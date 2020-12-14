Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хомякоид написав:Пишуть що почались віялові відключення. Хто згадає, які ціни були на бєтон при віялових відключенях в 90-х ?
5000 баксів однокімнатна на Троєщині
В 95м году приватизированных квартир было менее 1% от общей численности, и не факт что даже половина из них сразу после приватизации выставлялась на продажу, поэтому рынка как такового не было, евреи к примеру продавали свои екатерининки или сталинки в центре по прописке, когда вас просто за взятку от 500 до 1000 делали главным квартиросъёмщиком, и цена там была весьма договорная, учитывая неотвратимый капремонт приобретаемой прелести, ибо они там жили как маргиналы в фильме "Брат" в центре Ленинграда, в говне и со стенами со сталинской ещё побелкой, так что параллели с Мюнхена проводить не надо, да и Троя наверняка из тутешних лендлордов мало кому интересна.
Я в 1995 году купил на венике 2к 96 серии за 12 куе, потом продал в 2014 г. за 60 куе. Но в 1995 г. 12 куе были большими деньгами!
https://zn.ua/ukr/internal/zrujnovane-v ... tisja.html Нагадаємо, що на початок вересня (до масованих обстрілів із 10 жовтня, коли страждають переважно об'єкти критичної інфраструктури), за інформацією наших джерел у Мінрегіоні, було зруйновано 129 тисяч об'єктів житлового фонду. З них 114 тисячі — приватні будинки, 15 166 — багатоквартирні. Якщо зануритись у структуру, то 17 тисяч будинків потребують поточного ремонту, 23 тисячі — капітального, а 73 тисячі будинків зруйновані повністю.
Жаль нет статистики по квартирам или по домохозяйствам. Чтобы можно было оценить спрос в каких то осязаемых единицах.
Так это рыловская показуха. Если действующий рыл имеет в аккаунте несколько активных объявлений, то он бывает онлайн несколько раз в день и даже в выходные. Здесь просто сделали новый аккаунт 08.2022 , разместили фейки и не появляются.
Frant написав:Цікаво, коли верховна рада розгляне і прийме закон про експропріацію нерухомості у власників,які втекли за кордон без узгодження з військоматом? Вже скоро?
Такий закон прийняти неможливо тому, він буде діяти у зворотному часі, а це суперечить Конституції України (якщо це погіршує становище особи). Внести зміни у Конституцію під час дії ВС теж неможливо згідно основного закону. Так що такі ідеї, неможливо реалізувати у законний спосіб. І навіть якщо відкинути юридичну сторону цього питання, то для розвитку держави такі рішення принесуть тільки негатив.
Востаннє редагувалось reus в Нед 23 жов, 2022 18:59, всього редагувалось 2 разів.
reus написав:А пропонують прийняти закон, який буде діяти у зворотному часі.
Не буде діяти. Дається місяць повернутися хто виїхав після 24.02.22 Але ефекту не буде, так як перепишуть маєтки на мам, котів, коханок ...
Ви трішки не розумієте що таке дія у зворотному часі. Особа, яка виїхала після 24.02.22 максимум що могла порушити, це правила перетину кордону, а це адмін. порушення, і санкції передбачені тільки штраф і то якщо не пройшов термін давності, тобто, якщо я не помиляюся, то 2 міс. А ви пропонуєте змінити санкції у вигляді позбавлення майна, за адмінпорушення термін давності якого вже вийшов, та ще й у зворотному часі. І якщо ви пропонуєте законом примусити повернутися громадянину, який колись скоїв адмінпорушення і вже термін санкції сплив, і позбавити за це його майна то це взагалі абсурд повний, це суперечить і Конституції України та міжнародним зобов’язанням які підписала наша держава. Тобто навіть якщо припустити що держава все таки забрала майно за новим "законом", то громадянин без проблем у ЄС з прав людини відсудить все назад, та й ще отримає веклику компенсацію за моральну шкоду. Краще я вам пропоную отримати консультацію у профільного юриста, щоб ви зрозуміли всю глибину глибин і не писали популістичні гасла лівих політиків.