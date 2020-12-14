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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 23 жов, 2022 21:24
reus
Ну таке...
Наразі небагато змінилося: кумовство, родичі, посади по блату, відкати - все це перейшло у спадок з совком та нікуди йти не збирається.
З'явилося вікно можливостей для тих кто хоче заробляти та має до цього здібості та таланти, проте заслуги держави у цьому небагато
швидше навпаки.
А так у совку квартири давали
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mcduck
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Додано: Нед 23 жов, 2022 21:39
Investor_K написав:
Где деньги брать?
У тумбочці.
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ihorkyiv
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Додано: Нед 23 жов, 2022 21:45
До речі, як там готуєтеся до зими?
Був на дачі, в хаті +6 було як приїхав, нагрів до +10. Переночував.
Сусіди в селі кажуть, дрова є, з городу урожай зібрали, сьогодні назбирали грибів і поїхали на базар їх продавати. Якось переживуть зиму.
В цоколі сьогодні вже +16,5. Поки що вмикаю дуйку на декілька хвилин перед сном.
Можливо, цієї зими цоколь буде найтеплішим місцем в багатоквартирного будинку.
Як там лендлорди в Києві, ЦО ще не включили? Яка теператури в лампових хрущиках і шлакопанелях? Як в будинках із модними МЗК без ІО і губатими телицями? Тепло?
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flyman
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Додано: Нед 23 жов, 2022 21:53
flyman написав:
Можливо, цієї зими цоколь буде найтеплішим місцем в багатоквартирного будинку.
Разом з опаленням може і е/е лягти на деякий час. І тоді в цоколі буде не прикольно. Особливо, якщо 1 поверх не буде жити і грітись.
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Hotab
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Додано: Нед 23 жов, 2022 21:56
Hotab написав: flyman написав:
Можливо, цієї зими цоколь буде найтеплішим місцем в багатоквартирного будинку.
Разом з опаленням може і е/е лягти на деякий час. І тоді в цоколі буде не прикольно. Особливо, якщо 1 поверх не буде жити і грітись.
А де буде прикольно, в селі із сральником на вулиці? Чи в 25 поверховому мурашнику на верхніх поверхах? Воду будеш збирати що падає з неба?
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flyman
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Додано: Нед 23 жов, 2022 21:59
flyman написав: Hotab написав: flyman написав:
Можливо, цієї зими цоколь буде найтеплішим місцем в багатоквартирного будинку.
Разом з опаленням може і е/е лягти на деякий час. І тоді в цоколі буде не прикольно. Особливо, якщо 1 поверх не буде жити і грітись.
А де буде прикольно, в селі із сральником на вулиці?
Сральник на вулиці може здатися щастям. Бо в цоколі у тебе можливо не буде ніякого.
flyman написав:
Воду будеш збирати що падає з неба?
А от в селі є і вода, і плита на дровах. Зможеш не завонятись. А якщо вистачило розуму ще і пару балонів побутових з газом купити (і плиту), то взагалі чемпіон.
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Hotab
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Додано: Нед 23 жов, 2022 22:13
vitaliian написав:
У людей есть деньги на огурцы па 70 и на колбасу па 400, а аренда будет даром. Всем нужны огурцы, а аренда не нужна никому? Аренда точно так же подтянется к ценам на топливо/продукты/строиматериалы, потому что дурных сдавать квартиру ниже уровня рентабельности каждый день будет меньше.
От аренды будет формироваться и цена продажи, они взаимосвязаны. Если цена <= 100 арендных плат то выгоднее купить чем арендовать, от 100 и выше (по тем объектам которые у меня примерно 150) уже выгоднее - арендовать, что увеличивает рынок аренды и соответственно привлекает на него игроков и капитал. Все взаимосвязано как шестерни часов.
Нет на самом деле прямой связи между ценой "топливо/продукты/строиматериалы" и ценой аренды/продажи.
Цена аренды(и как следствие - продажи в долгосрочной перспективе) зависит только от доходов основной части населения
(возможности заработать в данной локации). При низких доходах населения аренда стремится к критически низким значениям(причем нет никакого граничного уровня, может упасть до 0грн+коммуналка), тянет вниз цену продаж. Когда падение цены продаж перешагивает себестоимость новостроя - новострои перестают существовать как явление, а цена продолжает падать. Рыночная цена продажи жилья может быть какой угодно низкой даже если огурцы вырастут с 70 до 270.
В моей молодости(1999-2000гг) мы с друзьями на полном серьезе рассматривали возможность купить гостинку просто чтоб можно там собираться побухать и т.д. и никому не быть должным за предоставление хаты. В моем родном городе такие гостинки стоили тогда 1000-1200уе, вполне подъемная сумма была для нас, пацанов в складчину. И это при том, что на тот момент никто из нас не имел своей собственной квартиры(все жили у родителей) и не рассматривал ее как ценность
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Додано: Нед 23 жов, 2022 22:24
flyman написав:
В цоколі сьогодні вже +16,5. Поки що вмикаю дуйку на декілька хвилин перед сном
может не надо так жестко экономить? Хотя бы на часик два включай
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vitaliian
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Додано: Нед 23 жов, 2022 22:26
В доповнення. В райцентрах (до укрупнення районів, зараз вже не райцентр) є будинки, з газом і водою, з асфальтом на вулиці , додаткові будівлі (сарай, погреб) ціною 3 куе.
Так зараз просто провести е/е, газ та воду на ділянку коштує більше. А ціна лише матеріалів за цей будинок, якщо його б зараз будували.
І що, може огірки в цьому селищі по 5 грн ??
Чи лосось дають на здачу при купівлі хліба.
Коротше дуже примарний зв'язок між ціною харчів і ціною оренди чи продажу житла.
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Hotab
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Додано: Нед 23 жов, 2022 22:36
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