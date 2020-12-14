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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 жов, 2022 03:44
ihorkyiv написав: airmax78 написав:
Продаж квітки за 350куо не на часі. Але просто знайте, що квітка коштує саме стільки і не долар менше. Це важливо.
"Коштує" можна розглядати двояко: як ваше вперте бажання і як вимушений рівень ціни з огляду на вкладені ресурси. Франт стверджує, що вартість ремонту становить 150 тисяч. Зніміть інтригу, вирішіть для публіки рівняння: ? + 150 + навар = 350. Даруйте за, можливо, надмірну цікавість, але ваша "квіточка", як червона рута, спати не дає.
Я не считал точно, но участвовал в нескольких сотнях проектов.
Не уверен, что можно говорить о тысяче и более, но сотни - 100%.
Были среди них и объекты, которые делали и именитые архитекторы (не дизайнеры), дизайнеров тоже хватало (в моем пониманиии, архитектор - это инженер-художник с профильным образованием, дизайнер - это просто художник, порой без образования). Имел дела и с теми и с другими. Некоторые объекты выигрывали конкурсы, в том числе не в Украине. Среди них были действительно уникальные, хоть порой заказчиками выступали очень неприятные люди.
Одно, что объединяло все эти "объекты искусства" - ценность они представляли исключительно для их владельцев. Любой другой сделал-бы по-другому.
Обычные ремонты без дизайнеров, не имеют личностного отпечатка. Квартиры нижнего и среднего ценового сегментов вполне неплохо себя чувствуют при перепродажах.
Люди с претензией на состоятельность имеют свои амбиции и свои вкусы. И очень хотят иметь что-то "спешели фо ми".
Я не говорю, что у Максима совсем нет шанса продать свою прелесць, все-таки жить в аренде в Вене дорого, надо его понять и простить, но даже если случится такое, совсем не маловероятен случай, что новый владелец не пустит его ремонт под демонтаж. И если он не миллиардер (такие тоже у меня были), то захочет увидеть отражение своих планов в цене покупки.
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Додано: Пон 24 жов, 2022 03:50
Zebra написав: Hotab написав:
В доповнення. В райцентрах (до укрупнення районів, зараз вже не райцентр) є будинки, з газом і водою, з асфальтом на вулиці , додаткові будівлі (сарай, погреб) ціною 3 куе.
Так зараз просто провести е/е, газ та воду на ділянку коштує більше. А ціна лише матеріалів за цей будинок, якщо його б зараз будували.
І що, може огірки в цьому селищі по 5 грн ??
Чи лосось дають на здачу при купівлі хліба.
Коротше дуже примарний зв'язок між ціною харчів і ціною оренди чи продажу житла.
Окрім війни у нас демографічна криза.
Уявіть, що сьогодні в країні 40 млн населення, а завтра 4 млн. Уявіть, що 9 із 10 ваших сусідів просто зникли. Нерухомість перестане щось вартувати, вона буде у великому надлишку. Це крайності, але саме ці крайності показують, що відбувається коли населення стрімко скорочується на 1%, 2%, 5%, 10% і більше - чим ближче до уявної крайньої цифри 90% - тим стрімкіше експоненціально знецінення.
Сегодня разговаривал с работников одного из овноблоковых ЖК с заселенными 4-мя очередями. Мерзнут, потому что в ЖК проживает менее 25% жильцов.
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Додано: Пон 24 жов, 2022 07:08
rjkz написав: Hotab написав: flyman написав:
Можливо, цієї зими цоколь буде найтеплішим місцем в багатоквартирного будинку.
Разом з опаленням може і е/е лягти на деякий час. І тоді в цоколі буде не прикольно. Особливо, якщо 1 поверх не буде жити і грітись.
В любом случае, в цоколе ниже нуля не будет хотя-бы на уровне пола. Дальше вопрос теплоизоляции. А вот, если все сверху замерзнет и порвет трубы, то в цоколь хлынет и канализация и водопровод.
Тільки до того часу не буде води. Каналізація з верхніх поверхів має свій стояк для зливу. Порвати хіба може тільки труби і.о., якщо не злита вода.
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Додано: Пон 24 жов, 2022 07:21
rjkz написав: ihorkyiv написав: airmax78 написав:
Продаж квітки за 350куо не на часі. Але просто знайте, що квітка коштує саме стільки і не долар менше. Це важливо.
