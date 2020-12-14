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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 жов, 2022 21:46
pesikot
кому-то будет, кому-то нет.
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rjkz
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Додано: Вів 25 жов, 2022 08:16
rjkz написав: ihorkyiv написав: airmax78 написав:
Продаж квітки за 350куо не на часі. Але просто знайте, що квітка коштує саме стільки і не долар менше. Це важливо.
"Коштує" можна розглядати двояко: як ваше вперте бажання і як вимушений рівень ціни з огляду на вкладені ресурси. Франт стверджує, що вартість ремонту становить 150 тисяч. Зніміть інтригу, вирішіть для публіки рівняння: ? + 150 + навар = 350. Даруйте за, можливо, надмірну цікавість, але ваша "квіточка", як червона рута, спати не дає.
Я не считал точно, но участвовал в нескольких сотнях проектов.
Не уверен, что можно говорить о тысяче и более, но сотни - 100%.
Были среди них и объекты, которые делали и именитые архитекторы (не дизайнеры), дизайнеров тоже хватало (в моем пониманиии, архитектор - это инженер-художник с профильным образованием, дизайнер - это просто художник, порой без образования). Имел дела и с теми и с другими. Некоторые объекты выигрывали конкурсы, в том числе не в Украине. Среди них были действительно уникальные, хоть порой заказчиками выступали очень неприятные люди.
Одно, что объединяло все эти "объекты искусства" - ценность они представляли исключительно для их владельцев. Любой другой сделал-бы по-другому.
Обычные ремонты без дизайнеров, не имеют личностного отпечатка. Квартиры нижнего и среднего ценового сегментов вполне неплохо себя чувствуют при перепродажах.
Люди с претензией на состоятельность имеют свои амбиции и свои вкусы. И очень хотят иметь что-то "спешели фо ми".
Я не говорю, что у Максима совсем нет шанса продать свою прелесць, все-таки жить в аренде в Вене дорого, надо его понять и простить, но даже если случится такое, совсем не маловероятен случай, что новый владелец не пустит его ремонт под демонтаж. И если он не миллиардер (такие тоже у меня были), то захочет увидеть отражение своих планов в цене покупки.
100% правда.
Елітне житло з дизайнерським пемонтом - на любителя.
Тим більше, в умовах війни.
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