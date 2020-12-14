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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10353103541035510356

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 142
1. Не вище 500
16%
23
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 12:34

  Ромасик написав:Что же это получается, лендлорды с ЯГ переедут греться на ЛБ?

Ніт. Полагодимо. Встановимо на даху IRIS-T і ніколи знову!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 12:44

  rjkz написав:
  Zebra написав:
  Hotab написав:В доповнення. В райцентрах (до укрупнення районів, зараз вже не райцентр) є будинки, з газом і водою, з асфальтом на вулиці , додаткові будівлі (сарай, погреб) ціною 3 куе.
Так зараз просто провести е/е, газ та воду на ділянку коштує більше. А ціна лише матеріалів за цей будинок, якщо його б зараз будували.

І що, може огірки в цьому селищі по 5 грн ??
Чи лосось дають на здачу при купівлі хліба.
Коротше дуже примарний зв'язок між ціною харчів і ціною оренди чи продажу житла.

Окрім війни у нас демографічна криза.
Уявіть, що сьогодні в країні 40 млн населення, а завтра 4 млн. Уявіть, що 9 із 10 ваших сусідів просто зникли. Нерухомість перестане щось вартувати, вона буде у великому надлишку. Це крайності, але саме ці крайності показують, що відбувається коли населення стрімко скорочується на 1%, 2%, 5%, 10% і більше - чим ближче до уявної крайньої цифри 90% - тим стрімкіше експоненціально знецінення.


Сегодня разговаривал с работников одного из овноблоковых ЖК с заселенными 4-мя очередями. Мерзнут, потому что в ЖК проживает менее 25% жильцов.

Конкретно - что за ЖК, куда выходят и панорамные ли окна у мёрзнущих, есть ли вариант отапливаться индивидуально, а не от системы дома, позволит ли мощность проводки и подведённая к квартире это сделать(раз 25% заселено только, то подстанция под человейником явно выдержит), качественное ли наружное утепление дома или его надо усилить, и наконец - сколько градусов в квартире???
барабашов
 
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