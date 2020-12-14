RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10351103521035310354

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 142
1. Не вище 500
16%
23
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 22:37

  vitaliian написав:
  flyman написав:В цоколі сьогодні вже +16,5. Поки що вмикаю дуйку на декілька хвилин перед сном
может не надо так жестко экономить? Хотя бы на часик два включай

Мова не про економію, а виживання.
Якщо замітив, ціни КРЖН вже майже не обговорюють.
Скоро буде основне питання де знайти е.е. та тепло.
Мішок картоплі може стати супер конвертованою валютою (може ще хто пам"ятає цей мем).
Я от подумав, що Мівіна швидкого приготування, може заграти новими фарбами: кухоль кип"ятку і ти ситий.

Вже й на валютній гілці
  sailed написав:
  Zebra написав:Блэкаут может спровоцировать массовую конвертацию в валюту.

Блэкаут может спровоцировать массовую конвертацию в буржуйки, дрова и бог знает что еще. Или мы валютой обогреваться сможем? Скажу честно, до 12 жовтня (или когда там случился массированный обстрел) я думал куда бы гривну лишнюю пристроить. Ну как-то голова другим была занята. А как случился блекаут во Львове (два дня без света), то уже не до валюты было. Все эти проблемы ушли на второй план. В этот момент думаешь о выживании, как еду приготовить, как занести бутыли с водой на свой этаж, чтобы унитаз было чем смывать, и тому прочее. А не "как бы это выгоднее доллары купить". Покупать валюту кстати тоже не получится, все обменки будут закрыты, а дозвониться никуда нельзя. Так что если вы уже пишите про блэкаут, то давайте тогда полностью обыграем эту ситуацию.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29733
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1432 раз.
Подякували: 2558 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 23:05

  flyman написав:Якщо замітив, ціни КРЖН вже майже не обговорюють.
Скоро буде основне питання де знайти е.е. та тепло.
Мішок картоплі може стати супер конвертованою валютою (може ще хто пам"ятає цей мем).
Я от подумав, що Мівіна швидкого приготування, може заграти новими фарбами: кухоль кип"ятку і ти ситий
может стартанешь ветку как выжить? Нет ну правда с твоим опытом, теперь бесценным. Цены не обсуждают потому что из форумчан никто ничего не продает (из недвижимости) и не покупает. Смысла обсуждать нет. Их и раньше мало обсуждали честно говоря, хорошо если раз в неделю.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14771
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2076 раз.
Подякували: 2939 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 23:29

  mcduck написав:А так у совку квартири давали

Давали тім, кого не вбили НКВД, не згноїли у концтаборах, та не заморили голодом, а так да, рай.
Давали далеко не всім, і чекати у черзі 20 років таке собі щастя. Сучасна людина до війни, якщо хоч трохи є клепка у голові і руки ростуть з правильного місця, то заробить набагато швидше, чим "отримували" у совку.
Востаннє редагувалось reus в Нед 23 жов, 2022 23:53, всього редагувалось 1 раз.
reus
 
Повідомлень: 3892
З нами з: 21.03.12
Подякував: 336 раз.
Подякували: 1129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 23:40

  vitaliian написав:
  flyman написав:Якщо замітив, ціни КРЖН вже майже не обговорюють.
Скоро буде основне питання де знайти е.е. та тепло.
Мішок картоплі може стати супер конвертованою валютою (може ще хто пам"ятає цей мем).
Я от подумав, що Мівіна швидкого приготування, може заграти новими фарбами: кухоль кип"ятку і ти ситий
может стартанешь ветку как выжить? Нет ну правда с твоим опытом, теперь бесценным. Цены не обсуждают потому что из форумчан никто ничего не продает (из недвижимости) и не покупает. Смысла обсуждать нет. Их и раньше мало обсуждали честно говоря, хорошо если раз в неделю.

