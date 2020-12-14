|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 23 жов, 2022 22:37
vitaliian написав: flyman написав:
В цоколі сьогодні вже +16,5. Поки що вмикаю дуйку на декілька хвилин перед сном
может не надо так жестко экономить? Хотя бы на часик два включай
Мова не про економію, а виживання.
Якщо замітив, ціни КРЖН вже майже не обговорюють.
Скоро буде основне питання де знайти е.е. та тепло.
Мішок картоплі може стати супер конвертованою валютою (може ще хто пам"ятає цей мем).
Я от подумав, що Мівіна швидкого приготування, може заграти новими фарбами: кухоль кип"ятку і ти ситий.
Вже й на валютній гілці
sailed написав: Zebra написав:
Блэкаут может спровоцировать массовую конвертацию в валюту.
Блэкаут может спровоцировать массовую конвертацию в буржуйки, дрова и бог знает что еще. Или мы валютой обогреваться сможем? Скажу честно, до 12 жовтня (или когда там случился массированный обстрел) я думал куда бы гривну лишнюю пристроить. Ну как-то голова другим была занята. А как случился блекаут во Львове (два дня без света), то уже не до валюты было. Все эти проблемы ушли на второй план. В этот момент думаешь о выживании, как еду приготовить, как занести бутыли с водой на свой этаж, чтобы унитаз было чем смывать, и тому прочее. А не "как бы это выгоднее доллары купить". Покупать валюту кстати тоже не получится, все обменки будут закрыты, а дозвониться никуда нельзя. Так что если вы уже пишите про блэкаут, то давайте тогда полностью обыграем эту ситуацию.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29733
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1432 раз.
- Подякували: 2558 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 23 жов, 2022 23:05
flyman написав:
Якщо замітив, ціни КРЖН вже майже не обговорюють.
Скоро буде основне питання де знайти е.е. та тепло.
Мішок картоплі може стати супер конвертованою валютою (може ще хто пам"ятає цей мем).
Я от подумав, що Мівіна швидкого приготування, може заграти новими фарбами: кухоль кип"ятку і ти ситий
может стартанешь ветку как выжить? Нет ну правда с твоим опытом, теперь бесценным. Цены не обсуждают потому что из форумчан никто ничего не продает (из недвижимости) и не покупает. Смысла обсуждать нет. Их и раньше мало обсуждали честно говоря, хорошо если раз в неделю.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 14771
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2076 раз.
- Подякували: 2939 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 23 жов, 2022 23:29
mcduck написав:
А так у совку квартири давали
Давали тім, кого не вбили НКВД, не згноїли у концтаборах, та не заморили голодом, а так да, рай.
Давали далеко не всім, і чекати у черзі 20 років таке собі щастя. Сучасна людина до війни, якщо хоч трохи є клепка у голові і руки ростуть з правильного місця, то заробить набагато швидше, чим "отримували" у совку.
Востаннє редагувалось reus
в Нед 23 жов, 2022 23:53, всього редагувалось 1 раз.
-
reus
-
-
- Повідомлень: 3892
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 336 раз.
- Подякували: 1129 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 23 жов, 2022 23:40
vitaliian написав: flyman написав:
Якщо замітив, ціни КРЖН вже майже не обговорюють.
Скоро буде основне питання де знайти е.е. та тепло.
Мішок картоплі може стати супер конвертованою валютою (може ще хто пам"ятає цей мем).
Я от подумав, що Мівіна швидкого приготування, може заграти новими фарбами: кухоль кип"ятку і ти ситий
может стартанешь ветку как выжить? Нет ну правда с твоим опытом, теперь бесценным. Цены не обсуждают потому что из форумчан никто ничего не продает (из недвижимости) и не покупает. Смысла обсуждать нет. Их и раньше мало обсуждали честно говоря, хорошо если раз в неделю.
Як засвідчує практика, скільки гілок не започатковуй, а врешті майже усі тематичні струмочки з часом стікаються у цю ріку "падіння цін на київську нерухомість", де в усі часи намагалися обговорювати усе - від сільських клозетів і мівіни до вологих мрій оселення у Тетрісі та продажу "квіточки" за $350 тис. під симфонію тривожних сирен. Схоже, модератори уже змирилися і не так хутко чистять русло. Навіщо створювати тему, яка неминуче пересохне за тиждень-два?? А тут місце намолене, знайоме, можна сказати, з дитинства, "тут так душевно, по-домашнему".
