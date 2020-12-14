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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 жов, 2022 07:08
rjkz написав: Hotab написав: flyman написав:
Можливо, цієї зими цоколь буде найтеплішим місцем в багатоквартирного будинку.
Разом з опаленням може і е/е лягти на деякий час. І тоді в цоколі буде не прикольно. Особливо, якщо 1 поверх не буде жити і грітись.
В любом случае, в цоколе ниже нуля не будет хотя-бы на уровне пола. Дальше вопрос теплоизоляции. А вот, если все сверху замерзнет и порвет трубы, то в цоколь хлынет и канализация и водопровод.
Тільки до того часу не буде води. Каналізація з верхніх поверхів має свій стояк для зливу. Порвати хіба може тільки труби і.о., якщо не злита вода.
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Додано: Пон 24 жов, 2022 09:03
BIGor написав: vitaliian написав:
Скорее всего перестанут строить, потому что когда колбаса па 400 разнорабочему за 10к грн работать тоже неинтересно.
Помню сразу после девала 2014 года у нас в офисе практически у всех стала ЗП 250-300 долл. в мес. Безвиза тогда небыло, и все продолжали работать.
Если твой сантехник не может выехать забугор - то придется ему работать за сколько скажут.
На моих производствах была такая же ситуация, скорее всего этот парень в 2014 еще на работал
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Додано: Пон 24 жов, 2022 09:48
rjkz написав: Zebra написав: Hotab написав:
В доповнення. В райцентрах (до укрупнення районів, зараз вже не райцентр) є будинки, з газом і водою, з асфальтом на вулиці , додаткові будівлі (сарай, погреб) ціною 3 куе.
Так зараз просто провести е/е, газ та воду на ділянку коштує більше. А ціна лише матеріалів за цей будинок, якщо його б зараз будували.
І що, може огірки в цьому селищі по 5 грн ??
Чи лосось дають на здачу при купівлі хліба.
Коротше дуже примарний зв'язок між ціною харчів і ціною оренди чи продажу житла.
Окрім війни у нас демографічна криза.
Уявіть, що сьогодні в країні 40 млн населення, а завтра 4 млн. Уявіть, що 9 із 10 ваших сусідів просто зникли. Нерухомість перестане щось вартувати, вона буде у великому надлишку. Це крайності, але саме ці крайності показують, що відбувається коли населення стрімко скорочується на 1%, 2%, 5%, 10% і більше - чим ближче до уявної крайньої цифри 90% - тим стрімкіше експоненціально знецінення.
Сегодня разговаривал с работников одного из овноблоковых ЖК с заселенными 4-мя очередями. Мерзнут, потому что в ЖК проживает менее 25% жильцов.
А че мёрзнут?! Я у себя в особняке планирую числа 10-го отопление включать-газ экономлю. Прям счас 19°С тепла. Греемся за счёт тепла выделяемого видяхой компа, на котором майним битки(зачёркнуто), малой в контру рубится по 8 ч в день.
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Додано: Пон 24 жов, 2022 10:44
reus написав: mcduck написав:
А так у совку квартири давали
Давали тім, кого не вбили НКВД, не згноїли у концтаборах, та не заморили голодом, а так да, рай.
Давали далеко не всім, і чекати у черзі 20 років таке собі щастя. Сучасна людина до війни, якщо хоч трохи є клепка у голові і руки ростуть з правильного місця, то заробить набагато швидше, чим "отримували" у совку.
При цьому "отримували" не у власність, і все, що зв'язувало людину з тим житлом - інститут прописки
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Додано: Пон 24 жов, 2022 10:46
flyman написав:До речі, як там готуєтеся до зими?
Був на дачі, в хаті +6 було як приїхав, нагрів до +10. Переночував.
Сусіди в селі кажуть, дрова є, з городу урожай зібрали, сьогодні назбирали грибів і поїхали на базар їх продавати. Якось переживуть зиму.
В цоколі сьогодні вже +16,5. Поки що вмикаю дуйку на декілька хвилин перед сном.
Можливо, цієї зими цоколь буде найтеплішим місцем в багатоквартирного будинку.