"Коштує" можна розглядати двояко: як ваше вперте бажання і як вимушений рівень ціни з огляду на вкладені ресурси. Франт стверджує, що вартість ремонту становить 150 тисяч. Зніміть інтригу, вирішіть для публіки рівняння: ? + 150 + навар = 350. Даруйте за, можливо, надмірну цікавість, але ваша "квіточка", як червона рута, спати не дає.
Я не считал точно, но участвовал в нескольких сотнях проектов.
Не уверен, что можно говорить о тысяче и более, но сотни - 100%.
Были среди них и объекты, которые делали и именитые архитекторы (не дизайнеры), дизайнеров тоже хватало (в моем пониманиии, архитектор - это инженер-художник с профильным образованием, дизайнер - это просто художник, порой без образования). Имел дела и с теми и с другими. Некоторые объекты выигрывали конкурсы, в том числе не в Украине. Среди них были действительно уникальные, хоть порой заказчиками выступали очень неприятные люди.
Одно, что объединяло все эти "объекты искусства" - ценность они представляли исключительно для их владельцев. Любой другой сделал-бы по-другому.
Обычные ремонты без дизайнеров, не имеют личностного отпечатка. Квартиры нижнего и среднего ценового сегментов вполне неплохо себя чувствуют при перепродажах.
Люди с претензией на состоятельность имеют свои амбиции и свои вкусы. И очень хотят иметь что-то "спешели фо ми".
Я не говорю, что у Максима совсем нет шанса продать свою прелесць, все-таки жить в аренде в Вене дорого, надо его понять и простить, но даже если случится такое, совсем не маловероятен случай, что новый владелец не пустит его ремонт под демонтаж. И если он не миллиардер (такие тоже у меня были), то захочет увидеть отражение своих планов в цене покупки.
П'ять балів!
Я давно писав, що дизайнерські ремонти - на любителя.
Щоб квартиру успішно продати, вона повинна знаходитись в зручному місці (локація!), будинок зроблено з міцних стійких матеріалів, хороше планування, оптимальна площа, свіжий невбитий ремонт середнього або навіть бюджетного рівня. І ціна, ціна важлива.
Добротний бомбостійкий підвал з двома входами/виходами - нині краще, ніж модні МОПи і скритні плінтуси.
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 24 жов, 2022 07:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 24 жов, 2022 07:28
flyman написав: vitaliian написав: flyman написав:
В цоколі сьогодні вже +16,5. Поки що вмикаю дуйку на декілька хвилин перед сном
может не надо так жестко экономить? Хотя бы на часик два включай
Мова не про економію, а виживання.
Якщо замітив, ціни КРЖН вже майже не обговорюють.
Скоро буде основне питання де знайти е.е. та тепло.
Мішок картоплі може стати супер конвертованою валютою (може ще хто пам"ятає цей мем).
Я от подумав, що Мівіна швидкого приготування, може заграти новими фарбами: кухоль кип"ятку і ти ситий.
Вже й на валютній гілці
sailed написав: Zebra написав:
Блэкаут может спровоцировать массовую конвертацию в валюту.
Блэкаут может спровоцировать массовую конвертацию в буржуйки, дрова и бог знает что еще. Или мы валютой обогреваться сможем? Скажу честно, до 12 жовтня (или когда там случился массированный обстрел) я думал куда бы гривну лишнюю пристроить. Ну как-то голова другим была занята. А как случился блекаут во Львове (два дня без света), то уже не до валюты было. Все эти проблемы ушли на второй план. В этот момент думаешь о выживании, как еду приготовить, как занести бутыли с водой на свой этаж, чтобы унитаз было чем смывать, и тому прочее. А не "как бы это выгоднее доллары купить". Покупать валюту кстати тоже не получится, все обменки будут закрыты, а дозвониться никуда нельзя. Так что если вы уже пишите про блэкаут, то давайте тогда полностью обыграем эту ситуацию.
Правильно думаєш, Флай!
Скоро продаси свій бомбостійкий і термостійкий підвал в Єпенях за мішок доларів, додаси мішок вермішелі, мішок картоплі - і викупиш у австрійського бігунця його "прелесць" з модними МОПами і скритими плінтусами)))) Ринкова справедлива ціна)))
п.Аеромакс,як Ви там - вже влаштувались вантажником у найближчий супермаркет? Війна буде йти ще довго, раджу подумати про роботу в країні проживання!
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