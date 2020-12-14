|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 жов, 2022 03:44
ihorkyiv написав: airmax78 написав:
Продаж квітки за 350куо не на часі. Але просто знайте, що квітка коштує саме стільки і не долар менше. Це важливо.
"Коштує" можна розглядати двояко: як ваше вперте бажання і як вимушений рівень ціни з огляду на вкладені ресурси. Франт стверджує, що вартість ремонту становить 150 тисяч. Зніміть інтригу, вирішіть для публіки рівняння: ? + 150 + навар = 350. Даруйте за, можливо, надмірну цікавість, але ваша "квіточка", як червона рута, спати не дає.
Я не считал точно, но участвовал в нескольких сотнях проектов.
Не уверен, что можно говорить о тысяче и более, но сотни - 100%.
Были среди них и объекты, которые делали и именитые архитекторы (не дизайнеры), дизайнеров тоже хватало (в моем пониманиии, архитектор - это инженер-художник с профильным образованием, дизайнер - это просто художник, порой без образования). Имел дела и с теми и с другими. Некоторые объекты выигрывали конкурсы, в том числе не в Украине. Среди них были действительно уникальные, хоть порой заказчиками выступали очень неприятные люди.
Одно, что объединяло все эти "объекты искусства" - ценность они представляли исключительно для их владельцев. Любой другой сделал-бы по-другому.
Обычные ремонты без дизайнеров, не имеют личностного отпечатка. Квартиры нижнего и среднего ценового сегментов вполне неплохо себя чувствуют при перепродажах.
Люди с претензией на состоятельность имеют свои амбиции и свои вкусы. И очень хотят иметь что-то "спешели фо ми".
Я не говорю, что у Максима совсем нет шанса продать свою прелесць, все-таки жить в аренде в Вене дорого, надо его понять и простить, но даже если случится такое, совсем не маловероятен случай, что новый владелец не пустит его ремонт под демонтаж. И если он не миллиардер (такие тоже у меня были), то захочет увидеть отражение своих планов в цене покупки.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13848
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7228 раз.
- Подякували: 4302 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Пон 24 жов, 2022 03:50
Zebra написав: Hotab написав:
В доповнення. В райцентрах (до укрупнення районів, зараз вже не райцентр) є будинки, з газом і водою, з асфальтом на вулиці , додаткові будівлі (сарай, погреб) ціною 3 куе.
Так зараз просто провести е/е, газ та воду на ділянку коштує більше. А ціна лише матеріалів за цей будинок, якщо його б зараз будували.
І що, може огірки в цьому селищі по 5 грн ??
Чи лосось дають на здачу при купівлі хліба.
Коротше дуже примарний зв'язок між ціною харчів і ціною оренди чи продажу житла.
Окрім війни у нас демографічна криза.
Уявіть, що сьогодні в країні 40 млн населення, а завтра 4 млн. Уявіть, що 9 із 10 ваших сусідів просто зникли. Нерухомість перестане щось вартувати, вона буде у великому надлишку. Це крайності, але саме ці крайності показують, що відбувається коли населення стрімко скорочується на 1%, 2%, 5%, 10% і більше - чим ближче до уявної крайньої цифри 90% - тим стрімкіше експоненціально знецінення.
Сегодня разговаривал с работников одного из овноблоковых ЖК с заселенными 4-мя очередями. Мерзнут, потому что в ЖК проживает менее 25% жильцов.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13848
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7228 раз.
- Подякували: 4302 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Пон 24 жов, 2022 04:21
Двум человекам на этом форуме стоит написать книги и опубликовать:
- книга с УМНЫМИ мыслями и практическими идеями - автор rjkz (13 848 сообщений на форуме).
- книга с мыслями про то, как выжить в полуподвале без воды, без электроэнергии, без газа, без отопления, без еды в течение 50 лет (на опыте последних 30 лет) - автор flyman (297 330 000 сообщений на форуме).
Вторая тоже может быть интересной. Ведь идея не иметь ни семьи, ни имущества, ни работы, ни авто, ни денег и мыться водой с двух пластиковых бутылок по 1,5 литра, которые неделю грелись на окне полуподвала, позавидуют даже Архимед, Тесла, Жюль Верн, Леонардо да Винчи, Циолковский (авторство идей оспаривается) и актеры Одесского академического театра музыкальной комедии им. М. Водяного (спектакль "Школа научных чудес").
Лично я точно купил бы книгу первого автора. И всем бы рекомендовал.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 7014
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 2762 раз.
- Подякували: 941 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23143
|13755825
|
|
|1111
|4900430
|
|
|3
|4577
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|