Як там лендлорди в Києві, ЦО ще не включили? Яка теператури в лампових хрущиках і шлакопанелях? Як в будинках із модними МЗК без ІО і губатими телицями? Тепло?
Включили ЦО не тільки лендлордам, а й неліквідному ЛБ станом на вчорашній ранок.
+10 в погребі - ну таке собі задоволення, про ЦО б не жартував. Бережіть себе
Пс. У мене 20С з батареею на мінімалці. На кухні відключена повністю.
Востаннє редагувалось Ромасик
в Пон 24 жов, 2022 11:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 24 жов, 2022 11:08
rjkz написав:
Я не считал точно, но участвовал в нескольких сотнях проектов.
Не уверен, что можно говорить о тысяче и более, но сотни - 100%.
Были среди них и объекты, которые делали и именитые архитекторы (не дизайнеры), дизайнеров тоже хватало (в моем пониманиии, архитектор - это инженер-художник с профильным образованием, дизайнер - это просто художник, порой без образования). Имел дела и с теми и с другими. Некоторые объекты выигрывали конкурсы, в том числе не в Украине. Среди них были действительно уникальные, хоть порой заказчиками выступали очень неприятные люди.
Одно, что объединяло все эти "объекты искусства" - ценность они представляли исключительно для их владельцев. Любой другой сделал-бы по-другому.
Обычные ремонты без дизайнеров, не имеют личностного отпечатка. Квартиры нижнего и среднего ценового сегментов вполне неплохо себя чувствуют при перепродажах.
Люди с претензией на состоятельность имеют свои амбиции и свои вкусы. И очень хотят иметь что-то "спешели фо ми".
Я не говорю, что у Максима совсем нет шанса продать свою прелесць, все-таки жить в аренде в Вене дорого, надо его понять и простить, но даже если случится такое, совсем не маловероятен случай, что новый владелец не пустит его ремонт под демонтаж. И если он не миллиардер (такие тоже у меня были), то захочет увидеть отражение своих планов в цене покупки.
Очень много о великом себе - участнике сотен дизайнерских проектов и очень спорно по сути. "Проекты побеждавшие в конкурсах, в т.ч. за пределами Украины, и при этом представлявшие ценность исключительно для их владельцев" - не находите легкого противоречия в этой фразе?
Но цель понятна. ОК. Прелесть навсегда останется со мной.
Востаннє редагувалось airmax78
в Пон 24 жов, 2022 12:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 24 жов, 2022 11:19
Ромасик написав:
flyman написав:До речі, як там готуєтеся до зими?
Був на дачі, в хаті +6 було як приїхав, нагрів до +10. Переночував.
В цоколі сьогодні вже +16,5. Поки що вмикаю дуйку на декілька хвилин перед сном.
Можливо, цієї зими цоколь буде найтеплішим місцем в багатоквартирного будинку.
Як там лендлорди в Києві, ЦО ще не включили? Яка теператури в лампових хрущиках і шлакопанелях? Як в будинках із модними МЗК без ІО і губатими телицями? Тепло?
Включили ЦО не тільки лендлордам, а й неліквідному ЛБ станом на вчорашній ранок.
+10 в погребі - ну таке собі задоволення, про ЦО б не жартував. Бережіть себе
Нам у Шевченківському ще не вмикнули((. Кажуть, що котельній не вистачає потужності((. Тому час від часу зачиняю вікно, щоб не мерзнути. Вмикати дуйку поки немає потреби - піжама або спортивний костюм справляються.
По температурі - 20 градусів.
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Додано: Пон 24 жов, 2022 12:12
fler написав:Нам у Шевченківському ще не вмикнули((.
Шевченковский уже не тот
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Додано: Пон 24 жов, 2022 12:14
Ромасик написав:
fler написав:Нам у Шевченківському ще не вмикнули((.
Шевченковский уже не тот
Нашей ТЕЦ просто больше всего досталось.
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Додано: Пон 24 жов, 2022 12:29
airmax78 написав:
Шевченковский уже не тот
Нашей ТЕЦ просто больше всего досталось.
Что же это получается, лендлорды с ЯГ переедут греться на ЛБ?
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