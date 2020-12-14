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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10352103531035410355

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 142
1. Не вище 500
16%
23
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
18%
26
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 21:46

pesikot кому-то будет, кому-то нет. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 08:16

  rjkz написав:
  ihorkyiv написав:
  airmax78 написав:Продаж квітки за 350куо не на часі. Але просто знайте, що квітка коштує саме стільки і не долар менше. Це важливо.

"Коштує" можна розглядати двояко: як ваше вперте бажання і як вимушений рівень ціни з огляду на вкладені ресурси. Франт стверджує, що вартість ремонту становить 150 тисяч. Зніміть інтригу, вирішіть для публіки рівняння: ? + 150 + навар = 350. Даруйте за, можливо, надмірну цікавість, але ваша "квіточка", як червона рута, спати не дає.


Я не считал точно, но участвовал в нескольких сотнях проектов.
Не уверен, что можно говорить о тысяче и более, но сотни - 100%.
Были среди них и объекты, которые делали и именитые архитекторы (не дизайнеры), дизайнеров тоже хватало (в моем пониманиии, архитектор - это инженер-художник с профильным образованием, дизайнер - это просто художник, порой без образования). Имел дела и с теми и с другими. Некоторые объекты выигрывали конкурсы, в том числе не в Украине. Среди них были действительно уникальные, хоть порой заказчиками выступали очень неприятные люди.
Одно, что объединяло все эти "объекты искусства" - ценность они представляли исключительно для их владельцев. Любой другой сделал-бы по-другому.
Обычные ремонты без дизайнеров, не имеют личностного отпечатка. Квартиры нижнего и среднего ценового сегментов вполне неплохо себя чувствуют при перепродажах.
Люди с претензией на состоятельность имеют свои амбиции и свои вкусы. И очень хотят иметь что-то "спешели фо ми".
Я не говорю, что у Максима совсем нет шанса продать свою прелесць, все-таки жить в аренде в Вене дорого, надо его понять и простить, но даже если случится такое, совсем не маловероятен случай, что новый владелец не пустит его ремонт под демонтаж. И если он не миллиардер (такие тоже у меня были), то захочет увидеть отражение своих планов в цене покупки.

100% правда.
Елітне житло з дизайнерським пемонтом - на любителя.
Тим більше, в умовах війни.
Frant
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