Як засвідчує практика, скільки гілок не започатковуй, а врешті майже усі тематичні струмочки з часом стікаються у цю ріку "падіння цін на київську нерухомість", де в усі часи намагалися обговорювати усе - від сільських клозетів і мівіни до вологих мрій оселення у Тетрісі та продажу "квіточки" за $350 тис. під симфонію тривожних сирен. Схоже, модератори уже змирилися і не так хутко чистять русло. Навіщо створювати тему, яка неминуче пересохне за тиждень-два?? А тут місце намолене, знайоме, можна сказати, з дитинства, "тут так душевно, по-домашнему".
ihorkyiv
 
Повідомлень: 739
З нами з: 01.05.17
Подякував: 134 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 23:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Продаж квітки за 350куо не на часі. Але просто знайте, що квітка коштує саме стільки і не долар менше. Це важливо.
airmax78
 
Повідомлень: 41125
З нами з: 25.10.12
Подякував: 950 раз.
Подякували: 5089 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 23:57

  airmax78 написав:Продаж квітки за 350куо не на часі. Але просто знайте, що квітка коштує саме стільки і не долар менше. Це важливо.

Звичайно що за 350куо не на часі тому, що на сьогодні навіть вже 140куо не дають.
reus
 
Повідомлень: 3892
З нами з: 21.03.12
Подякував: 336 раз.
Подякували: 1129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 00:11

  airmax78 написав:Продаж квітки за 350куо не на часі. Але просто знайте, що квітка коштує саме стільки і не долар менше. Це важливо.

"Коштує" можна розглядати двояко: як ваше вперте бажання і як вимушений рівень ціни з огляду на вкладені ресурси. Франт стверджує, що вартість ремонту становить 150 тисяч. Зніміть інтригу, вирішіть для публіки рівняння: ? + 150 + навар = 350. Даруйте за, можливо, надмірну цікавість, але ваша "квіточка", як червона рута, спати не дає.
ihorkyiv
 
Повідомлень: 739
З нами з: 01.05.17
Подякував: 134 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 02:02

  Hotab написав:В доповнення. В райцентрах (до укрупнення районів, зараз вже не райцентр) є будинки, з газом і водою, з асфальтом на вулиці , додаткові будівлі (сарай, погреб) ціною 3 куе.
Так зараз просто провести е/е, газ та воду на ділянку коштує більше. А ціна лише матеріалів за цей будинок, якщо його б зараз будували.

І що, може огірки в цьому селищі по 5 грн ??
Чи лосось дають на здачу при купівлі хліба.
Коротше дуже примарний зв'язок між ціною харчів і ціною оренди чи продажу житла.

Окрім війни у нас демографічна криза.
Уявіть, що сьогодні в країні 40 млн населення, а завтра 4 млн. Уявіть, що 9 із 10 ваших сусідів просто зникли. Нерухомість перестане щось вартувати, вона буде у великому надлишку. Це крайності, але саме ці крайності показують, що відбувається коли населення стрімко скорочується на 1%, 2%, 5%, 10% і більше - чим ближче до уявної крайньої цифри 90% - тим стрімкіше експоненціально знецінення.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11732
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1743 раз.
Подякували: 2564 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 03:08

  Hotab написав:
  flyman написав:Можливо, цієї зими цоколь буде найтеплішим місцем в багатоквартирного будинку.

Разом з опаленням може і е/е лягти на деякий час. І тоді в цоколі буде не прикольно. Особливо, якщо 1 поверх не буде жити і грітись.


В любом случае, в цоколе ниже нуля не будет хотя-бы на уровне пола. Дальше вопрос теплоизоляции. А вот, если все сверху замерзнет и порвет трубы, то в цоколь хлынет и канализация и водопровод.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13846
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7228 раз.
Подякували: 4301 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 03:24

  airmax78 написав:Продаж квітки за 350куо не на часі. Але просто знайте, що квітка коштує саме стільки і не долар менше. Це важливо.


"На правах рекламы" (с)
:mrgreen:
Максим, на каких ветках форума нет еще рекламы прелесци?
На ветке филателистов пробовали?
Может продать как предмет искусства?
Ну, типа, дизайн-проект сам Леонадо даВинчи творил ночами при Луне.
Неприходящее наследие Человечества.
9 чудо Света.

Еще можно объявления на столбах на 7-м километре расклеить.
Там ценителей понтов хватает.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13846
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7228 раз.
Подякували: 4301 раз.
 
Профіль
3
3
2
  #<1 ... 10351103521035310354
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2313, 2314, 2315
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23143 13755768
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 жов, 2022 18:41
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1111 4900427
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 13:34
mazurkevych
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4577
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1349)
24.10.2022 04:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.