, а це суперечить Конституції України (якщо це погіршує становище особи). Внести зміни у Конституцію під час дії ВС теж неможливо згідно основного закону. Так що такі ідеї, неможливо реалізувати у законний спосіб. І навіть якщо відкинути юридичну сторону цього питання, то для розвитку держави такі рішення принесуть тільки негатив.
Востаннє редагувалось reus в Нед 23 жов, 2022 18:59, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 19:24

  Ромасик написав:Забрати дохід підприємців і віддати бездарям.

Дико якось називаєте пенсіонерів бездарями. Подивлюсь я на вас в 65 років як захочете працювати до скону.
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 20:03

  flyman написав:
  reus написав:А пропонують прийняти закон, який буде діяти у зворотному часі.

Не буде діяти.
Дається місяць повернутися хто виїхав після 24.02.22
Але ефекту не буде, так як перепишуть маєтки на мам, котів, коханок ...

Ви трішки не розумієте що таке дія у зворотному часі. Особа, яка виїхала після 24.02.22 максимум що могла порушити, це правила перетину кордону, а це адмін. порушення, і санкції передбачені тільки штраф і то якщо не пройшов термін давності, тобто, якщо я не помиляюся, то 2 міс. А ви пропонуєте змінити санкції у вигляді позбавлення майна, за адмінпорушення термін давності якого вже вийшов, та ще й у зворотному часі. І якщо ви пропонуєте законом примусити повернутися громадянину, який колись скоїв адмінпорушення і вже термін санкції сплив, і позбавити за це його майна то це взагалі абсурд повний, це суперечить і Конституції України та міжнародним зобов’язанням які підписала наша держава. Тобто навіть якщо припустити що держава все таки забрала майно за новим "законом", то громадянин без проблем у ЄС з прав людини відсудить все назад, та й ще отримає веклику компенсацію за моральну шкоду. Краще я вам пропоную отримати консультацію у профільного юриста, щоб ви зрозуміли всю глибину глибин і не писали популістичні гасла лівих політиків.
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 20:19

  Ромасик написав:. Але бідні пенсіонери - то теж бездарі, бо не забезпечили свою старість.
Це не завжди так. Тому що, більшість пенсіонерів працювали у совку в якому практично неможливо законно зробити заощадження. А сучасній людині, дійсно треба самій дбати про свою старість.
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