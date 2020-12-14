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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10351103521035310354>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 142
1. Не вище 500
16%
23
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 21:24

reus Ну таке...

Наразі небагато змінилося: кумовство, родичі, посади по блату, відкати - все це перейшло у спадок з совком та нікуди йти не збирається. :mrgreen:
З'явилося вікно можливостей для тих кто хоче заробляти та має до цього здібості та таланти, проте заслуги держави у цьому небагато :D швидше навпаки.
А так у совку квартири давали 8)
mcduck
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 21:39

  Investor_K написав:
  ihorkyiv написав:Стало відомо, що буде з цінами на житло з 1 листопада: українцям слід готуватися до великих змін https://biz.today.ua/stalo-vidomo-shho- ... ykyh-zmin/

Где деньги брать?

У тумбочці.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 21:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

До речі, як там готуєтеся до зими?
Був на дачі, в хаті +6 було як приїхав, нагрів до +10. Переночував.

Сусіди в селі кажуть, дрова є, з городу урожай зібрали, сьогодні назбирали грибів і поїхали на базар їх продавати. Якось переживуть зиму.

В цоколі сьогодні вже +16,5. Поки що вмикаю дуйку на декілька хвилин перед сном.
Можливо, цієї зими цоколь буде найтеплішим місцем в багатоквартирного будинку.

Як там лендлорди в Києві, ЦО ще не включили? Яка теператури в лампових хрущиках і шлакопанелях? Як в будинках із модними МЗК без ІО і губатими телицями? Тепло?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 21:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  flyman написав:Можливо, цієї зими цоколь буде найтеплішим місцем в багатоквартирного будинку.

Разом з опаленням може і е/е лягти на деякий час. І тоді в цоколі буде не прикольно. Особливо, якщо 1 поверх не буде жити і грітись.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 21:56

  Hotab написав:
  flyman написав:Можливо, цієї зими цоколь буде найтеплішим місцем в багатоквартирного будинку.

Разом з опаленням може і е/е лягти на деякий час. І тоді в цоколі буде не прикольно. Особливо, якщо 1 поверх не буде жити і грітись.

А де буде прикольно, в селі із сральником на вулиці? Чи в 25 поверховому мурашнику на верхніх поверхах? Воду будеш збирати що падає з неба?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 21:59

  flyman написав:
  Hotab написав:
  flyman написав:Можливо, цієї зими цоколь буде найтеплішим місцем в багатоквартирного будинку.

Разом з опаленням може і е/е лягти на деякий час. І тоді в цоколі буде не прикольно. Особливо, якщо 1 поверх не буде жити і грітись.

А де буде прикольно, в селі із сральником на вулиці?

Сральник на вулиці може здатися щастям. Бо в цоколі у тебе можливо не буде ніякого.

  flyman написав:Воду будеш збирати що падає з неба?

А от в селі є і вода, і плита на дровах. Зможеш не завонятись. А якщо вистачило розуму ще і пару балонів побутових з газом купити (і плиту), то взагалі чемпіон.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 22:13

  vitaliian написав:У людей есть деньги на огурцы па 70 и на колбасу па 400, а аренда будет даром. Всем нужны огурцы, а аренда не нужна никому? Аренда точно так же подтянется к ценам на топливо/продукты/строиматериалы, потому что дурных сдавать квартиру ниже уровня рентабельности каждый день будет меньше.

От аренды будет формироваться и цена продажи, они взаимосвязаны. Если цена <= 100 арендных плат то выгоднее купить чем арендовать, от 100 и выше (по тем объектам которые у меня примерно 150) уже выгоднее - арендовать, что увеличивает рынок аренды и соответственно привлекает на него игроков и капитал. Все взаимосвязано как шестерни часов.

Нет на самом деле прямой связи между ценой "топливо/продукты/строиматериалы" и ценой аренды/продажи.
Цена аренды(и как следствие - продажи в долгосрочной перспективе) зависит только от доходов основной части населения(возможности заработать в данной локации). При низких доходах населения аренда стремится к критически низким значениям(причем нет никакого граничного уровня, может упасть до 0грн+коммуналка), тянет вниз цену продаж. Когда падение цены продаж перешагивает себестоимость новостроя - новострои перестают существовать как явление, а цена продолжает падать. Рыночная цена продажи жилья может быть какой угодно низкой даже если огурцы вырастут с 70 до 270.
В моей молодости(1999-2000гг) мы с друзьями на полном серьезе рассматривали возможность купить гостинку просто чтоб можно там собираться побухать и т.д. и никому не быть должным за предоставление хаты. В моем родном городе такие гостинки стоили тогда 1000-1200уе, вполне подъемная сумма была для нас, пацанов в складчину. И это при том, что на тот момент никто из нас не имел своей собственной квартиры(все жили у родителей) и не рассматривал ее как ценность
Damien
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 22:24

  flyman написав:В цоколі сьогодні вже +16,5. Поки що вмикаю дуйку на декілька хвилин перед сном
может не надо так жестко экономить? Хотя бы на часик два включай
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 22:26

В доповнення. В райцентрах (до укрупнення районів, зараз вже не райцентр) є будинки, з газом і водою, з асфальтом на вулиці , додаткові будівлі (сарай, погреб) ціною 3 куе.
Так зараз просто провести е/е, газ та воду на ділянку коштує більше. А ціна лише матеріалів за цей будинок, якщо його б зараз будували.

І що, може огірки в цьому селищі по 5 грн ??
Чи лосось дають на здачу при купівлі хліба.
Коротше дуже примарний зв'язок між ціною харчів і ціною оренди чи продажу житла.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 22:36

А кое где кипит строительство

https://t.me/voynareal/39989
vitaliian
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