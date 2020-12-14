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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 23 жов, 2022 22:37
vitaliian написав: flyman написав:
В цоколі сьогодні вже +16,5. Поки що вмикаю дуйку на декілька хвилин перед сном
может не надо так жестко экономить? Хотя бы на часик два включай
Мова не про економію, а виживання.
Якщо замітив, ціни КРЖН вже майже не обговорюють.
Скоро буде основне питання де знайти е.е. та тепло.
Мішок картоплі може стати супер конвертованою валютою (може ще хто пам"ятає цей мем).
Я от подумав, що Мівіна швидкого приготування, може заграти новими фарбами: кухоль кип"ятку і ти ситий.
Вже й на валютній гілці
sailed написав: Zebra написав:
Блэкаут может спровоцировать массовую конвертацию в валюту.
Блэкаут может спровоцировать массовую конвертацию в буржуйки, дрова и бог знает что еще. Или мы валютой обогреваться сможем? Скажу честно, до 12 жовтня (или когда там случился массированный обстрел) я думал куда бы гривну лишнюю пристроить. Ну как-то голова другим была занята. А как случился блекаут во Львове (два дня без света), то уже не до валюты было. Все эти проблемы ушли на второй план. В этот момент думаешь о выживании, как еду приготовить, как занести бутыли с водой на свой этаж, чтобы унитаз было чем смывать, и тому прочее. А не "как бы это выгоднее доллары купить". Покупать валюту кстати тоже не получится, все обменки будут закрыты, а дозвониться никуда нельзя. Так что если вы уже пишите про блэкаут, то давайте тогда полностью обыграем эту ситуацию.
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Додано: Нед 23 жов, 2022 23:05
flyman написав:
Якщо замітив, ціни КРЖН вже майже не обговорюють.
Скоро буде основне питання де знайти е.е. та тепло.
Мішок картоплі може стати супер конвертованою валютою (може ще хто пам"ятає цей мем).
Я от подумав, що Мівіна швидкого приготування, може заграти новими фарбами: кухоль кип"ятку і ти ситий
может стартанешь ветку как выжить? Нет ну правда с твоим опытом, теперь бесценным. Цены не обсуждают потому что из форумчан никто ничего не продает (из недвижимости) и не покупает. Смысла обсуждать нет. Их и раньше мало обсуждали честно говоря, хорошо если раз в неделю.
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Додано: Нед 23 жов, 2022 23:29
mcduck написав:
А так у совку квартири давали
Давали тім, кого не вбили НКВД, не згноїли у концтаборах, та не заморили голодом, а так да, рай.
Давали далеко не всім, і чекати у черзі 20 років таке собі щастя. Сучасна людина до війни, якщо хоч трохи є клепка у голові і руки ростуть з правильного місця, то заробить набагато швидше, чим "отримували" у совку.
Востаннє редагувалось reus
в Нед 23 жов, 2022 23:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 23 жов, 2022 23:40
vitaliian написав: flyman написав:
Якщо замітив, ціни КРЖН вже майже не обговорюють.
Скоро буде основне питання де знайти е.е. та тепло.
Мішок картоплі може стати супер конвертованою валютою (може ще хто пам"ятає цей мем).
Я от подумав, що Мівіна швидкого приготування, може заграти новими фарбами: кухоль кип"ятку і ти ситий
может стартанешь ветку как выжить? Нет ну правда с твоим опытом, теперь бесценным. Цены не обсуждают потому что из форумчан никто ничего не продает (из недвижимости) и не покупает. Смысла обсуждать нет. Их и раньше мало обсуждали честно говоря, хорошо если раз в неделю.
Як засвідчує практика, скільки гілок не започатковуй, а врешті майже усі тематичні струмочки з часом стікаються у цю ріку "падіння цін на київську нерухомість", де в усі часи намагалися обговорювати усе - від сільських клозетів і мівіни до вологих мрій оселення у Тетрісі та продажу "квіточки" за $350 тис. під симфонію тривожних сирен. Схоже, модератори уже змирилися і не так хутко чистять русло. Навіщо створювати тему, яка неминуче пересохне за тиждень-два?? А тут місце намолене, знайоме, можна сказати, з дитинства, "тут так душевно, по-домашнему".
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Додано: Нед 23 жов, 2022 23:45
Продаж квітки за 350куо не на часі. Але просто знайте, що квітка коштує саме стільки і не долар менше. Це важливо.
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Додано: Нед 23 жов, 2022 23:57
airmax78 написав:
Продаж квітки за 350куо не на часі. Але просто знайте, що квітка коштує саме стільки і не долар менше. Це важливо.
Звичайно що за 350куо не на часі тому, що на сьогодні навіть вже 140куо не дають.
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Додано: Пон 24 жов, 2022 00:11
airmax78 написав:
Продаж квітки за 350куо не на часі. Але просто знайте, що квітка коштує саме стільки і не долар менше. Це важливо.
"Коштує" можна розглядати двояко: як ваше вперте бажання і як вимушений рівень ціни з огляду на вкладені ресурси. Франт стверджує, що вартість ремонту становить 150 тисяч. Зніміть інтригу, вирішіть для публіки рівняння: ? + 150 + навар = 350. Даруйте за, можливо, надмірну цікавість, але ваша "квіточка", як червона рута, спати не дає.
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