-
ihorkyiv
-
-
- Повідомлень: 739
- З нами з: 01.05.17
- Подякував: 134 раз.
- Подякували: 247 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 23 жов, 2022 23:45
Продаж квітки за 350куо не на часі. Але просто знайте, що квітка коштує саме стільки і не долар менше. Це важливо.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41125
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 950 раз.
- Подякували: 5089 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 23 жов, 2022 23:57
airmax78 написав:
Продаж квітки за 350куо не на часі. Але просто знайте, що квітка коштує саме стільки і не долар менше. Це важливо.
Звичайно що за 350куо не на часі тому, що на сьогодні навіть вже 140куо не дають.
-
reus
-
-
- Повідомлень: 3892
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 336 раз.
- Подякували: 1129 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 жов, 2022 00:11
airmax78 написав:
Продаж квітки за 350куо не на часі. Але просто знайте, що квітка коштує саме стільки і не долар менше. Це важливо.
"Коштує" можна розглядати двояко: як ваше вперте бажання і як вимушений рівень ціни з огляду на вкладені ресурси. Франт стверджує, що вартість ремонту становить 150 тисяч. Зніміть інтригу, вирішіть для публіки рівняння: ? + 150 + навар = 350. Даруйте за, можливо, надмірну цікавість, але ваша "квіточка", як червона рута, спати не дає.
-
ihorkyiv
-
-
- Повідомлень: 739
- З нами з: 01.05.17
- Подякував: 134 раз.
- Подякували: 247 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 жов, 2022 02:02
Hotab написав:
В доповнення. В райцентрах (до укрупнення районів, зараз вже не райцентр) є будинки, з газом і водою, з асфальтом на вулиці , додаткові будівлі (сарай, погреб) ціною 3 куе.
Так зараз просто провести е/е, газ та воду на ділянку коштує більше. А ціна лише матеріалів за цей будинок, якщо його б зараз будували.
І що, може огірки в цьому селищі по 5 грн ??
Чи лосось дають на здачу при купівлі хліба.
Коротше дуже примарний зв'язок між ціною харчів і ціною оренди чи продажу житла.
Окрім війни у нас демографічна криза.
Уявіть, що сьогодні в країні 40 млн населення, а завтра 4 млн. Уявіть, що 9 із 10 ваших сусідів просто зникли. Нерухомість перестане щось вартувати, вона буде у великому надлишку. Це крайності, але саме ці крайності показують, що відбувається коли населення стрімко скорочується на 1%, 2%, 5%, 10% і більше - чим ближче до уявної крайньої цифри 90% - тим стрімкіше експоненціально знецінення.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 11732
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1743 раз.
- Подякували: 2564 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 24 жов, 2022 03:08
Hotab написав: flyman написав:
Можливо, цієї зими цоколь буде найтеплішим місцем в багатоквартирного будинку.
Разом з опаленням може і е/е лягти на деякий час. І тоді в цоколі буде не прикольно. Особливо, якщо 1 поверх не буде жити і грітись.
В любом случае, в цоколе ниже нуля не будет хотя-бы на уровне пола. Дальше вопрос теплоизоляции. А вот, если все сверху замерзнет и порвет трубы, то в цоколь хлынет и канализация и водопровод.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13846
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7228 раз.
- Подякували: 4301 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Пон 24 жов, 2022 03:24
airmax78 написав:
Продаж квітки за 350куо не на часі. Але просто знайте, що квітка коштує саме стільки і не долар менше. Це важливо.
"На правах рекламы" (с)
Максим, на каких ветках форума нет еще рекламы прелесци?
На ветке филателистов пробовали?
Может продать как предмет искусства?
Ну, типа, дизайн-проект сам Леонадо даВинчи творил ночами при Луне.
Неприходящее наследие Человечества.
9 чудо Света.
Еще можно объявления на столбах на 7-м километре расклеить.
Там ценителей понтов хватает.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13846
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7228 раз.
- Подякували: 4301 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23143
|13755768
|
|
|1111
|4900427
|
|
|3
|4577
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|